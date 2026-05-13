Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Love is Blind" triumfuje
Nie mogło być inaczej - polska edycja "Love is Blind" przyciągnęła na tyle wielu widzów, by zawędrować na pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych seriali tygodnia na Netfliksie. Biorąc pod uwagę, że kolejne odcinki dopiero będą się pojawiać, niewykluczone, że podobna sytuacja powtórzy się za tydzień. Wśród filmów największą popularnością cieszyło się "W cudzej skórze". Jakie inne produkcje chętnie oglądali Polacy? Sprawdźcie poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 4.05-10.05.2026



10
Sleepers
1996
2h 26m

Dramat

Thriller

USA

Dramat

Thriller

Molestowani w poprawczaku chłopcy postanawiają po latach zemścić się na swych oprawcach.


9
Mi querida señorita
2026
1h 56m

Melodramat

Hiszpania

Melodramat

Młoda kobieta z tradycyjnej rodziny dowiaduje się, że jest osobą interseksualną. Gdy zaczyna poznawać siebie i swoją tożsamość płciową, nieoczekiwanie znajduje miłość.


8
2026
1h 53m

Komedia

Szwecja

Komedia

Bezrobotna Agneta przyjmuje ofertę pracy jako au pair w Prowansji, gdzie czekają na nią niezliczone kulinarne przyjemności i niespodziewane przebudzenie.


7
Lueat Rak Nakkha
2026
2h 7m

Melodramat

Akcja

Tajlandia

Melodramat

Akcja

Ścigana z powodu rzadkiej grupy krwi kobieta znajduje schronienie w ramionach zabójcy, którego kocha, by razem mogli walczyć o przetrwanie.


6
Remarkably Bright Creatures
2026
1h 51m

Dramat

USA

Dramat

Oparty na książkowym bestsellerze dramat, w którym pewna wdowa podejmuje pracę w oceanarium, gdzie zaprzyjaźnia się z mądrą ośmiornicą i zagubionym młodym mężczyzną.


5
2025
1h 30m

Komedia

Włochy

Komedia

Na kilka dni przed urodzinami bogatego spadkobiercy znika jego córka. W jej poszukiwaniu mężczyzna jest zmuszony odbyć drogę szlakiem pielgrzymek do Santiago de Compostela.


4
Sniper: The Last Stand
2025
1h 35m

Akcja

USA

Wielka Brytania

Akcja

Snajper, dowodząc elitarnym zespołem operacyjnym w sercu Costa Verde, staje przed niebywałym wyzwaniem - musi powstrzymać niebezpiecznego handlarza bronią przed rozmieszczeniem śmiercionośnej technologii.


3
2025
1h 30m

Komedia

Polska

Komedia

Rodzina spotyka się na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, Małgorzata przybywa z przyjaciółką, a były mąż Andrzej wraca z Australii z nowym towarzystwem.


2
Apex
2026
1h 35m

Thriller

Akcja

Australia

Islandia

Kanada

USA

Thriller

Akcja

Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.


1
Swapped
2026
1h 41m

Familijny

Komedia

Animacja

Hiszpania

USA

Familijny

Komedia

Animacja

Małe leśne stworzenie i majestatyczny ptak zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 4.05-10.05.2026



10
2019 -
6m

Dla dzieci

Animacja

Polska

Dla dzieci

Animacja

(Sezon 2) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


9
Recalé
2026 -
31m

Komedia kryminalna

Francja

Komedia kryminalna

(Sezon 1) Eddy, matematyczny geniusz i drobny złodziejaszek, zatrudnia się pod przykrywką jako nauczyciel, aby uniknąć odsiadki. Jego misja? Rozpoznać dziecko groźnego przestępcy.


8
Kastanjemanden
2021 -
55m

Thriller

Kryminał

Dania

Thriller

Kryminał

(Sezon 1)Na kopenhaskim placu zabaw zostaje znaleziona brutalnie zamordowana dziewczyna, a nad nią wisi ludzik zrobiony z kasztanów.


7
Worst Ex Ever
2024 -
58m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

(Sezon 2) Serial dokumentalny "Koszmarni eks" powraca z drugim sezonem, pełnym szokujących relacji, niepokojących nagrań z kamer nasobnych i sugestywnych animowanych rekonstrukcji zdarzeń, które razem składają się na przerażające historie o zdradzie, przemocy i kłamstwie, ujawniające sekrety potwornych związków i budzących odrazę partnerów.


6
Unchosen
2026 -
45m

Psychologiczny
Dramat

Dramat

Wielka Brytania

Psychologiczny

Dramat

(Sezon 1) Niebezpieczny romans młodej matki z zamkniętej sekty z nowo poznanym tajemniczym mężczyzną wydobywa na światło dzienne mroczne pragnienia i głęboko skrywane tajemnice.


5
Legends
2026 -
59m

Kryminał

Dramat

Wielka Brytania

Kryminał

Dramat

(Sezon 1) Grupa urzędników pod przykrywką próbuje rozpracować brytyjskie gangi narkotykowe. Serial inspirowany nieznaną wcześniej prawdziwą historią z lat 90.


4
Should I Marry a Murderer?
2026
50m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Serial dokumentalny, w którym narzeczona mężczyzny oskarżonego o morderstwo opowiada, jak kontynuowała związek, aby zdobyć dowody zbrodni.


3
Kastanjemanden
2021 -
55m

Thriller

Kryminał

Dania

Thriller

Kryminał

(Sezon 2 - "Zabawa w chowanego") Stalkerzy i mordercy nawiedzają duńską stolicę, a detektywi rozwiązują zagadki kryminalne powiązane z dziecięcymi zabawami. Serial na podstawie powieści Sørena Sveistrupa.


2
Man on Fire
2026 -
47m

Dramat

Sensacyjny

USA

Dramat

Sensacyjny

(Sezon 1) Dręczony przez przeszłość i ścigany przez wrogów weteran sił specjalnych walczy o utrzymanie przy życiu nastolatki na niebezpiecznych ulicach Rio de Janeiro.


7
The Staircase
2022
1h 5m

Kryminał

USA

Kryminał

(Miniserial) Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.


6
Girigo
2026
44m

Horror

Korea Południowa

Horror

(Miniserial) Tajemnicza aplikacja obiecuje spełnienie życzeń, po czym zaczyna odliczanie do śmierci. Grupa nastolatków, która wpadła w tę pułapkę, musi wyrwać się z morderczego kręgu.


5
Running Point
2025 -
30m

Komedia

Sportowy

USA

Komedia

Sportowy

(Sezon 2) Nawrócona imprezowiczka musi udowodnić swoją wartość jako biznesmenka, gdy nieoczekiwanie zostaje prezeską profesjonalnej drużyny koszykarskiej, należącej do rodziny.


4
Should I Marry a Murderer?
2026
50m

Dokumentalny

True crime

Wielka Brytania

Dokumentalny

True crime

(Miniserial)Serial dokumentalny, w którym narzeczona mężczyzny oskarżonego o morderstwo opowiada, jak kontynuowała związek, aby zdobyć dowody zbrodni.


3
Recalé
2026 -
31m

Komedia kryminalna

Francja

Komedia kryminalna

(Sezon 1) Eddy, matematyczny geniusz i drobny złodziejaszek, zatrudnia się pod przykrywką jako nauczyciel, aby uniknąć odsiadki. Jego misja? Rozpoznać dziecko groźnego przestępcy.


2
Man on Fire
2026 -
47m

Dramat

Sensacyjny

USA

Dramat

Sensacyjny

(Sezon 1) Dręczony przez przeszłość i ścigany przez wrogów weteran sił specjalnych walczy o utrzymanie przy życiu nastolatki na niebezpiecznych ulicach Rio de Janeiro.


5
2026
57m

Reality-show

Randkowy

Polska

Reality-show

Randkowy

(Sezon 1) W tym wyjątkowym eksperymencie polscy single umawiają się na randki, zakochują w sobie i zaręczają całkowicie w ciemno. Czy gdy się zobaczą, też między nimi zaiskrzy?


