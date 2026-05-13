Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Love is Blind" triumfuje

Nie mogło być inaczej - polska edycja "Love is Blind" przyciągnęła na tyle wielu widzów, by zawędrować na pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych seriali tygodnia na Netfliksie. Biorąc pod uwagę, że kolejne odcinki dopiero będą się pojawiać, niewykluczone, że podobna sytuacja powtórzy się za tydzień. Wśród filmów największą popularnością cieszyło się "W cudzej skórze". Jakie inne produkcje chętnie oglądali Polacy? Sprawdźcie poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 4.05-10.05.2026

5 Buen Camino 2025 1h 30m Komedia Gennaro Nunziante Włochy Komedia Checco Zalone Beatriz Arjona Na kilka dni przed urodzinami bogatego spadkobiercy znika jego córka. W jej poszukiwaniu mężczyzna jest zmuszony odbyć drogę szlakiem pielgrzymek do Santiago de Compostela.

3 Teściowie 3 2025 1h 30m Komedia Jakub Michalczuk Polska Komedia Maja Ostaszewska Izabela Kuna Rodzina spotyka się na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, Małgorzata przybywa z przyjaciółką, a były mąż Andrzej wraca z Australii z nowym towarzystwem.

2 Alfa Apex 2026 1h 35m Thriller Akcja Baltasar Kormákur Australia Islandia Kanada USA Thriller Akcja Charlize Theron Taron Egerton Pogrążona w żałobie kobieta, testująca granice swoich możliwości na australijskim odludziu, zostaje wciągnięta w pokrętną grę zabójcy, który widzi w niej łatwą ofiarę.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 4.05-10.05.2026

7 Koszmarni eks Worst Ex Ever 2024 - 58m True crime Dokumentalny Cynthia Childs USA True crime Dokumentalny (Sezon 2) Serial dokumentalny "Koszmarni eks" powraca z drugim sezonem, pełnym szokujących relacji, niepokojących nagrań z kamer nasobnych i sugestywnych animowanych rekonstrukcji zdarzeń, które razem składają się na przerażające historie o zdradzie, przemocy i kłamstwie, ujawniające sekrety potwornych związków i budzących odrazę partnerów.

"Love is Blind: Polska" - zwiastun