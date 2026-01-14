Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia – wiemy, co nas kręci, co nas podnieca
VOD / Seriale / Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – wiemy, co nas kręci, co nas podnieca

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+5-11.01.2026-164702
Netflix: polski Top 10 tygodnia – wiemy, co nas kręci, co nas podnieca
Choć ekranowa miłość nie zawsze się układa, z seansów wybranych filmów i seriali zawsze wychodzi coś dobrego. Polscy użytkownicy platformy Netflix postanowili – tak jak ich światowi odpowiednicy – zgłębić temat uczuć z różnych stron. Na pierwsze miejsce trafił więc serial "Zabójcza przyjaźń", a także rodzima komedia "Seks dla opornych". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 5-11.01.2026



10
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Musical

Fantasy

USA

Animacja

Musical

Fantasy

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

9
plakat filmu Grinch

Grinch

The Grinch
2018
1h 30m

Animacja

Świąteczny

Familijny

Komedia

Chiny

Francja

Japonia

USA

Animacja

Świąteczny

Familijny

Komedia

Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością oczekują Białego Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.

8
plakat filmu Jules

Jules

2023
1h 30m

Komedia

Dramat

Sci-Fi

USA

Komedia

Dramat

Sci-Fi

Milton wiedzie spokojne życie w miasteczku w stanie Pensylwania. Do czasu - wszystko zmienia się, kiedy obok jego domu rozbija się statek kosmiczny. Bohater zaprzyjaźnia się z ocalałym z katastrofy obcym, do którego zaczyna zwracać się imieniem Jules. Niebawem jednak o gwiezdnym przybyszu dowiaduje się amerykański rząd.

7
plakat filmu Trolle 3

Trolle 3

Trolls Band Together
2023
1h 31m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Po dwóch filmach prawdziwej przyjaźni i flirtowania, Poppy i Mruk są teraz oficjalnie parą! Poppy odkrywa, że Mruk ma sekretną przeszłość. Był kiedyś częścią fenomenalnego boysbandu, BroZone, wraz ze swoimi czterema braćmi: Floydem, Johnem Dory, Sprucem i Clayem. BroZone rozpadł się, a Mruk od tamtej pory nie widział swoich braci. Mruk i Poppy wyruszają w pełną emocji podróż, aby zjednoczyć braci.

6
plakat filmu Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt

Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt

Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story
2025
1h 40m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Poznaj sprawę terapeutki Jodi Hildebrandt, która została aresztowana z youtuberką Ruby Franke za znęcanie się nad dziećmi, po czym na jaw wyszła skala jej manipulacji.

5
plakat filmu Żywy czy martwy: Film z serii

Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
2025
2h 24m

Dramat

Kryminał

Komedia

USA

Dramat

Kryminał

Komedia

Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz Benoit Blanc staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła!

4
plakat filmu Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie

Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie

Gifted Hands: The Ben Carson Story
2009
1h 30m

Dramat

USA

Dramat

Biografia Bena Carsona, amerykańskiego neurochirurga, który jako pierwszy skutecznie rozdzielił bliźnięta syjamskie połączone głowami.

3
plakat filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

Ludzie, których spotykamy na wakacjach

People We Meet on Vacation
2026
1h 57m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.

2
plakat filmu It Ends with Us

It Ends with Us

2024
2h 10m

Melodramat

USA

Melodramat

Choć Lily Bloom (Blake Lively) ma za sobą skomplikowaną przeszłość, zawsze wiedziała, jakiego życia pragnie. Mieszkając w Bostonie, poznaje neurochirurga Ryle'a Kincaida (Justin Baldoni) i wierzy, że być może znalazła swoją bratnią duszę. Wkrótce jednak pojawiają się pytania dotyczące ich związku. Związek się skomplikuje jeszcze bardziej, kiedy pojawia się "stara" licealna miłość - Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), stawiając jej związek z Ryle'em pod znakiem zapytania.

1
plakat filmu Seks dla opornych

Seks dla opornych

2025
1h 35m

Komedia

Polska

Litwa

Komedia

Basia (Ilona Ostrowska) i Grzegorz (Piotr Adamczyk), małżeństwo z 25-letnim stażem, zmagają się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać – namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu SPA i uzbrojona w poradnik "Seks dla opornych" próbuje rozpalić dawny ogień namiętności. Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem (Mikołaj Matczak), szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną partnerką Domi (Helena Englert) sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem?


Top 10 seriali i programów Netfliksa w Polsce: 5-11.01.2026



10
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 4) Na bohaterów, których połączyły niezwykłe wydarzenia rozgrywające się w ich miasteczku, czekają kolejne trudności. Cień nawiedzający ich okolicę wcale nie zamierza odejść, zwłaszcza że w tajemnicę są zamieszane siły nadprzyrodzone.

9
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

8
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 2) Jest rok 1984. Mieszkańcy Hawkins w stanie Indiana wciąż jeszcze mają w pamięci przerażającego Demogorgona i tajemnicze laboratorium Hawkins. Will Byers został uratowany z innego wymiaru, ale na tych, którzy przeżyli, czyha o wiele większe i straszniejsze zagrożenie.

7
plakat filmu Emily w Paryżu

Emily w Paryżu

Emily in Paris
2020 -
30m

Romans

Komedia

Dramat

USA

Romans

Komedia

Dramat

(Sezon 5) Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

6
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

5
plakat filmu Zakochani w pracy

Zakochani w pracy

Amor de oficina
2026 -
36m

Komedia rom.

Meksyk

Komedia rom.

(Sezon 1) Ambitna i pewna siebie profesjonalistka, Graciela, przeżywa cudownie upojną noc. Problem polega na tym, że Mateo, czyli mężczyzna, z którym ją spędziła, jest jej głównym konkurentem w walce o stanowisko prezesa firmy, której oddała ostatnie kilka lat życia. To, co rozpoczyna się jako zaciekła zawodowa walka, szybko przeradza się w starcie osobowości. Zarówno ona, jak i on rywalizują ze sobą o pracę marzeń, ale wkrótce odkrywają, że osoba, którą postrzegają jako największą przeszkodę, może stanowić odpowiedź na wszystkie tęsknoty i pragnienia.

4
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 5m

Dramat

Horror

Sci-Fi

USA

Dramat

Horror

Sci-Fi

(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

3
plakat filmu Kraina grzechu

Kraina grzechu

Synden
2026
42m

Kryminał

Thriller

Szwecja

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Detektyw osobiście zaangażowana w poszukiwanie zaginionego nastolatka ujawnia podsycane od lat rodzinne konflikty silniejsze tylko od lokalnych więzi.

2
plakat filmu O krok za daleko

O krok za daleko

Run Away
2026
47m

Kryminał

Thriller

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

1
plakat filmu Zabójcza przyjaźń

Zabójcza przyjaźń

His & Hers
2026
43m

Dramat

Thriller

Kryminał

USA

Dramat

Thriller

Kryminał

Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

Zwiastun serialu "Zabójcza przyjaźń"


Powiązane artykuły Zabójcza przyjaźń

Zobacz wszystkie artykuły

Seks dla opornych  (2025)

 Seks dla opornych

Zabójcza przyjaźń  (2026)

 Zabójcza przyjaźń

Seks dla opornych  (2015)

 Seks dla opornych

Najnowsze Newsy

Kontrowersyjny hit w drodze na ekran. Czekacie?

5 komentarzy
Filmy

Netflix ma już nowy hit? "The Cage" w drodze

VOD Filmy

Amazon po raz pierwszy podnosi w Polsce ceny usługi Prime

24 komentarze

"Morfeusz". Nowy polski serial oryginalny od SkyShowtime

9 komentarzy
Filmy

Czy to Jon Snow i Sansa Stark? Gwiazdy "Gry o tron" w horrorze

3 komentarze
Filmy

Michelle Williams w nowym filmie Damiena Chazelle'a. Co o nim wiemy?

Gry

Twórcy "Divinity": Nie użyjemy AI

2 komentarze