Netflix: polski Top 10 tygodnia – wiemy, co nas kręci, co nas podnieca

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 5-11.01.2026

8 Jules 2023 1h 30m Komedia Dramat Sci-Fi Marc Turtletaub USA Komedia Dramat Sci-Fi Ben Kingsley Jade Quon Milton wiedzie spokojne życie w miasteczku w stanie Pensylwania. Do czasu - wszystko zmienia się, kiedy obok jego domu rozbija się statek kosmiczny. Bohater zaprzyjaźnia się z ocalałym z katastrofy obcym, do którego zaczyna zwracać się imieniem Jules. Niebawem jednak o gwiezdnym przybyszu dowiaduje się amerykański rząd.

Top 10 seriali i programów Netfliksa w Polsce: 5-11.01.2026

9 Stranger Things 2016 - 2025 1h 5m Dramat Horror Sci-Fi Matt Duffer Ross Duffer USA Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

7 Emily w Paryżu Emily in Paris 2020 - 30m Romans Komedia Dramat Andrew Fleming Peter Lauer USA Romans Komedia Dramat Lily Collins Philippine Leroy-Beaulieu (Sezon 5) Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

5 Zakochani w pracy Amor de oficina 2026 - 36m Komedia rom. Meksyk Komedia rom. (Sezon 1) Ambitna i pewna siebie profesjonalistka, Graciela, przeżywa cudownie upojną noc. Problem polega na tym, że Mateo, czyli mężczyzna, z którym ją spędziła, jest jej głównym konkurentem w walce o stanowisko prezesa firmy, której oddała ostatnie kilka lat życia. To, co rozpoczyna się jako zaciekła zawodowa walka, szybko przeradza się w starcie osobowości. Zarówno ona, jak i on rywalizują ze sobą o pracę marzeń, ale wkrótce odkrywają, że osoba, którą postrzegają jako największą przeszkodę, może stanowić odpowiedź na wszystkie tęsknoty i pragnienia.

4 Stranger Things 2016 - 2025 1h 5m Dramat Horror Sci-Fi Matt Duffer Ross Duffer USA Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

2 O krok za daleko Run Away 2026 47m Kryminał Thriller Isher Sahota Nimer Rashed Wielka Brytania Kryminał Thriller James Nesbitt Ruth Jones (Miniserial) Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

1 Zabójcza przyjaźń His & Hers 2026 43m Dramat Thriller Kryminał Anja Marquardt William Oldroyd USA Dramat Thriller Kryminał Tessa Thompson Jon Bernthal Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

Zwiastun serialu "Zabójcza przyjaźń"