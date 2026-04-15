Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Podlasie" wciąż popularne

Netflix: polski Top 10 tygodnia - &quot;Podlasie&quot; wciąż popularne
Kolejny tydzień nie zmienił sytuacji, jeśli chodzi o liderów najchętniej oglądanych filmów i seriali na Netfliksie w Polsce. Wśród pełnometrażowych produkcji nadal króluje "Podlasie", a jeśli chodzi o seriale, Polacy niezmiennie chętnie śledzą przygody Harry’ego Hole’a. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Sprawdźcie poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 6.04-12.04.2026



10
plakat filmu Sprawca Zero

Suspect Zero
2004
1h 39m

Niemcy

USA

Wielka Brytania

Agent FBI zostaje uwikłany w psychologiczną rozgrywkę z seryjnym mordercą, którego ściga.


9
plakat filmu Nic na siłę

2024
1h 52m

Polska

Szefowa kuchni Oliwia, zwabiona podstępem na wieś, aby ratować gospodarstwo babci, zakochuje się w przystojnym rolniku, który skrywa pewien sekret.


8
plakat filmu Łowca potworów

Monster Hunter
2020
1h 39m

Chiny

Japonia

Niemcy

USA

Za naszym światem istnieje inny - pełen niebezpiecznych i potężnych potworów, którym rządzą one z przerażającą brutalnością. Gdy niespodziewana burza piaskowa przenosi kapitan Artemis (Milla Jovovich) z oddziałem (TJ Harris, Meagan Good, Diego Boneta) do nowego świata, żołnierze są zszokowani, odkrywając, że wrogie i nieznane środowisko zamieszkane jest przez ogromne i przerażające potwory odporne na konwencjonalną broń. Desperacko walcząc o przetrwanie, oddział napotyka tajemniczego Huntera (Tony Jaa), którego niezwykłe umiejętności pozwalają mu być o krok przed potworami.


7
plakat filmu Czterej bracia

Four Brothers
2005
1h 49m

USA

Adoptowani przed laty mężczyźni spotykają się na pogrzebie przybranej matki Evelyn, chcąc poznać przyczyny jej śmierci.


6
plakat filmu Prawo krwi

Let Him Go
2020
1h 54m

USA

Starsze małżeństwo musi wyrwać wnuka ze szponów niebezpiecznej rodziny. W głównych rolach – Kevin Costner oraz Diane Lane. Montana, pierwsza połowa lat 60. Po śmierci syna Blackledge'owie z trwogą patrzą na nowy związek synowej i los ich wnuka. Gdy kobieta wraz z mężem i chłopcem przepadają jak kamień w wodę, zdesperowani starsi państwo opuszczają farmę, by stoczyć walkę o uwolnienie dziecka z rąk psychopatycznej rodziny.


5
plakat filmu Pole rażenia

Striking Distance
1993
1h 41m

USA

Policjant Tom Hardy postanawia wbrew przepisom kontynuować śledztwo, od którego został wcześniej odsunięty.


4
plakat filmu Jedz, módl się, szczekaj

Eat Pray Bark
2026
1h 31m

Niemcy

Pięcioro zdesperowanych właścicieli psów zabiera swoje niesforne czworonogi do legendarnego tresera w górach, ale to nie one potrzebują szkolenia.


3
plakat filmu Poczuj mój głos

Non abbiam bisogno di parole
2026
2h

Włochy

Nieśmiała nastolatka, która jako jedyna w swojej rodzinie słyszy, odkrywa u siebie talent wokalny i musi wybierać między poczuciem obowiązku a własną drogą.


2
plakat filmu Morderczy żywioł

Thrash
2026
1h 23m

Australia

USA

Gdy katastrofalny huragan uderza w nadmorskie miasteczko, pozostawieni bez pomocy mieszkańcy muszą zmierzyć się z przybierającymi wodami, pełnymi wygłodniałych rekinów.


1
plakat filmu Podlasie

2026
1h 36m

Polska

Gdy problemy finansowe zmuszają Halinę do odwołania wesela, jej rodzina i przyjaciele obmyślają szalony plan, aby ściągnąć do wsi turystów i pieniądze.




Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 6.04-12.04.2026



10
plakat filmu Gangi Galicji

Clanes
2024 - 2026
46m

Hiszpania

(Sezon 2) Po odkryciu prawdy o podwójnym życiu swojego ojca prawniczka szuka odwetu i infiltruje galicyjskie kartele narkotykowe, zbliżając się niebezpiecznie do bossa.


9
plakat filmu Outlander

2014 - 2026
1h

USA

(Sezon 8) Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.


8
plakat filmu Radioaktywny kryzys

Emergência Radioativa
2026
1h 1m

Brazylia

(Miniserial) Fizycy i lekarze walczą z ogromną katastrofą radiologiczną, zagrażającą tysiącom ludzi, w serialu dramatycznym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami.


7
plakat filmu Wysokie fale

Knokke Off
2023 -
35m

Belgia

(Sezon 3) Po kilku miesiącach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym Louise (Pommelien Thijs) wraca do Knokke. Zdeterminowana, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, szybko przekonuje się, że nic nie jest już takie jak dawniej. Alex (Willem De Schryver) i Daan (Eliyha Altena) skrywają mroczne sekrety, a niegdyś potężne imperium nieruchomości rodziny Vandael chwieje się w posadach. Gdy napięcie sięga zenitu, na scenie pojawia się zaprzysiężony wróg - Anton Vermeer (Daan Schuurmans). Długi, tajemnice i kłamstwa narastają, a Louise, Daan i Alex stają przed trudnym wyborem - pozostać wiernymi sobie czy wpaść w sieć intryg.


6
plakat filmu Bloodhounds

Sa-nyang-gae-deul
2023 -
1h

Korea Południowa

(Sezon 2) W obliczu bezwzględnych wrogów dwaj młodzi bokserzy łączą siły i ryzykują życiem oraz zdrowiem, żeby wymierzyć sprawiedliwość i ochronić swoich bliskich.


5
plakat filmu Tu zdarzy się coś strasznego

Something Very Bad Is Going to Happen
2026 -
46m

USA

(Sezon 1) Panna młoda ma przeczucie, że podczas jej ślubu zdarzy się coś okropnego, a im bliżej ołtarza, tym gorzej.


4
plakat filmu Splot

Ripple
2025 -
42m

USA

(Sezon 1)W Nowym Jorku czworo nieznających się ludzi prowadzi zwyczajne życie, dopóki ich drogi nieoczekiwanie się nie przetną, co zmieni ich na zawsze.


3
plakat filmu Zaufaj mi: Fałszywy prorok

Trust Me: The False Prophet
2026
49m

USA

(Miniserial) Serial dokumentalny, w którym ekspertka od sekt i filmowiec infiltrują poligamiczną grupę, aby doprowadzić do osądzenia samozwańczego proroka.


2
plakat filmu Xo, Kitty

2023 -
29m

USA

(Sezon 3) Nastoletnia swatka Kitty idzie za głosem serca i przenosi się do elitarnego liceum w Seulu. Tam uczy się, że życie, miłość i rodzina bywają bardzo, bardzo skomplikowane.


1
plakat filmu Harry Hole

Detective Hole
2026 -
49m

Norwegia

USA

Wielka Brytania

(Sezon 1) Seria rytualnych morderstw wstrząsa Oslo. Uzdolniony detektyw musi złożyć kawałki układanki, lawirując między korupcją i własnymi demonami, aby schwytać sprawcę.


Podlasie – fragment filmu



Powiązane artykuły Harry Hole

Zobacz wszystkie artykuły

Podlasie  (2026)

 Podlasie

Harry Hole  (2026)

 Harry Hole

Nic na siłę  (2024)

 Nic na siłę

Najnowsze Newsy

Filmy

"Clayface": na CinemaConie pokazano pierwszą zapowiedź filmu

1 komentarz
Filmy

Prequel "Zniknięć", prequel "Ocean's Eleven" z datami premier

1 komentarz
Filmy

A gdyby Lobo spotkał Aquamana? Gwiazdy "Supergirl" o nowym filmie

Filmy

Aragorn wybrany! Pełna obsada "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"

10 komentarzy
Filmy

"Diuna: Część trzecia" to thriller. Pokazano scenę otwierającą widowisko

3 komentarze
Filmy

"Dziki" już dziś na VOD. Gdzie obejrzeć?

2 komentarze
VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - "Morderczy żywioł" atakuje