Netflix: polski Top 10 tygodnia - film z Jaredem Leto na szczycie

Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.
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(Sezon 3) Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić, ale czy na pewno? W trzecim sezonie "1670" w efekcie dożynkowych wydarzeń głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?