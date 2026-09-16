Netflix: polski Top 10 tygodnia - film z Jaredem Leto na szczycie

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 7.09-13.09.2026

5 Gandhari 2026 1h 56m Thriller Devashish Makhija Indie Thriller Taapsee Pannu Ishwak Singh Kiedy matka podczas porwania traci córkę i wzrok, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i dopaść winnych.



1 Małe rzeczy The Little Things 2021 2h 8m Kryminał Dramat Thriller John Lee Hancock USA Kryminał Dramat Thriller Denzel Washington Rami Malek Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 7.09-13.09.2026

9 1670 2023 - 35m Historyczny Komedia Maciej Buchwald Kordian Kądziela Polska Historyczny Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 3) Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić, ale czy na pewno? W trzecim sezonie "1670" w efekcie dożynkowych wydarzeń głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?

"Małe rzeczy" - zwiastun