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Netflix: polski Top 10 tygodnia - film z Jaredem Leto na szczycie

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+7.09-13.09.2026-168614
Netflix: polski Top 10 tygodnia - film z Jaredem Leto na szczycie
W bibliotece Netfliksa pojawił się ostatnio film "Małe rzeczy" z udziałem m.in. Jareda Leto i Denzela Washingtona i to on przyciągnął największą liczbę polskich widzów. Jeśli chodzi o seriale, najpopularniejsze okazało się "Kłamstwo idealne". Sprawdźcie, co jeszcze oglądali widzowie.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 7.09-13.09.2026



10
plakat filmu W zespole siła!

Gracias, equipo
2026
1h 33m

Czarna komedia

Hiszpania

Czarna komedia

Gdy pracownicy fabryki serów dowiadują się, że ich wyjazd integracyjny odbędzie się w małej wiosce, myślą, że gorzej być nie może, po czym dowiadują się o zwolnieniach.


9
plakat filmu Shrek

2001
1h 30m

Familijny

Animacja

Komedia

USA

Familijny

Animacja

Komedia

By odzyskać swój dom, brzydki ogr z gadatliwym osłem wyruszają uwolnić piękną księżniczkę.


8
plakat filmu Sposób na teściową

Monster-in-Law
2005
1h 35m

Komedia rom.

Niemcy

USA

Komedia rom.

Młoda kobieta poznaje mężczyznę marzeń. Jego matka jest jednak z piekła rodem i bez większych ceregieli zaczną bezpardonową rywalizację.


7
plakat filmu Zaklęci w czasie

The Time Traveler's Wife
2009
1h 47m

Fantasy

Melodramat

USA

Fantasy

Melodramat

Henry cierpi na nietypową chorobę genetyczną powodującą nieoczekiwane podróże w czasie. Podczas jednego z takich epizodów mężczyzna poznaje miłość swojego życia.


6
plakat filmu Punkty zwrotne: Pokolenie 11 września

Turning Point: Generation 9/11
2026
1h 39m

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Poprzez relacje świadków i ocalałych twórcy dokumentu badają, jak zamachy z 11 września naznaczyły całe pokolenie 25 lat później.


5
plakat filmu Gandhari

2026
1h 56m

Thriller

Indie

Thriller

Kiedy matka podczas porwania traci córkę i wzrok, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i dopaść winnych.


4
plakat filmu Małżeństwa i ich przekleństwa 3

Why Did I Get Married Again?
2026
1h 51m

Dramat

Komedia

USA

Dramat

Komedia

Znajome pary spotykają się na ślubie córki Marcusa i Angeli, gdzie dawne dramaty odżywają, a wszyscy zastanawiają się, jakie przekleństwa niosą ze sobą małżeństwa.


3
plakat filmu Tajemnicza kobieta

Den hemmelige kvinde
2026
1h 58m

Psychologiczny

Dramat

Kryminał

Dania

Psychologiczny

Dramat

Kryminał

Cierpiąca na amnezję kobieta odkrywa, że ma rodzinę i imperium spedycyjne. Wraca do swojej bogatej i pozornie idealnej przeszłości, aby odkryć, dlaczego odeszła.


2
plakat filmu Szeptacz

The Whisper Man
2026
1h 53m

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

USA

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

Wdowiec, którego syn zniknął, prosi o pomoc swojego dawno niewidzianego ojca - emerytowanego detektywa, który wysłał do więzienia związanego ze sprawą seryjnego mordercę.


1
plakat filmu Małe rzeczy

The Little Things
2021
2h 8m

Kryminał

Dramat

Thriller

USA

Kryminał

Dramat

Thriller

Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 7.09-13.09.2026



10
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


9
plakat filmu 1670

2023 -
35m

Historyczny

Komedia

Polska

Historyczny

Komedia

(Sezon 3) Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić, ale czy na pewno? W trzecim sezonie "1670" w efekcie dożynkowych wydarzeń głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?


8
plakat filmu Krwawa ofiara

Blodsoffer
2026 -
50m

Kryminał

Thriller

Szwecja

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Po brutalnym morderstwie dwóch policjantów nieustępliwy detektyw niechętnie łączy siły ze swoim ojcem, byłym policjantem, aby złapać sprawcę.


7
plakat filmu Krwawa ofiara

Blodsoffer
2026 -
50m

Kryminał

Thriller

Szwecja

Kryminał

Thriller

("Samolot przynęta") Poważne zagrożenie, potajemna ucieczka i... turecki wóz cateringowy? Dokument wykorzystuje relacje z pierwszej ręki do ustalenia, co stało się w Air Force One.


6
plakat filmu Fauda

2015 -
45m

Thriller

Polityczny

Izrael

Thriller

Polityczny

(Sezon 5) Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.


5
plakat filmu Dziewczyna z załogi

Crew Girl
2026 -
46m

Dla młodzieży

Sportowy

Melodramat

Kanada

Dla młodzieży

Sportowy

Melodramat

(Sezon 1) Skandal w rodzinie powoduje, że młoda wioślarka Teagan Tao przeprowadza się do małego miasta i dołącza do chłopięcej drużyny. Zaczyna się rywalizacja i walka o uczucia.


4
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Akcja

Komedia kryminalna

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia kryminalna

(Sezon 1) Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.


3
plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Akcja

Komedia kryminalna

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia kryminalna

(Sezon 2) Gdy arystokrata Eddie dziedziczy imperium trawki, zmienia się z księcia w barona narkotykowego i wchodzi w układ z przestępczą dynastią, która ma własne plany.


2
plakat filmu Bogdan Boner: Egzorcysta

2020 -
13m

Komedia

Animacja dla dorosłych

Polska

Komedia

Animacja dla dorosłych

(Sezon 7) Bogdan Boner, ostro pijący egzorcysta samouk, powraca! Zrobił się jeszcze bardziej pomysłowy, wulgarny i zabójczy, więc demony mają się czego obawiać.


1
plakat filmu Kłamstwo idealne

De Eetclub
2026 -
52m

Dramat

Thriller

Holandia

Dramat

Thriller

(Sezon 1) Gdy w pożarze domu ginie członek grupy złożonej z czterech idealnych par, pozostali muszą zakwestionować wszystko, co - jak im się zdawało - wiedzieli o sobie nawzajem.


"Małe rzeczy" - zwiastun




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