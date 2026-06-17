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Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Kolory zła" triumfują

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.+8.06-14.06.2026-167127
Netflix: polski Top 10 tygodnia - &quot;Kolory zła&quot; triumfują
Minął kolejny tydzień. Co w ostatnich dniach oglądali widzowie Netfliksa w Polsce? Jak można się było spodziewać, najpopularniejszym filmem okazała się produkcja "Kolory zła: Czerń" (a dzięki temu na listę TOP 10 wróciła także poprzednia odsłona). Z kolei wśród seriali niezmiennie prym wiedzie "Jedyny świadek", który utrzymał pozycję lidera z zeszłego tygodnia. Co jeszcze oglądali Polacy? Sprawdźcie poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 8.06-14.06.2026



10
plakat filmu Ostatnia piosenka

The Last Song
2010
1h 47m

Melodramat

USA

Melodramat

Zbuntowana Ronnie spędza wakacje z ojcem. Wzajemna miłość do muzyki pozwala ponownie odbudować łączącą ich relację.


9
plakat filmu Panie przodem

Ladies First
2026
1h 33m

Komedia

USA

Komedia

Arogancki, choć charyzmatyczny kobieciarz budzi się w świecie rządzonym przez kobiety i odkrywa, że jego życie pełne pieniędzy i miłostek właśnie się skończyło.


8
plakat filmu Instynkt macierzyński

Maternal Instinct
2026
1h 36m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

Policja zatrzymuje kobietę, która twierdzi, że właśnie urodziła, ale dziecko ani krew nie należą do niej. Na oczach widzów rozpada się misternie utkana sieć kłamstw.


7
plakat filmu Ministranci

2025
1h 50m

Dramat

Komedia

Polska

Dramat

Komedia

Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.


6
plakat filmu O psie, który jeździł koleją 2

2025
1h 34m

Familijny

Przygodowy

Polska

Familijny

Przygodowy

Po powrocie Zuzi z USA znika jej ukochany pies Lampo. Dziewczynka odkrywa, że na stacji czeka na nią inny czworonóg – suczka Luna. Razem z przyjacielem Antkiem wyrusza na pełną przygód wyprawę, by odnaleźć Lampo.


5
plakat filmu Kolory zła: Czerwień

2024
1h 52m

Thriller

Kryminał

Polska

Thriller

Kryminał

Gdy ciało młodej dziewczyny zostaje wyrzucone na plażę w Trójmieście, prokurator i matka ofiary wspólnie usiłują dojść do prawdy.


4
plakat filmu Mortal Kombat

2021
1h 50m

Akcja

Fantasy

Kanada

USA

Akcja

Fantasy

Wojownicy podróżują do świątyni boga Raidena, aby przygotować się do krwawego turnieju zwanego jako Mortal Kombat.


3
plakat filmu Kobieta z portu

La desconocida
2026
1h 49m

Kryminał

Thriller

Argentyna

Hiszpania

Kryminał

Thriller

W kontenerze zostaje znaleziona kobieta, która nie pamięta, kim jest. Dwoje detektywów próbuje ustalić jej tożsamość i dowiedzieć się, komu zależy na jej śmierci.


2
plakat filmu Biurowy romans

Office Romance
2026
1h 54m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Zmysłowa komedia romantyczna o tajnym romansie biurowym i chaosie, jaki wywołują pracoholicy, gdy zaczynają myśleć sercem.


1
plakat filmu Kolory zła: Czerń

2026
1h 50m

Thriller

Kryminał

Polska

Thriller

Kryminał

Kiedy z sennego miasteczka znika chłopiec, nowo przeniesiony prokurator zaczyna odkrywać nieoczekiwane powiązania z dawną sprawą zaginięcia.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 8.06-14.06.2026



10
plakat filmu Gliniarze z Southland

Southland
2009 - 2013
42m

Kryminał

Dramat

USA

Kryminał

Dramat

(Sezon 1) Rekrut Ben Sherman (Ben McKenzie) dopiero zaczyna pracę w policji. John Cooper (Michael Cudlitz) jest doświadczonym policjantem z patrolu. Jego szczere i bezkompromisowe podejście do pracy zmusza Shermana do zastanowienia się nad tym, czy posiada wszystkie niezbędne cechy wymagane w zawodzie policjanta. Detektyw Lydia Adams (Regina King) musi pogodzić pracę z odpowiedzialnością za swą matkę. Funkcjonariuszka Chickie Brown (Arija Bareikis), chce być pierwszą kobietą w elitarnej jednostce SWAT, a życie prywatne detektywa Sammy'ego Bryanta (Shawn Hatosy) nieustannie kłóci się z jego pracą.


9
plakat filmu Berlin

Berlín
2023 - 2026
49m

Akcja

Kryminał

Dramat

Hiszpania

Akcja

Kryminał

Dramat

(Sezon 2: Berlin i "Dama z gronostajem") Gotowy na kolejny skok Berlin zwołuje gang do Sewilli i czyni ambitnego księcia ofiarą jego własnego planu, który zakłada kradzież arcydzieła Da Vinci.


8
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 2) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


7
plakat filmu Love Is Blind: Polska

2026
57m

Reality-show

Randkowy

Polska

Reality-show

Randkowy

(Sezon 1) W tym wyjątkowym eksperymencie polscy single umawiają się na randki, zakochują w sobie i zaręczają całkowicie w ciemno. Czy gdy się zobaczą, też między nimi zaiskrzy?


6
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


5
plakat filmu Everwood

2002 - 2006
1h

Dramat obyczajowy

USA

Dramat obyczajowy

(Sezon 1) Nowojorski neurochirurg wraz z dwójką dzieci przeprowadza się do małego, górskiego miasteczka Everwood.


4
plakat filmu Dam ci lekcję

Chamgyoyuk
2026
1h 4m

Dramat

Akcja

Korea Południowa

Dramat

Akcja

(Miniserial) Gdy w szkołach brakuje szacunku, do akcji wkraczają niekonwencjonalni inspektorzy, aby dać ostre lekcje, których próżno szukać w podręcznikach.


3
plakat filmu Michael Jackson: Werdykt

Michael Jackson: The Verdict
2026
52m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Ten obszerny dokument analizuje proces Michaela Jacksona i jego złożone konsekwencje poprzez wypowiedzi jego najważniejszych uczestników, obecnych na sali rozpraw.


2
plakat filmu Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 3) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.


1
plakat filmu Jedyny świadek

The Witness
2026
51m

Dramat

Kryminał

USA

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

(Miniserial) Partner Rachel Nickell usiłuje chronić ich dwuletniego syna, jedynego świadka morderstwa matki, podczas źle prowadzonego śledztwa. Serial oparty na faktach.


"Kolory zła: Czerń" - zwiastun



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