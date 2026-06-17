Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Kolory zła" triumfują

Minął kolejny tydzień. Co w ostatnich dniach oglądali widzowie Netfliksa w Polsce? Jak można się było spodziewać, najpopularniejszym filmem okazała się produkcja "Kolory zła: Czerń" (a dzięki temu na listę TOP 10 wróciła także poprzednia odsłona). Z kolei wśród seriali niezmiennie prym wiedzie "Jedyny świadek", który utrzymał pozycję lidera z zeszłego tygodnia. Co jeszcze oglądali Polacy? Sprawdźcie poniżej.
Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.
Po powrocie Zuzi z USA znika jej ukochany pies Lampo. Dziewczynka odkrywa, że na stacji czeka na nią inny czworonóg – suczka Luna. Razem z przyjacielem Antkiem wyrusza na pełną przygód wyprawę, by odnaleźć Lampo.
(Sezon 1) Rekrut Ben Sherman (Ben McKenzie) dopiero zaczyna pracę w policji. John Cooper (Michael Cudlitz) jest doświadczonym policjantem z patrolu. Jego szczere i bezkompromisowe podejście do pracy zmusza Shermana do zastanowienia się nad tym, czy posiada wszystkie niezbędne cechy wymagane w zawodzie policjanta. Detektyw Lydia Adams (Regina King) musi pogodzić pracę z odpowiedzialnością za swą matkę. Funkcjonariuszka Chickie Brown (Arija Bareikis), chce być pierwszą kobietą w elitarnej jednostce SWAT, a życie prywatne detektywa Sammy'ego Bryanta (Shawn Hatosy) nieustannie kłóci się z jego pracą.