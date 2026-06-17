Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Kolory zła" triumfują

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 8.06-14.06.2026

8 Instynkt macierzyński Maternal Instinct 2026 1h 36m True crime Dokumentalny Jessica Dimmock USA True crime Dokumentalny Policja zatrzymuje kobietę, która twierdzi, że właśnie urodziła, ale dziecko ani krew nie należą do niej. Na oczach widzów rozpada się misternie utkana sieć kłamstw.

7 Ministranci 2025 1h 50m Dramat Komedia Piotr Domalewski Polska Dramat Komedia Tobiasz Wajda Bruno Błach-Baar Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 8.06-14.06.2026

"Kolory zła: Czerń" - zwiastun