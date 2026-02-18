Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Ołowiane dzieci" triumfują

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 9-15.02.2026

10 Piep*zyć Mickiewicza 2 2025 1h 42m Komedia obycz. Sara Bustamante-Drozdek Polska Komedia obycz. Dawid Ogrodnik Weronika Książkiewicz Czas na powrót zbuntowanej ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza! Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?

9 Dalej jazda! 2024 1h 40m Komedia Mariusz Kuczewski Polska Komedia Marian Opania Małgorzata Rożniatowska Dalej jazda! " to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.

2 W mieście strachu Salve Geral: Irmandade 2026 1h 44m Akcja Thriller Pedro Morelli Brazylia Akcja Thriller Naruna Costa Camilla Damião W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy.

1 Wyfrunięci Migration 2023 1h 23m Animacja Familijny Komedia Przygodowy Benjamin Renner Francja USA Animacja Familijny Komedia Przygodowy Kumail Nanjiani Elizabeth Banks Rodzina Mallardów popadła troszkę w rutynę. Tata Mack jest zadowolony z powolnego życia i z tego, że rodzina jest bezpieczna na stawie w Nowej Anglii. W mamie Pam budzi się zew przygody i chce pokazać dzieciom - nastoletniemu synowi Daxowi i córce Gwen - resztę świata. Kiedy na ich stawie pojawia się migrująca rodzina kaczek z ekscytującymi opowieściami o odległych miejscach, Pam przekonuje Macka do wyruszenia w podróż przez Nowy Jork na Jamajkę.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 9-15.02.2026

4 Salvador 2026 - 45m Dramat Thriller Daniel Calparsoro Hiszpania Dramat Thriller Luis Tosar Claudia Salas (Sezon 1) Historia ojca, który odkrywa, że jego córka należy do grupy o profilu neonazistowskim. Aby ją z niej wyciągnąć, musi najpierw zrozumieć, co ją do niej zaprowadziło. Podczas brutalnej ustawki między kibolami dwóch klubów piłkarskich kierowca karetki Salvador Aguirre ratuje swoją ranną córkę Milenę, należącą do grupy ultrasów, propagującej rasizm, przemoc i homofobię - wartości całkowicie sprzeczne z tymi, które jej wpajał.

2 Zdemaskowani Unfamiliar 2026 - 52m Thriller Dramat Paul Coates Niemcy Thriller Dramat Susanne Wolff Felix Kramer (Sezon 1) Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.

1 Ołowiane dzieci 2026 57m Dramat Maciej Pieprzyca Polska Dramat Joanna Kulig Agata Kulesza (Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.

Zwiastun serialu "Ołowiane dzieci"