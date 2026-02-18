Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Ołowiane dzieci" triumfują
Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Ołowiane dzieci" triumfują

Nowy polski miniserial podbija platformę Netflix, także poza granicami kraju. "Ołowiane dzieci" w reżyserii Macieja Pieprzycy okazał się drugim najchętniej oglądanym nieanglojęzycznym programem na całym świecie. Statystyki udostępniane przez platformę ujawniły, że widzowie łącznie oglądali produkcję przez zawrotne 24 miliony godzin. Tytuł nie miał sobie równych na ojczystej ziemi, gdzie wśród filmów przez drugi tydzień króluje animacja "Wyfrunięci". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 9-15.02.2026



10
plakat filmu Piep*zyć Mickiewicza 2

2025
1h 42m

Komedia obycz.

Polska

Komedia obycz.

Czas na powrót zbuntowanej ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza! Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?

9
plakat filmu Dalej jazda!

2024
1h 40m

Komedia

Polska

Komedia

"Dalej jazda!" to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.

8
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Musical

Fantasy

USA

Animacja

Musical

Fantasy

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

7
plakat filmu Ghislaine Maxwell: Obrzydliwie bogata

Ghislaine Maxwell: Filthy Rich
2022
1h 41m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

Dokument przedstawia relacje ofiar handlu ludźmi oraz szczegóły procesu Ghislaine Maxwell, brylującej towarzysko wspólniczki Jeffreya Epsteina.

6
plakat filmu Proud Mary

2018
1h 29m

Thriller

Akcja

USA

Thriller

Akcja

Śmiertelnie niebezpieczna profesjonalna zabójczyni Mary (Taraji P. Henson) pracuje dla najbardziej znanej przestępczej rodziny w mieście, na której czele stoi Benny (Danny Glover). Gdy ratując młodego chłopca strzela do chronionego gangstera, rozpętuje piekło. Musi zmierzyć się z całym przestępczym światem - od rosyjskiej mafii, aż po tych sobie najbliższych, wśród których jest jej były kochanek... Inteligentna, pomysłowa, sprytna i uzbrojona po zęby wykorzysta wszystkie swoje zabójcze umiejętności, by pozostać przy życiu w tym elektryzującym, pełnym wybuchowej akcji thrillerze.

5
plakat filmu Joe odwiedza uniwerki

Tyler Perry's Joe's College Road Trip
2026
1h 51m

Komedia

USA

Komedia

Aby pokazać wnukowi prawdziwy świat, przeklinający na potęgę brat Madei, Joe, zabiera przyszłego studenta na burzliwą, objazdową wycieczkę po uniwersytetach.

4
plakat filmu Paranormal Activity: Bliscy krewni

Paranormal Activity: Next of Kin
2021
1h 38m

Horror

USA

Horror

Margot (Emily Bader) jako dziecko została porzucona przez swoją biologiczną matkę. Szukając informacji o swoich przodkach natrafia w internecie na mężczyznę z którym może być spokrewniona. W nadziei na poznanie swojej historii udaje się do odosobnionej społeczności Amiszów w poszukiwaniu niejakiego Samuela, który może mieć informacje o tym, dlaczego jej matka porzuciła ją jako dziecko. Razem ze swoimi przyjaciółmi Chrisem i Dale’em postanawia wykorzystać tę podróż i nakręcić film dokumentalny o swoim życiu i tajemniczych przodkach.

3
plakat filmu Co to będzie za ślub!

Yoh! Bestie
2026
1h 35m

Komedia rom.

RPA

Komedia rom.

Kiedy najlepszy przyjaciel Thando, Charles, zamierza się ożenić, a Thando zgadza się być świadkiem na ślubie młodej pary w Knysnie, oboje muszą zastanowić się, czy są najlepszymi przyjaciółmi, czy też jest pomiędzy nimi prawdziwa miłość, zanim on przejdzie do ołtarza.

2
plakat filmu W mieście strachu

Salve Geral: Irmandade
2026
1h 44m

Akcja

Thriller

Brazylia

Akcja

Thriller

W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy.

1
plakat filmu Wyfrunięci

Migration
2023
1h 23m

Animacja

Familijny

Komedia

Przygodowy

Francja

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Przygodowy

Rodzina Mallardów popadła troszkę w rutynę. Tata Mack jest zadowolony z powolnego życia i z tego, że rodzina jest bezpieczna na stawie w Nowej Anglii. W mamie Pam budzi się zew przygody i chce pokazać dzieciom - nastoletniemu synowi Daxowi i córce Gwen - resztę świata. Kiedy na ich stawie pojawia się migrująca rodzina kaczek z ekscytującymi opowieściami o odległych miejscach, Pam przekonuje Macka do wyruszenia w podróż przez Nowy Jork na Jamajkę.


Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 9-15.02.2026



10
plakat filmu Motorvalley

2026 -
46m

Dramat

Sportowy

Włochy

Dramat

Sportowy

(Sezon 1) Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) i Blu (Caterina Forza) stracili w życiu prawie wszystko, ale jedna rzecz wciąż daje im napęd do działania - miłość do samochodów i adrenaliny. Elena, spadkobierczyni rodziny Dionisich i właścicielka słynnej ekipy wyścigowej, musi odzyskać pozycję w rodzinnej firmie, którą obecnie zarządza jej brat. Zatrudnia Blu, porywczą maniaczkę prędkości, oraz mającego zostać jej trenerem Arturo, byłego legendarnego kierowcę, który przeszedł na emeryturę po tragicznym wypadku. Każde z nich ściga się o coś innego. "Motorvalley" to historia ich przygody z jednym z najbardziej emocjonujących wyścigów samochodowych - włoskim Gran Turismo (GT), gdzie samochody i wyścigi to nie tylko wspólna pasja, ale sprawa życia i śmierci.

9
plakat filmu 1883

2021 - 2022
55m

Dramat

Western

USA

Dramat

Western

(Miniserial) Prequel serialu "Yellowstone" opowiada o rodzinie Duttonów, która wyrusza w podróż przez Wielkie Równiny, by umknąć przed biedą i znaleźć lepszą przyszłość w stanie Montana.
8
plakat filmu Sullivan's Crossing

2023 -
43m

Dramat

Kanada

Dramat

(Sezon 2) Maggie, której pełna sukcesów kariera neurochirurga staje pod znakiem zapytania, wraca do domu w idyllicznej Nowej Szkocji, gdzie rozlicza się ze swoją przeszłością.

7
plakat filmu Zwierzęce zagadki

The Creature Cases
2022 -
29m

Animacja

Dla dzieci

Przygodowy

Chiny

Francja

USA

Animacja

Dla dzieci

Przygodowy

(Sezon 7) Agenci specjalni Sam i Kit podróżują dookoła świata i próbują rozwikłać tajemnice królestwa zwierząt, wykorzystując zdolności szpiegowskie, fakty naukowe i supergadżety.

6
plakat filmu Prawnik z Lincolna

The Lincoln Lawyer
2022 -
50m

Kryminał

Dramat

USA

Kryminał

Dramat

(Sezon 4) Czwarty sezon jest adaptacją szóstej książki z serii "Prawnik z Lincolna" zatytułowanej "Prawo niewinności". Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) musi zmierzyć się z najtrudniejszą sprawą w karierze. Czy uda mu się udowodnić swoją niewinność w sprawie morderstwa byłego klienta, Sama Scalesa? Aby oczyścić imię szefa, jego zespół musi rozwikłać ostatnią intrygę Sama, co zmusza ich do konfrontacji z prokuraturą okręgową, FBI i duchami z przeszłości Mickeya.

5
plakat filmu Bridgertonowie

Bridgerton
2020 -
1h 1m

Kostiumowy

Dramat

USA

Kostiumowy

Dramat

(Sezon 4) Główną postacią czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Benedict (Luke Thompson) – drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.

4
plakat filmu Salvador

2026 -
45m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Dramat

Thriller

(Sezon 1) Historia ojca, który odkrywa, że jego córka należy do grupy o profilu neonazistowskim. Aby ją z niej wyciągnąć, musi najpierw zrozumieć, co ją do niej zaprowadziło. Podczas brutalnej ustawki między kibolami dwóch klubów piłkarskich kierowca karetki Salvador Aguirre ratuje swoją ranną córkę Milenę, należącą do grupy ultrasów, propagującej rasizm, przemoc i homofobię - wartości całkowicie sprzeczne z tymi, które jej wpajał.

3
plakat filmu Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty

Jeffrey Epstein: Filthy Rich
2020
56m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Zanim aresztowano go w 2019 roku, tajemniczy potentat Jeffrey Epstein przez całe dekady molestował nastolatki, wykorzystując siatkę pomocników, którzy pomagali mu dokonywać przestępstw i je tuszować. Epstein zaczynał skromnie, ale udało mu się okłamać i zmanipulować elity światowej finansjery. Zgromadził niewyobrażalny majątek, prowadząc międzynarodową siatkę handlu ludźmi i przemocy seksualnej. Ten seryjny przestępca seksualny w 2008 roku zawarł z rządem tajny układ, dzięki któremu mógł uniknąć dożywocia i nadal wykorzystywać kobiety. Mrożące krew w żyłach wyznania ofiar Epsteina stanowią główną oś narracji czteroodcinkowego serialu dokumentalnego "Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty" w reżyserii Lisy Bryant. Niektóre z nich po raz pierwszy obnażają swoje emocjonalne blizny, chcąc w ten sposób powstrzymać zwyrodnialców - a także amerykański wymiar sprawiedliwości - przed zamknięciem ust kolejnemu pokoleniu.

2
plakat filmu Zdemaskowani

Unfamiliar
2026 -
52m

Thriller

Dramat

Niemcy

Thriller

Dramat

(Sezon 1) Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.

1
plakat filmu Ołowiane dzieci

2026
57m

Dramat

Polska

Dramat

(Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.

Zwiastun serialu "Ołowiane dzieci"


Ołowiane dzieci  (2026)

 Ołowiane dzieci

Wyfrunięci  (2023)

 Wyfrunięci

