Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Ołowiane dzieci" triumfują

Nowy polski miniserial podbija platformę Netflix, także poza granicami kraju. "Ołowiane dzieci" w reżyserii Macieja Pieprzycy okazał się drugim najchętniej oglądanym nieanglojęzycznym programem na całym świecie. Statystyki udostępniane przez platformę ujawniły, że widzowie łącznie oglądali produkcję przez zawrotne 24 miliony godzin. Tytuł nie miał sobie równych na ojczystej ziemi, gdzie wśród filmów przez drugi tydzień króluje animacja "Wyfrunięci". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.
Czas na powrót zbuntowanej ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza! Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?
"Dalej jazda!" to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Śmiertelnie niebezpieczna profesjonalna zabójczyni Mary (Taraji P. Henson) pracuje dla najbardziej znanej przestępczej rodziny w mieście, na której czele stoi Benny (Danny Glover). Gdy ratując młodego chłopca strzela do chronionego gangstera, rozpętuje piekło. Musi zmierzyć się z całym przestępczym światem - od rosyjskiej mafii, aż po tych sobie najbliższych, wśród których jest jej były kochanek... Inteligentna, pomysłowa, sprytna i uzbrojona po zęby wykorzysta wszystkie swoje zabójcze umiejętności, by pozostać przy życiu w tym elektryzującym, pełnym wybuchowej akcji thrillerze.
Margot (Emily Bader) jako dziecko została porzucona przez swoją biologiczną matkę. Szukając informacji o swoich przodkach natrafia w internecie na mężczyznę z którym może być spokrewniona. W nadziei na poznanie swojej historii udaje się do odosobnionej społeczności Amiszów w poszukiwaniu niejakiego Samuela, który może mieć informacje o tym, dlaczego jej matka porzuciła ją jako dziecko. Razem ze swoimi przyjaciółmi Chrisem i Dale’em postanawia wykorzystać tę podróż i nakręcić film dokumentalny o swoim życiu i tajemniczych przodkach.
Kiedy najlepszy przyjaciel Thando, Charles, zamierza się ożenić, a Thando zgadza się być świadkiem na ślubie młodej pary w Knysnie, oboje muszą zastanowić się, czy są najlepszymi przyjaciółmi, czy też jest pomiędzy nimi prawdziwa miłość, zanim on przejdzie do ołtarza.
W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy.
Rodzina Mallardów popadła troszkę w rutynę. Tata Mack jest zadowolony z powolnego życia i z tego, że rodzina jest bezpieczna na stawie w Nowej Anglii. W mamie Pam budzi się zew przygody i chce pokazać dzieciom - nastoletniemu synowi Daxowi i córce Gwen - resztę świata. Kiedy na ich stawie pojawia się migrująca rodzina kaczek z ekscytującymi opowieściami o odległych miejscach, Pam przekonuje Macka do wyruszenia w podróż przez Nowy Jork na Jamajkę.
(Sezon 1) Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) i Blu (Caterina Forza) stracili w życiu prawie wszystko, ale jedna rzecz wciąż daje im napęd do działania - miłość do samochodów i adrenaliny. Elena, spadkobierczyni rodziny Dionisich i właścicielka słynnej ekipy wyścigowej, musi odzyskać pozycję w rodzinnej firmie, którą obecnie zarządza jej brat. Zatrudnia Blu, porywczą maniaczkę prędkości, oraz mającego zostać jej trenerem Arturo, byłego legendarnego kierowcę, który przeszedł na emeryturę po tragicznym wypadku. Każde z nich ściga się o coś innego. "Motorvalley" to historia ich przygody z jednym z najbardziej emocjonujących wyścigów samochodowych - włoskim Gran Turismo (GT), gdzie samochody i wyścigi to nie tylko wspólna pasja, ale sprawa życia i śmierci.
(Sezon 4) Czwarty sezon jest adaptacją szóstej książki z serii "Prawnik z Lincolna" zatytułowanej "Prawo niewinności". Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) musi zmierzyć się z najtrudniejszą sprawą w karierze. Czy uda mu się udowodnić swoją niewinność w sprawie morderstwa byłego klienta, Sama Scalesa? Aby oczyścić imię szefa, jego zespół musi rozwikłać ostatnią intrygę Sama, co zmusza ich do konfrontacji z prokuraturą okręgową, FBI i duchami z przeszłości Mickeya.
(Sezon 4) Główną postacią czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Benedict (Luke Thompson) – drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.
(Sezon 1) Historia ojca, który odkrywa, że jego córka należy do grupy o profilu neonazistowskim. Aby ją z niej wyciągnąć, musi najpierw zrozumieć, co ją do niej zaprowadziło. Podczas brutalnej ustawki między kibolami dwóch klubów piłkarskich kierowca karetki Salvador Aguirre ratuje swoją ranną córkę Milenę, należącą do grupy ultrasów, propagującej rasizm, przemoc i homofobię - wartości całkowicie sprzeczne z tymi, które jej wpajał.
(Miniserial) Zanim aresztowano go w 2019 roku, tajemniczy potentat Jeffrey Epstein przez całe dekady molestował nastolatki, wykorzystując siatkę pomocników, którzy pomagali mu dokonywać przestępstw i je tuszować. Epstein zaczynał skromnie, ale udało mu się okłamać i zmanipulować elity światowej finansjery. Zgromadził niewyobrażalny majątek, prowadząc międzynarodową siatkę handlu ludźmi i przemocy seksualnej. Ten seryjny przestępca seksualny w 2008 roku zawarł z rządem tajny układ, dzięki któremu mógł uniknąć dożywocia i nadal wykorzystywać kobiety. Mrożące krew w żyłach wyznania ofiar Epsteina stanowią główną oś narracji czteroodcinkowego serialu dokumentalnego "Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty" w reżyserii Lisy Bryant. Niektóre z nich po raz pierwszy obnażają swoje emocjonalne blizny, chcąc w ten sposób powstrzymać zwyrodnialców - a także amerykański wymiar sprawiedliwości - przed zamknięciem ust kolejnemu pokoleniu.
(Sezon 1) Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.
(Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.