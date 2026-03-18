Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Maszyna do zabijania" wciąż na szczycie

Nowy tydzień nie przyniósł zmian, jeśli chodzi o lidera wśród filmów na Netfliksie - Polacy wciąż najchętniej sięgają po "Maszynę do zabijania" z Alanem Ritchsonem. Co ciekawe, pozostałe dwa stopnie podium zajmują już nie nowości, lecz starsze produkcje, w tym jedna animacja. Wśród seriali triumfuje "Czego nie wiemy o dinozaurach", które awansowało z trzeciego miejsca. Na podium uplasowały się też nowe odcinki "One Piece". Co poza tym? Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.
Jane jest nałogową druhną, a w jej szafie wisi 27 sukienek - pamiątek po ślubach, na których wystąpiła jako świadek. Dziennikarz specjalizujący się w relacjach z wesel postanawia napisać o niej artykuł.
Rob Peace (Jay Will) to genialny chłopak, który zostaje uwikłany w rodzinne sprawy. Wychowywany samotnie przez matkę (Mary J. Bilge) musi wybrać między własną przyszłością, a losem ojca (Chiwetel Ejiofor), odsiadującego wyrok w więzieniu. Film oparty na bestsellerze "New York Timesa" napisanego przez Jeffa Hobbsa.
Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie pokonać.
Po śmierci męża Mara (Belén Cuesta) wraz z córką Lide (Candela Martínez), szwagrem Luisem (Joaquín Furriel), jego żoną Eleną (Diana Gómez) i ich synem (Mika Arias) wyjeżdża do rodzinnego domku letniskowego w lesie, aby w końcu zamknąć stare rany. To, co miało być prostym pożegnaniem, szybko zamienia się w koszmar, gdy po kłótni jej córka znika bez śladu w lesie. Sytuacja pogarsza się, gdy w okolicy wybucha niekontrolowany pożar. Gdy ogień zaczyna obejmować coraz większy obszar, władze zawieszają poszukiwania i zarządzają natychmiastową ewakuację. Zdesperowana Mara nie chce ruszyć się z miejsca. Rodzina podejmuje dramatyczną decyzję, by zignorować nakaz ewakuacji i na własną rękę szukać dziewczynki w lesie. Odcięci od świata, bez oficjalnej pomocy i w obliczu zbliżającego się pożaru są zdani tylko na Santiego (Enric Auquer), miejscowego leśniczego. Robi się coraz groźniej, a Mara zaczyna podejrzewać, że być może pożar nie jest jedynym zagrożeniem. Ktoś kłamie.
W finałowym rozdziale trylogii "Bracia z przedmieść" życie trzech braci wciąż polega na dokonywaniu wyborów. Noumouké osiąga ważny etap w swojej karierze muzycznej, ale wpływ ulicy może zepchnąć go z właściwych torów. Demba buduje nowe życie z Djenabą, ale dawne decyzje wciąż mają na niego wpływ. Soulaymaan robi karierę jako prawnik i ponownie znajduje miłość, ale w miarę zbliżania się wyborów samorządowych jego zaangażowanie na rzecz mieszkańców dzielnicy staje pod znakiem zapytania. Wybory trzech braci wpłyną nie tylko na ich własną przyszłość, ale też na losy całej rodziny. Czy podjęte przez nich decyzje okażą się trafne?
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Oscar jest małą, gadatliwą rybką, która marzy o wielkiej sławie. Jednak marzenia zaczynają przysparzać mu sporych kłopotów, kiedy to z pozoru niewinne kłamstewko czyni z niego nieoczekiwanego bohatera. Początkowo zaprzyjaźnione rybki dają się złapać na haczyk historyjki Oscara, a na niego samego spada deszcz sławy i bogactwa. Wydawałoby się, że wszystko idzie gładko... do czasu, kiedy staje się jasne, że historia o byciu obrońcą Rafy to tylko bajeczka dla grzecznych rybek. Z kolei Oscar sam staje się głównym celem połowów - musi zatem dzielnie stawić czoła swojej legendzie, aby nie stracić twarzy w podwodnym świecie.
Libby Parsons, niesłusznie oskarżona o zabójstwo męża i skazana na 10 lat więzienia, prosi przyjaciółkę Angie, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Angie decyduje się zaadoptować chłopca, po czym wraz z nim znika. Libby dzięki pomocy współwięźniarek trafia na ślad dziecka, zbiegłej przyjaciółki i... żywego męża...
(Sezon 4) Główną postacią czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Benedict (Luke Thompson) – drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.
(Miniserial) "Miłość i śmierć" to mroczny, oparty na faktach miniserial kryminalny, który przenosi widza do spokojnej, religijnej społeczności w Teksasie lat 80. XX wieku. Na pierwszy rzut oka to świat uporządkowany i moralnie jednoznaczny — jednak pod powierzchnią kryją się tłumione emocje, frustracje i pragnienia.
(Sezon 1) Gdy ułożone życie zaangażowanej, lecz nierozważnej wykładowczyni zaczyna się sypać, popada ona w niebezpieczną obsesję na punkcie nowego, pociągającego adiunkta. Granica między uwodzeniem a fiksacją szybko się zaciera i kobieta ryzykuje wszystkim, by urzeczywistnić swoje najdziksze fantazje. Prowokacyjny serial, który wręcz kipi od zakazanych pokus, skandalicznych sekretów, ostrego jak brzytwa humoru i charyzmatycznych, nieprzewidywalnych postaci. Na podstawie popularnej powieści Julii May Jonas.
(Miniserial) To historia o tym, jak seria makabrycznych zbrodni dotknęła wiejską społeczność w Danii i jak wśród zżytej społeczności duńskiego miasteczka zaczęła panować nieufność i strach. Kiedy sprawca zostaje w końcu złapany po ośmiu latach, przynosi to ulgę miastu i Danii, ale dla Amandy, Nichlasa i Kiri oznacza to początek ich najgorszego koszmaru - osoba, której tak długo się bali, okazuje się jednym z ich najbliższych przyjaciół. Podczas procesu uświadamiają sobie, że ich były przyjaciel planował i przeprowadzał napaści, porwania i morderstwa, imprezując i bawiąc się z nimi. Pytania odbijają się echem w ich głowach: Dlaczego niczego nie widzieliśmy? Czy kiedykolwiek byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi? I czy kiedykolwiek będziemy mogli ponownie zaufać swojemu osądowi?
(Miniserial) Podczas rodzinnych wakacji na Dominikanie Elena (Clara Galle) przypadkiem potrąca mężczyznę samochodem. Zdesperowana i przestraszona, dzwoni do swoich sióstr, Pauli (Claudia Salas) i Cris (Paula Usero), prosząc o pomoc. Na miejscu wypadku muszą razem zdecydować co dalej. Żadna z nich nie może znieść myśli, że ich młodsza siostra trafi do więzienia, zostawiając swoje jedyne dziecko bez matki. Jak daleko będą gotowe się posunąć, aby chronić swoją rodzinę?
(Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.
(Sezon 2) "One Piece", epicka piracka przygoda Netflixa, powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i skrajnie niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line - legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.
(Miniserial) Serial dokumentalny twórców "Życia na planecie Ziemia" to opowieść o świcie i zmierzchu dinozaurów, która ukazuje, skąd wzięły się te stworzenia, dlaczego odgrywały tak istotną rolę, w jaki sposób ewoluowały i co sprawiło, że zniknęły na zawsze.