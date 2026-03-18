Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Maszyna do zabijania" wciąż na szczycie

Nowy tydzień nie przyniósł zmian, jeśli chodzi o lidera wśród filmów na Netfliksie - Polacy wciąż najchętniej sięgają po "Maszynę do zabijania" z Alanem Ritchsonem. Co ciekawe, pozostałe dwa stopnie podium zajmują już nie nowości, lecz starsze produkcje, w tym jedna animacja. Wśród seriali triumfuje "Czego nie wiemy o dinozaurach", które awansowało z trzeciego miejsca. Na podium uplasowały się też nowe odcinki "One Piece". Co poza tym? Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 9.03-15.03.2026



10
27 Dresses
2008
1h 51m

Komedia rom.

USA

Jane jest nałogową druhną, a w jej szafie wisi 27 sukienek - pamiątek po ślubach, na których wystąpiła jako świadek. Dziennikarz  specjalizujący się w relacjach z wesel postanawia napisać o niej artykuł.


9
2024
1h 59m

Biograficzny

Dramat

USA

Rob Peace (Jay Will) to genialny chłopak, który zostaje uwikłany w rodzinne sprawy. Wychowywany samotnie przez matkę (Mary J. Bilge) musi wybrać między własną przyszłością, a losem ojca (Chiwetel Ejiofor), odsiadującego wyrok w więzieniu. Film oparty na bestsellerze "New York Timesa" napisanego przez Jeffa Hobbsa.


8
The Boss Baby
2017
1h 37m

Komedia

Animacja

USA

Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie pokonać.


7
Accused
2026
1h 47m

Thriller

Dramat

Psychologiczny

Indie

Poważne oskarżenia zagrażają karierze i małżeństwu renomowanej ginekolożki, ale jej żona nie poddaje się i próbuje odkryć prawdę.


6
Cortafuego
2026
1h 47m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Po śmierci męża Mara (Belén Cuesta) wraz z córką Lide (Candela Martínez), szwagrem Luisem (Joaquín Furriel), jego żoną Eleną (Diana Gómez) i ich synem (Mika Arias) wyjeżdża do rodzinnego domku letniskowego w lesie, aby w końcu zamknąć stare rany. To, co miało być prostym pożegnaniem, szybko zamienia się w koszmar, gdy po kłótni jej córka znika bez śladu w lesie. Sytuacja pogarsza się, gdy w okolicy wybucha niekontrolowany pożar. Gdy ogień zaczyna obejmować coraz większy obszar, władze zawieszają poszukiwania i zarządzają natychmiastową ewakuację. Zdesperowana Mara nie chce ruszyć się z miejsca. Rodzina podejmuje dramatyczną decyzję, by zignorować nakaz ewakuacji i na własną rękę szukać dziewczynki w lesie. Odcięci od świata, bez oficjalnej pomocy i w obliczu zbliżającego się pożaru są zdani tylko na Santiego (Enric Auquer), miejscowego leśniczego. Robi się coraz groźniej, a Mara zaczyna podejrzewać, że być może pożar nie jest jedynym zagrożeniem. Ktoś kłamie.  


5
Banlieusards 3
2026
1h 52m

Dramat

Kryminał

Francja

W finałowym rozdziale trylogii "Bracia z przedmieść" życie trzech braci wciąż polega na dokonywaniu wyborów. Noumouké osiąga ważny etap w swojej karierze muzycznej, ale wpływ ulicy może zepchnąć go z właściwych torów. Demba buduje nowe życie z Djenabą, ale dawne decyzje wciąż mają na niego wpływ. Soulaymaan robi karierę jako prawnik i ponownie znajduje miłość, ale w miarę zbliżania się wyborów samorządowych jego zaangażowanie na rzecz mieszkańców dzielnicy staje pod znakiem zapytania. Wybory trzech braci wpłyną nie tylko na ich własną przyszłość, ale też na losy całej rodziny. Czy podjęte przez nich decyzje okażą się trafne?


4
KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.


3
Shark Tale
2004
1h 30m

Familijny

Animacja

Komedia

USA

Oscar jest małą, gadatliwą rybką, która marzy o wielkiej sławie. Jednak marzenia zaczynają przysparzać mu sporych kłopotów, kiedy to z pozoru niewinne kłamstewko czyni z niego nieoczekiwanego bohatera. Początkowo zaprzyjaźnione rybki dają się złapać na haczyk historyjki Oscara, a na niego samego spada deszcz sławy i bogactwa. Wydawałoby się, że wszystko idzie gładko... do czasu, kiedy staje się jasne, że historia o byciu obrońcą Rafy to tylko bajeczka dla grzecznych rybek. Z kolei Oscar sam staje się głównym celem połowów - musi zatem dzielnie stawić czoła swojej legendzie, aby nie stracić twarzy w podwodnym świecie.


2
Double Jeopardy
1999
1h 45m

Thriller

Kanada

Niemcy

USA

Libby Parsons, niesłusznie oskarżona o zabójstwo męża i skazana na 10 lat więzienia, prosi przyjaciółkę Angie, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Angie decyduje się zaadoptować chłopca, po czym wraz z nim znika. Libby dzięki pomocy współwięźniarek trafia na ślad dziecka, zbiegłej przyjaciółki i... żywego męża...


1
War Machine
2026
1h 49m

Akcja

Sci-Fi

Australia

Nowa Zelandia

USA

Wielka Brytania

Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 9.03-15.03.2026



10
Bridgerton
2020 -
1h 1m

Dramat

Kostiumowy

USA

(Sezon 4) Główną postacią czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Benedict (Luke Thompson) – drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.


9
Love and Death
2023
57m

Kryminał

USA

(Miniserial) "Miłość i śmierć" to mroczny, oparty na faktach miniserial kryminalny, który przenosi widza do spokojnej, religijnej społeczności w Teksasie lat 80. XX wieku. Na pierwszy rzut oka to świat uporządkowany i moralnie jednoznaczny — jednak pod powierzchnią kryją się tłumione emocje, frustracje i pragnienia.

8
2026 -
29m

Dramat

Komedia

USA

(Sezon 1) Gdy ułożone życie zaangażowanej, lecz nierozważnej wykładowczyni zaczyna się sypać, popada ona w niebezpieczną obsesję na punkcie nowego, pociągającego adiunkta. Granica między uwodzeniem a fiksacją szybko się zaciera i kobieta ryzykuje wszystkim, by urzeczywistnić swoje najdziksze fantazje. Prowokacyjny serial, który wręcz kipi od zakazanych pokus, skandalicznych sekretów, ostrego jak brzytwa humoru i charyzmatycznych, nieprzewidywalnych postaci. Na podstawie popularnej powieści Julii May Jonas.


7
En ven, en morder
2026
42m

True crime

Dokumentalny

Dania

(Miniserial) To historia o tym, jak seria makabrycznych zbrodni dotknęła wiejską społeczność w Danii i jak wśród zżytej społeczności duńskiego miasteczka zaczęła panować nieufność i strach. Kiedy sprawca zostaje w końcu złapany po ośmiu latach, przynosi to ulgę miastu i Danii, ale dla Amandy, Nichlasa i Kiri oznacza to początek ich najgorszego koszmaru - osoba, której tak długo się bali, okazuje się jednym z ich najbliższych przyjaciół. Podczas procesu uświadamiają sobie, że ich były przyjaciel planował i przeprowadzał napaści, porwania i morderstwa, imprezując i bawiąc się z nimi. Pytania odbijają się echem w ich głowach: Dlaczego niczego nie widzieliśmy? Czy kiedykolwiek byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi? I czy kiedykolwiek będziemy mogli ponownie zaufać swojemu osądowi?


6
Esa noche
2026
41m

Thriller

Dramat

Hiszpania

(Miniserial) Podczas rodzinnych wakacji na Dominikanie Elena (Clara Galle) przypadkiem potrąca mężczyznę samochodem. Zdesperowana i przestraszona, dzwoni do swoich sióstr, Pauli (Claudia Salas) i Cris (Paula Usero), prosząc o pomoc. Na miejscu wypadku muszą razem zdecydować co dalej. Żadna z nich nie może znieść myśli, że ich młodsza siostra trafi do więzienia, zostawiając swoje jedyne dziecko bez matki. Jak daleko będą gotowe się posunąć, aby chronić swoją rodzinę?


5
2026
57m

Dramat

Polska

(Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.


4
2014 - 2026
1h

Sci-Fi

Kostiumowy

Melodramat

USA

(Sezon 8) Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.


3
2023 -
57m

Fantasy

Przygodowy

Japonia

RPA

USA

Wielka Brytania

(Sezon 2) "One Piece", epicka piracka przygoda Netflixa, powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i skrajnie niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line - legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.


2
2019 -
44m

Dramat obyczajowy

USA

(Sezon 7) Po przeprowadzce z wielkiego miasta do małego kalifornijskiego miasteczka pewna pielęgniarka odkrywa, że życie na prowincji wcale nie jest takie proste, jakim się wydaje.


1
The Dinosaurs
2026
46m

Dokumentalny

Przyrodniczy

USA

Wielka Brytania

(Miniserial) Serial dokumentalny twórców "Życia na planecie Ziemia" to opowieść o świcie i zmierzchu dinozaurów, która ukazuje, skąd wzięły się te stworzenia, dlaczego odgrywały tak istotną rolę, w jaki sposób ewoluowały i co sprawiło, że zniknęły na zawsze.


