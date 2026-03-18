Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Maszyna do zabijania" wciąż na szczycie

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 9.03-15.03.2026

8 Dzieciak rządzi The Boss Baby 2017 1h 37m Komedia Animacja Tom McGrath USA Komedia Animacja Alec Baldwin Steve Buscemi Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie pokonać.

3 Rybki z ferajny Shark Tale 2004 1h 30m Familijny Animacja Komedia Bibo Bergeron Vicky Jenson USA Familijny Animacja Komedia Will Smith Robert De Niro Oscar jest małą, gadatliwą rybką, która marzy o wielkiej sławie. Jednak marzenia zaczynają przysparzać mu sporych kłopotów, kiedy to z pozoru niewinne kłamstewko czyni z niego nieoczekiwanego bohatera. Początkowo zaprzyjaźnione rybki dają się złapać na haczyk historyjki Oscara, a na niego samego spada deszcz sławy i bogactwa. Wydawałoby się, że wszystko idzie gładko... do czasu, kiedy staje się jasne, że historia o byciu obrońcą Rafy to tylko bajeczka dla grzecznych rybek. Z kolei Oscar sam staje się głównym celem połowów - musi zatem dzielnie stawić czoła swojej legendzie, aby nie stracić twarzy w podwodnym świecie.

2 Podwójne zagrożenie Double Jeopardy 1999 1h 45m Thriller Bruce Beresford Kanada Niemcy USA Thriller Tommy Lee Jones Ashley Judd Libby Parsons, niesłusznie oskarżona o zabójstwo męża i skazana na 10 lat więzienia, prosi przyjaciółkę Angie, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Angie decyduje się zaadoptować chłopca, po czym wraz z nim znika. Libby dzięki pomocy współwięźniarek trafia na ślad dziecka, zbiegłej przyjaciółki i... żywego męża...

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 9.03-15.03.2026

7 Przyjaciel i morderca En ven, en morder 2026 42m True crime Dokumentalny Christian Dyekjær Dania True crime Dokumentalny (Miniserial) To historia o tym, jak seria makabrycznych zbrodni dotknęła wiejską społeczność w Danii i jak wśród zżytej społeczności duńskiego miasteczka zaczęła panować nieufność i strach. Kiedy sprawca zostaje w końcu złapany po ośmiu latach, przynosi to ulgę miastu i Danii, ale dla Amandy, Nichlasa i Kiri oznacza to początek ich najgorszego koszmaru - osoba, której tak długo się bali, okazuje się jednym z ich najbliższych przyjaciół. Podczas procesu uświadamiają sobie, że ich były przyjaciel planował i przeprowadzał napaści, porwania i morderstwa, imprezując i bawiąc się z nimi. Pytania odbijają się echem w ich głowach: Dlaczego niczego nie widzieliśmy? Czy kiedykolwiek byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi? I czy kiedykolwiek będziemy mogli ponownie zaufać swojemu osądowi?

5 Ołowiane dzieci 2026 57m Dramat Maciej Pieprzyca Polska Dramat Joanna Kulig Agata Kulesza (Miniserial) Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.

Maszyna do zabijania – zwiastun filmu