Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 9.11-15.11.2026

7 Moja najlepsza przyjaciółka Minha Melhor Amiga 2026 2h 5m Komedia Brazylia Komedia Dwie przyjaciółki, które dopada syndrom pustego gniazda, ruszają za nastoletnimi córkami do Portugalii, gdzie czekają na nie: miłość, zabawa i nowy wymiar przyjaźni.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 9.11-15.11.2026

10 Ciało The Body 2026 - Thriller Quinn Shephard USA Thriller Kristina Bogic Sara Boustany (Sezon 1) Po nieudanym rytuale inicjacyjnym zespołu tanecznego grupa niegrzecznych dziewcząt z katolickiej szkoły zaczyna mieć profetyczne wizje, co doprowadza do wybuchu w ich miasteczku masowej histerii.

9 Pułapka 2018 - 2019 44m Kryminał Łukasz Palkowski Adrian Panek Polska Kryminał Agata Kulesza Marianna Gierszewska (Sezon 2) Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat…

8 Black Doves 2024 - 55m Świąteczny Thriller Julian Farino Lisa Gunning Wielka Brytania Świąteczny Thriller Keira Knightley Ben Whishaw (Sezon 2) Helen (Keira Knightley) wciąż zdradza tajemnice swojego kraju tajnej organizacji, której służy - Black Doves. Jednak po niefortunnych wydarzeniach podczas ostatnich świąt oraz w obliczu tego, że jej mąż Wallace (Andrew Buchan) ma wkrótce zostać premierem, Helen stąpa po bardzo cienkim lodzie. Podczas gdy jej tajemnicza opiekunka, pani Reed (Sarah Lancashire), zostaje wplątana w bezwzględny spisek, mający na celu podważenie jej pozycji w Black Doves, Helen ponownie spotyka swojego najlepszego przyjaciela, Sama (Ben Whishaw). Ten niegdyś elitarny płatny zabójca teraz samotnie popija drinki w barach w Soho i wykonuje mało prestiżowe zlecenia. Gdy wspólnie próbują dotrzeć do prawdy, lojalność zmienia się w oręż, zaufanie sypie się jak domek z kart, a za próbę ochrony najbliższych oboje mogą zapłacić najwyższą cenę. Ostry humor z pierwszego sezonu towarzyszy Helen i Samowi, gdy trafiają z powrotem w objęcia starych przyjaciół i wrogów, zmagając się z mrocznymi wyborami i bolesnymi ofiarami z przeszłości, by dotrzeć do samego serca Black Doves.

7 Pułapka 2018 - 2019 44m Kryminał Łukasz Palkowski Adrian Panek Polska Kryminał Agata Kulesza Marianna Gierszewska (Sezon 1) Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat…

5 Matki pingwinów 2024 - 50m Dramat Klara Kochańska Jagoda Szelc Polska Dramat Masza Wągrocka Barbara Wypych (Sezon 2) Półtora roku po wydarzeniach, na których zakończyła się poprzednia historia, Kama, Ula, Tatiana i Jerzy otwierają własną szkołę, dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, jednak dla zarządu szybko staje się polem nieustannej walki z biurokracją, problemami finansowymi i emocjonalnym przeciążeniem. Podczas gdy rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, ich dzieci dorastają, konfrontując się ze zmieniającą się naturą rodzinnych relacji, przeżywając pierwsze miłości i ucząc się, jak funkcjonować w relacjach z innymi.

3 Diagnoza 2017 - 2019 42m Kryminał Obyczajowy Łukasz Kośmicki Xawery Żuławski Polska Kryminał Obyczajowy Maja Ostaszewska Maciej Zakościelny (Sezon 1) Czasem jedno nieoczekiwane wydarzenie może nieodwracalnie zmienić dotychczasowe życie. Co się stanie, jeśli pewnego dnia ockniesz się i odkryjesz, że nie wiesz, kim jesteś, kogo kochasz i na czym ci zależy? Czy los może być aż tak okrutny, by odebrać wszystko, nawet tożsamość i wspomnienia? Jak na nowo ułożyć puzzle życia, gdy brakuje podstawowych elementów układanki?

"Znieczulenie" - zwiastun