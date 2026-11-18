"Znieczulenie" nie dało szansy konkurentom i w kolejnym tygodniu utrzymało pozycję lidera wśród seriali. Jeśli chodzi o filmy, tym razem największym powodzeniem cieszył się "Dobry adwokat", wyprzedzając "Tylko na święta" oraz "Heartland" z udziałem Jessiki Chastain. Jakie inne produkcje oglądali Polacy? Sprawdźcie na listach poniżej.
(Sezon 1) Po nieudanym rytuale inicjacyjnym zespołu tanecznego grupa niegrzecznych dziewcząt z katolickiej szkoły zaczyna mieć profetyczne wizje, co doprowadza do wybuchu w ich miasteczku masowej histerii.
(Sezon 2) Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat…
(Sezon 2) Helen (Keira Knightley) wciąż zdradza tajemnice swojego kraju tajnej organizacji, której służy - Black Doves. Jednak po niefortunnych wydarzeniach podczas ostatnich świąt oraz w obliczu tego, że jej mąż Wallace (Andrew Buchan) ma wkrótce zostać premierem, Helen stąpa po bardzo cienkim lodzie. Podczas gdy jej tajemnicza opiekunka, pani Reed (Sarah Lancashire), zostaje wplątana w bezwzględny spisek, mający na celu podważenie jej pozycji w Black Doves, Helen ponownie spotyka swojego najlepszego przyjaciela, Sama (Ben Whishaw). Ten niegdyś elitarny płatny zabójca teraz samotnie popija drinki w barach w Soho i wykonuje mało prestiżowe zlecenia. Gdy wspólnie próbują dotrzeć do prawdy, lojalność zmienia się w oręż, zaufanie sypie się jak domek z kart, a za próbę ochrony najbliższych oboje mogą zapłacić najwyższą cenę. Ostry humor z pierwszego sezonu towarzyszy Helen i Samowi, gdy trafiają z powrotem w objęcia starych przyjaciół i wrogów, zmagając się z mrocznymi wyborami i bolesnymi ofiarami z przeszłości, by dotrzeć do samego serca Black Doves.
(Sezon 1) Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat…
(Sezon 2) Półtora roku po wydarzeniach, na których zakończyła się poprzednia historia, Kama, Ula, Tatiana i Jerzy otwierają własną szkołę, dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, jednak dla zarządu szybko staje się polem nieustannej walki z biurokracją, problemami finansowymi i emocjonalnym przeciążeniem. Podczas gdy rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, ich dzieci dorastają, konfrontując się ze zmieniającą się naturą rodzinnych relacji, przeżywając pierwsze miłości i ucząc się, jak funkcjonować w relacjach z innymi.
(Sezon 1) Czasem jedno nieoczekiwane wydarzenie może nieodwracalnie zmienić dotychczasowe życie. Co się stanie, jeśli pewnego dnia ockniesz się i odkryjesz, że nie wiesz, kim jesteś, kogo kochasz i na czym ci zależy? Czy los może być aż tak okrutny, by odebrać wszystko, nawet tożsamość i wspomnienia? Jak na nowo ułożyć puzzle życia, gdy brakuje podstawowych elementów układanki?