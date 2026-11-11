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Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Znieczulenie" działa

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+w+Polsce.-169607
Netflix: polski Top 10 tygodnia - &quot;Znieczulenie&quot; działa
Podobnie jak w zeszłym tygodniu, tak i teraz "Kurs kolizyjny" okazał się najpopularniejszym w Polsce filmem. Zmianę mamy za to, jeśli chodzi o seriale. Jak można się było spodziewać, najnowsza polska propozycja - "Znieczulenie" - przyciągnęła największą liczbę widzów. Co jeszcze oglądaliśmy w polskich domach? Przekonacie się, sprawdzając listy poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 2.11-8.11.2026



10
plakat filmu Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie

Ice Age: Collision Course
2016
1h 39m

Animacja

Przygodowy

Komedia

USA

Animacja

Przygodowy

Komedia

Mamut Maniek, leniwiec Sid i tygrys Diego wraz z pozostałymi członkami stada opuszczają dotychczasowy dom, aby uratować się przed kosmicznym kataklizmem, który zagraża całemu światu.


9
plakat filmu Mniej obcy

2026
2h 6m

Biograficzny

Dramat

Muzyczny

Polska

Biograficzny

Dramat

Muzyczny

Film inspirowany życiem legendy polskiego rocka, Jana Borysewicza. Opowieść o muzyce, buncie i wolności w świecie, w którym marzenia często zderzały się z szarą rzeczywistością.


8
plakat filmu Epoka lodowcowa 2: Odwilż

Ice Age 2: The Meltdown
2006
1h 31m

Animacja

Komedia

Przygodowy

USA

Animacja

Komedia

Przygodowy

Maniek, Sid i Diego odkrywając, że epoka lodowcowa dobiega końca, postanawiają uciec przed niebezpieczeństwem.


7
plakat filmu Gwiazdkowa miłość

Christmas in Love
2018
1h 24m

Romans

Świąteczny

USA

Romans

Świąteczny

Ellie pracuje w małej piekarni i pokazuje Nickowi, nowemu dyrektorowi, że za sukcesem tego biznesu stoją ludzie. Zaczyna coś czuć do Nicka i czuje się zdradzona, gdy ten wyjawia swoje plany automatyzacji piekarni.


6
plakat filmu Sing 2

2021
1h 50m

Komedia

Animacja

Musical

USA

Komedia

Animacja

Musical

Aby wystąpić w teatrze Crystal, Buster Moon i jego ekipa muszą odnaleźć i przekonać legendę rocka do powrotu na scenę.


5
plakat filmu Skok

Heist
2001
1h 49m

Sensacyjny

Dramat

Kryminał

Kanada

USA

Sensacyjny

Dramat

Kryminał

Doświadczony złodziej podejmuje się ostatniego skoku w karierze. Tym razem jednak musi przechytrzyć nie tylko policję, ale także swoich zleceniodawców.


4
plakat filmu O psie, który uratował święta

A Dog’s Perfect Christmas
2026
1h 41m

Familijny

Świąteczny

Kanada

USA

Familijny

Świąteczny

Gdy problem zdrowotny rozdziela rodzinę Gossów, zdeterminowany pies Winstead robi wszystko, aby połączyć swoich ludzi przed Wigilią.


3
plakat filmu Epoka lodowcowa

Ice Age
2002
1h 21m

Animacja

Komedia

Przygodowy

USA

Animacja

Komedia

Przygodowy

W czasie wielkiej migracji zwierząt tygrys szablozębny, mamut i leniwiec starają się oddać ludzkie dziecko jego plemieniu.


2
plakat filmu Moja najlepsza przyjaciółka

Minha Melhor Amiga
2026
2h 5m

Komedia

Brazylia

Komedia

Dwie przyjaciółki, które dopada syndrom pustego gniazda, ruszają za nastoletnimi córkami do Portugalii, gdzie czekają na nie: miłość, zabawa i nowy wymiar przyjaźni.


1
plakat filmu Kurs kolizyjny

Colisión
2026
1h 46m

Dramat

Thriller

Hiszpania

Dramat

Thriller

Hiszpania, rok 2013. Wypadek samochodu, którym złodzieje uciekają po obrabowaniu banku, odsłania to, co ukrywają - zdrady i kłamstwa, które zaczęły się dużo wcześniej.




Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 2.11-8.11.2026



10
plakat filmu Ten o Matthew Perrym

The One About Matthew Perry
2026
1h

Dokumentalny

Biograficzny

USA

Dokumentalny

Biograficzny

(Miniserial) Ten serial dokumentalny to osobista opowieść o hollywoodzkim sukcesie gwiazdy serialu "Przyjaciele", jego głośnym zaangażowaniu społecznym oraz tragicznej śmierci.


9
plakat filmu Piekielna robota

Kkulalba
2026
38m

Horror

Korea Południowa

Horror

(Miniserial) Tonący w długach mężczyzna przyjmuje od tajemniczej agencji lukratywne zlecenia. Wkrótce jednak jego pogoń za dodatkowym zarobkiem zmienia się w koszmar.


8
plakat filmu Złoty prawnik

The Rainmaker
2025 -
42m

Kryminał

Dramat sądowy

USA

Kryminał

Dramat sądowy

(Sezon 1) Zatrudniony w małej kancelarii Rudy mierzy się ze swoją dziewczyną i byłymi pracodawcami w sprawie, która zagraża jego karierze oraz naraża na szwank ich związek.


7
plakat filmu Lupin

2021 -
47m

Kryminał

Francja

USA

Kryminał

(Sezon 4) Zainspirowany przygodami Arsène’a Lupina złodziej gentleman Assane Diop obmyśla zemstę na zamożnej rodzinie, która wyrządziła niesprawiedliwość jego ojcu.


6
plakat filmu Uprowadzona: Natalee Holloway

Taken: Natalee Holloway
2026
37m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) W 2005 roku Natalee Holloway zaginęła na Arubie. Ten serial o prawdziwej zbrodni to kronika dawnego śledztwa, w toku którego jej matka stanęła twarzą w twarz z domniemanym zabójcą.


5
plakat filmu Matki pingwinów

2024 -
50m

Dramat

Polska

Dramat

(Sezon 2) Półtora roku po wydarzeniach, na których zakończyła się poprzednia historia, Kama, Ula, Tatiana i Jerzy otwierają własną szkołę, dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, jednak dla zarządu szybko staje się polem nieustannej walki z biurokracją, problemami finansowymi i emocjonalnym przeciążeniem. Podczas gdy rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, ich dzieci dorastają, konfrontując się ze zmieniającą się naturą rodzinnych relacji, przeżywając pierwsze miłości i ucząc się, jak funkcjonować w relacjach z innymi.


4
plakat filmu Pułapka

2018 - 2019
44m

Kryminał

Polska

Kryminał

(Sezon 2) Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat…


3
plakat filmu Pułapka

2018 - 2019
44m

Kryminał

Polska

Kryminał

(Sezon 1) Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat…


2
plakat filmu Garść kłamstw

Bytet
2026
45m

Dramat

Thriller

Psychologiczny

Szwecja

Dramat

Thriller

Psychologiczny

(Miniserial) Wakacyjna wymiana domów między Sycylią i Sztokholmem przyjmuje niepokojący obrót, gdy obie pary uciekają się do ekstremalnych środków, aby chronić siebie i swoje sekrety.


1
plakat filmu Znieczulenie

2026 -
49m

Dramat

Polska

Dramat

(Sezon 1) Utalentowany lekarz, któremu nie udała się ryzykowna operacja, przechodzi z prestiżowej kliniki do szpitala powiatowego, żeby uporządkować swoje życie.


"Znieczulenie" - zwiastun



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