Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Znieczulenie" działa

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 2.11-8.11.2026

7 Gwiazdkowa miłość Christmas in Love 2018 1h 24m Romans Świąteczny Don McBrearty USA Romans Świąteczny Brooke D'Orsay Daniel Lissing Ellie pracuje w małej piekarni i pokazuje Nickowi, nowemu dyrektorowi, że za sukcesem tego biznesu stoją ludzie. Zaczyna coś czuć do Nicka i czuje się zdradzona, gdy ten wyjawia swoje plany automatyzacji piekarni.

2 Moja najlepsza przyjaciółka Minha Melhor Amiga 2026 2h 5m Komedia Brazylia Komedia Dwie przyjaciółki, które dopada syndrom pustego gniazda, ruszają za nastoletnimi córkami do Portugalii, gdzie czekają na nie: miłość, zabawa i nowy wymiar przyjaźni.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 2.11-8.11.2026

10 Ten o Matthew Perrym The One About Matthew Perry 2026 1h Dokumentalny Biograficzny Mary Robertson USA Dokumentalny Biograficzny (Miniserial) Ten serial dokumentalny to osobista opowieść o hollywoodzkim sukcesie gwiazdy serialu "Przyjaciele", jego głośnym zaangażowaniu społecznym oraz tragicznej śmierci.

5 Matki pingwinów 2024 - 50m Dramat Klara Kochańska Jagoda Szelc Polska Dramat Masza Wągrocka Barbara Wypych (Sezon 2) Półtora roku po wydarzeniach, na których zakończyła się poprzednia historia, Kama, Ula, Tatiana i Jerzy otwierają własną szkołę, dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, jednak dla zarządu szybko staje się polem nieustannej walki z biurokracją, problemami finansowymi i emocjonalnym przeciążeniem. Podczas gdy rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, ich dzieci dorastają, konfrontując się ze zmieniającą się naturą rodzinnych relacji, przeżywając pierwsze miłości i ucząc się, jak funkcjonować w relacjach z innymi.

4 Pułapka 2018 - 2019 44m Kryminał Łukasz Palkowski Adrian Panek Polska Kryminał Agata Kulesza Marianna Gierszewska (Sezon 2) Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat…

3 Pułapka 2018 - 2019 44m Kryminał Łukasz Palkowski Adrian Panek Polska Kryminał Agata Kulesza Marianna Gierszewska (Sezon 1) Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat…

"Znieczulenie" - zwiastun