Netflix 2026: Zobacz wideo z zapowiedziami polskich premier

W 2026 roku widzowie Netflixa odkryją mrożące krew w żyłach thrillery, poruszające dramaty, odważne seriale obyczajowe, komedie z plejadą gwiazd i bezkompromisowe historie inspirowane faktami. Krótkie wideo z zapowiedziami możecie zobaczyć poniżej:
Nadchodzący rok to czas świeżych, różnorodnych produkcji sygnowanych nazwiskami uznanych twórców i aktorów, którzy wzbogacą lokalny repertuar serwisu. Widzowie powrócą do ulubionych bohaterów, ale też odkryją nowe seriale i filmy osadzone w polskich realiach. Sięgną po nowe interpretacje klasyków literatury oraz angażujące formaty rozrywkowe. Co jeszcze przyniesie przyszłość? Poprzedni rok pokazał jak w soczewce, że w Netfliksie każdy widz zawsze znajdzie coś dla siebie i że z takim samym apetytem potrafi sięgać po ambitny dramat historyczny, bezczelną komedię, ostre kino akcji czy odjechaną animację – i to jest dokładnie kierunek, który w 2026 roku jeszcze bardziej podkręcamy
– mówi Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej. – Dlatego w tym roku chcemy zaskoczyć jeszcze większą różnorodnością – nowymi gatunkami wśród naszych polskich produkcji oraz nowymi twórcami i wschodzącymi gwiazdami. Nie zabraknie też wyczekiwanych powrotów uwielbianych bohaterów i opowieści. W każdym momencie 2026 roku widzowie Netflixa będą mieli ekscytujące historie do odkrycia
– dodaje.
Dramat w 2026 roku w Netfliksie będzie miał wiele twarzy. "Znieczulenie
", pierwszy polski dramat medyczny Netflixa, zabierze widzów na salę operacyjną bez znieczulenia (dosłownie). W rolę neurochirurga, który zostaje zmuszony, by zamienić prestiżową klinikę na mały, lokalny szpital, wcieli się Leszek Lichota
.
Netflix zaprezentuje też dramatyczne i przejmujące historie, które napisało samo życie. "Ołowiane dzieci
" z Joanną Kulig
w roli głównej opowiedzą historię walki z epidemią ołowicy na Śląsku. Serial pokaże, jak dzięki uporowi, determinacji i wytrwałości jedna osoba może stać się iskrą zmian w dużej społeczności. Z kolei w muzyczną podróż do lat 80. i 90. zabierze widzów "Mniej obcy
" – filmowa biografia lidera Lady Pank Jana Borysewicza
. To opowieść o muzyce, buncie i wolności w świecie, w którym marzenia często zderzały się z rzeczywistością.
Nadchodzi również drugi sezon serialu "Matki pingwinów
". Masza Wągrocka
, Magdalena Różczka
, Barbara Wypych
i Tomasz Tyndyk
powrócą w rolach Kamy, Tatiany, Uli i Jerzego, aby poprowadzić własną szkołę dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. To, co miało być spełnieniem marzeń, w rzeczywistości okaże się kolejną walką z biurokracją, finansami i własnymi ambicjami.
Miejsce wśród dramatów znalazła również wielka literatura i historia, która emocjonuje od wielu pokoleń. W drugiej połowie roku zadebiutuje wyczekiwana reinterpretacja klasycznej powieści Bolesława Prusa
w reżyserii Pawła Maślony
– "Lalka
". Na tle społecznych przemian i wczesnokapitalistycznych napięć rozwija się skomplikowana relacja między przedsiębiorcą Stanisławem Wokulskim a niezależną arystokratką Izabelą Łęcką. W role legendarnych postaci Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego wcielają się Sandra Drzymalska
i Tomasz Schuchardt
.
Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska w "Lalce". Fot. R. Pałka
Dla fanów gęstych historii i dreszczu emocji Netflix proponuje thrillery i kino akcji. Jakub Gierszał
powróci jako prokurator Bilski w thrillerze "Kolory zła: Czerń
". Jest to kolejny rozdział wciągającej sagi kryminalnej rozgrywającej się na Kaszubach. Tempo podkręci "Święty" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego
i z Piotrem Żurawskim
w głównej roli, który po odbyciu długiej kary więzienia, wkracza na precyzyjnie zaplanowaną drogę zemsty wobec tych, których obwinia o zniszczenie mu życia. Miłośników serialowej akcji zainteresuje również "Bunt
". Borys Szyc
i Filip Pławiak
wcielają się w byłych współwięźniów, którzy w historii inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami z 1989 roku, próbują powstrzymać rozlew krwi podczas największego buntu więziennego w Polsce.
W 2026 będziemy też śmiać się do rozpuku! Nie zabraknie komedii rozgrzewających serca, ale także powrotów, na które wszyscy czekają. Maciej Buchwald
, Kordian Kądziela
i Jakub Rużyłło
powrócą z trzecim sezonem "1670
", by znów ze szlachecką fantazją komentować nie tylko XXVII- wieczną rzeczywistość rzeczywistość. O dobry nastrój zadbają też nowości filmowe. "Podlasie
" z Anną Seniuk
i Arturem Barcisiem
to kontynuacja przeboju "Nic na siłę
", opowiadająca o sile lokalnej wspólnoty. Z kolei "Zemsta" z Vanessą Aleksander
i Izabelą Kuną
to opowieść girl power w czystej postaci! Komedia o agencji detektywistycznej dla kobiet, które podejrzewają partnerów o zdradę. Historia, która udowadnia, że po rozstaniu życie dopiero się rozkręca.
Z kolei fani rozrywkowych formatów zobaczą polską edycję globalnego hitu "Love Is Blind: Polska
". W czuciowym eksperymentom uczestników w tym randkowym programie towarzyszyć będą prowadzący – Zofia Zborowska-Wrona
i Andrzej Wrona
.