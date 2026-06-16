Netflix będzie miał swój własny romans hokejowy

Trochę późno, ale w końcu Netflix ogłosił, że spróbuje swoich sił w ekranizacji hokejowych romansów. Platforma przejęła prawa do bestsellerowej serii "Maple Hills".
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Za wiralową serię "Maple Hills" odpowiada Hannah Grace. Autorka wydała dotąd trzy tomy.
Pierwszy tom nosi tytuł "Icebreaker"
. To opowieść o tym, co się wydarzy, gdy łyżwiarka figurowa i kapitan drużyny hokeja muszą dzielić lodowisko. Anastasia Allen
ciężko pracowała na szansę występu w łyżwiarskiej reprezentacji kraju. Treningi od piątego roku życia, sportowe stypendium na studiach i rygorystyczny harmonogram dnia, który wykończyłby nawet najbardziej zdeterminowaną osobę, mają przynieść jej sukces. Bez względu na wszystko. Nathan Hawkins
nigdy nie napotkał problemu, którego nie umiałby rozwiązać. Jako kapitan Tytanów wie, że odpowiedzialność za zwycięstwo drużyny hokejowej spoczywa na jego barkach. Gdy wskutek awarii obie ekipy mają dzielić jedno lodowisko, a partner Anastasii ulega wypadkowi, Nathan musi zamienić kij hokejowy na legginsy i trenera tyrana na jeszcze bardziej przerażającą od niego trenerkę despotkę. Choć początkowo się nie znoszą, Nate i Stas są na siebie skazani, a do tego dziewczyna w ogóle nie lubi hokeistów. A przynajmniej tak jej się dotąd wydawało. [źródło: Zysk i S-ka]
Netflix zmieni bestseller w serial. Jego showrunnerką została Amanda Lasher
, która pracowała wcześniej przy takich hitach jak "Plotkara
" i "Riverdale
". Lasher
zajmie się również opracowaniem scenariuszy, w czym wspomoże ją Jade Bartlett
("Dziewczyna Millera
").
Romans hokejowy od dłuższego czasu jest modnym literackim podgatunkiem. Widzowie poznali go całkiem niedawno za sprawą kanadyjskiego serialu "Gorąca rywalizacja
" pokazywanego na platformie HBO Max. Po nim na platformie Prime Video swoją premierę miał inny przedstawiciel tego gatunku - "Off Campus
", który także okazał się hitem.
Zwiastun serialu "Off Campus"