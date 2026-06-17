Netflix kupi "Johna Wicka", "Igrzyska śmierci", "Michaela"?

We wtorek pojawiła się informacja o tym, że Netflix po fiasku umowy kupna Warner Bros. ma już na celowniku inne studio do przejęcia. Tym studiem jest Lionsgate.
Deja vu? Netflix zaprzecza, że kupi Lionsgate
Gdy tylko wiadomość pojawiła się w amerykańskich mediach, akcje Netfliksa poszybowały ostro w górę. Jednak przedstawiciele platformy potem wydali oświadczenie, że koncern nie jest zainteresowany zakupem
, co skutkowało spadkiem cen akcji.
Nie wszyscy jednak wierzą w te zaprzeczenia. Przypomina się bowiem sytuacja z jesienie ubiegłego roku, kiedy to Warner Bros. Discovery zostało wystawione na sprzedaż. Szybko pojawiły się doniesienia, że Netflix zainteresowany jest kupnem wytwórni. Jednak oficjalnie Greg Peters, jeden z prezesów Netfliksa, zaprzeczał temu twierdząc, że jego koncern nie jest zainteresowany posiadaniem "legacy media".
Wszyscy wiemy, jak to się skończyło - Netflix wygrał walkę o przejęcie Warner Bros., by kilka miesięcy później przegrać i stracić studio na rzecz Paramount Skydance.
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Mini-major. Krótka historia Lionsgate
Historia Lionsgate zaczyna się w latach 60., kiedy to w Kanadzie powstała firma dystrybucyjna Cinépix
. Jednak jako Lionsgate (a właściwie Lions Gate Film) zaczęło funkcjonować od 1998, kiedy to Cinépix został kupiony przez Lions Gate Entertainment Corporation.
Przez długi czas studio funkcjonowało jako wytwórnia i dystrybutor kina gatunkowego i artystycznego. Rozpoznawalność zyskało dzięki takim seriom jak "Piła"
i "Hostel"
. Przełomem okazał się rok 2012 i premiera widowiska "Igrzyska śmierci"
. Część druga - "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia"
- do tego roku pozostawała najbardziej kasową produkcją wytwórni (obecnie wyprzedza ją "Michael"
).
Druga dekada XXI wieku była czasem wielkiej ekspansji Lionsgate, które wtedy zaczęło być nazywane studiem "mini-major", czyli istotnym graczem na rynku, ale jednak nie aż tak wielkim, jak Disney, Warner czy Universal. W 2012 roku Lionsgate kupiło Summit Entertainment
, właściciela marki "Zmierzch
". Później połączyło się ze Starz
.
W 2018 roku Lionsgate było obiektem zainteresowań innych graczy. Sony i Hasbro były zainteresowane przejęciem studia, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Co ciekawe, kilka lat później Lionsgate od Hasbro kupiło studio filmowe Entertainment One
. Po tej transakcji koncern ogłosił, że zostanie podzielony na dwa niezależne podmioty: Lionsgate Studios i Starz Entertainment.
Kiedy Warner Bros. Discovery zostało wystawione na sprzedaż, Starz Entertainment było zainteresowane kupnem części aktywów (dotyczących stacji telewizyjnych). Szybko jednak wycofało się z gry, kiedy dużą kasę położył na stół Netflix.
Zwiastun filmu "Michael", najbardziej kasowej produkcji studia Lionsgate