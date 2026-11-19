Kolejny komiks w drodze na ekran. Platforma Netflix przygotowuje animowany serial oparty na wydawanej przez Dark Horse Comics kultowej serii "Grendel", której twórcą jest Matt Wagner.
O czym opowie animowany "Grendel"? Bohaterem serialu będzie Hunter Rose, który po śmierci ukochanej poświęca się zemście.
Ale podczas jego walki z ulicznymi gangami oraz obywatelami nowojorskiego nadprzyrodzonego półświatka i w toku pogoni za mordercą pojawia się szansa na inne życie. Hunter będzie musiał wybrać: odejść w pełni mocy czy stać się potworem, jakiego sam tropi.
Scenarzystą, producentem i showrunnerem serialu jest Bobak Esfarjani
, który pracował przy takich produkcjach jak m.in. "WandaVision
", "Wdowia zatoka
" i "Obcy: Ziemia
". To niesamowicie ekscytujące widzieć, jak moje dzieło wreszcie wskakuje na animowany ekran! Dynamiczny serial Netfliksa zachowuje mroczny, dorosły ton oryginału, ale wnosi nowe podejście do sposobu opowiadania. To "Grendel", jakiego zawsze chciałem zobaczyć: hiperkinetyczna akcja, eksplozje przemocy i angażująca historia
, skomentował twórca pierwowzoru, Matt Wagner
.
To drugie podejście do ekranizacji komiksu. W 2021 roku Netflix szykował aktorski serial, w którym miał grać Abubakr Ali
. Projekt został jednak skasowany. Matt Wagner
to legenda amerykańskiej branży komiksowej. Pracował on m.in. nad komiksami o Batmanie
oraz serią "Mage". Cykl "Grendel" stworzył w 1982 roku.
"Wdowia zatoka" – zwiastun
Burmistrz z Nowej Anglii postanawia przekształcić swoje miasteczko w atrakcję turystyczną, choć miejscowi ostrzegają go, że jest ono przeklęte.