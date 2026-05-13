Netflix i Adam Sandler potwierdzają: "Duże dzieci 3" powstają

The Hollywood Reporter / autor: /
To już oficjalne – Adam Sandler zbiera ekipę do nowej części "Dużych dzieci". To oznacza, że "Duże dzieci 3" na pewno powstaną. 

"Duże dzieci 3" w drodze


Netflix potwierdził, że reżyserią "Dużych dzieci 3" zajmie się Kyle Newacheck, który wcześniej pracował z Sandlerem przy "Farciarzu Gilmorze 2". I to właśnie sukces tego filmu otworzył drzwi do kolejnych sequeli filmów Sandlera. Za scenariusz odpowiadają sam Sandler i jego wieloletni współpracownik Tim Herlihy.

"Jeszcze większe dzieci"
Plotki o "Dużych dzieciach 3" krążyły już od dawna. W zeszłym roku Kevin James sugerował fanom, żeby "nie tracili nadziei", a już w 2015 roku reżyser Dennis Dugan przyznawał, że rozmowy na temat kolejnej części faktycznie się odbywały.

Pierwsze "Duże dzieci" z 2010 roku z udziałem Kevina Jamesa, Chrisa Rocka, Davida Spade'a, Roba Schneidera i Salmy Hayek zarobiły ponad 270 milionów dolarów na świecie i szybko dorobiło się statusu jednej z najbardziej rozpoznawalnych komedii Sandlera.

Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły ani pełnej obsady, ale trudno wyobrazić sobie tę serię bez znajomej paczki.

"Duże dzieci" – zobacz zwiastun komedii z Adamem Sandlerem



Piątka przyjaciół z dzieciństwa spędza razem ze swoimi rodzinami weekend w domku nad jeziorkiem. Podczas pobytu wracają do dawnych wspomnień i pokazują pociechom, jak się kiedyś bawiono.








