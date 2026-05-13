Netflix i Adam Sandler potwierdzają: "Duże dzieci 3" powstają

To już oficjalne – Adam Sandler zbiera ekipę do nowej części "Dużych dzieci". To oznacza, że "Duże dzieci 3" na pewno powstaną.
"Duże dzieci 3" w drodze
Netflix potwierdził, że reżyserią "Dużych dzieci 3" zajmie się Kyle Newacheck
, który wcześniej pracował z Sandlerem przy "Farciarzu Gilmorze 2
". I to właśnie sukces tego filmu otworzył drzwi do kolejnych sequeli filmów Sandlera
. Za scenariusz odpowiadają sam Sandler i jego wieloletni współpracownik Tim Herlihy
.
"Jeszcze większe dzieci"
Plotki o "Dużych dzieciach 3" krążyły już od dawna. W zeszłym roku Kevin James
sugerował fanom, żeby "nie tracili nadziei", a już w 2015 roku reżyser Dennis Dugan
przyznawał, że rozmowy na temat kolejnej części faktycznie się odbywały.
Pierwsze "Duże dzieci
" z 2010 roku z udziałem Kevina Jamesa
, Chrisa Rocka
, Davida Spade'a
, Roba Schneidera
i Salmy Hayek
zarobiły ponad 270 milionów dolarów na świecie i szybko dorobiło się statusu jednej z najbardziej rozpoznawalnych komedii Sandlera
.
Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły ani pełnej obsady, ale trudno wyobrazić sobie tę serię bez znajomej paczki.
"Duże dzieci" – zobacz zwiastun komedii z Adamem Sandlerem
Piątka przyjaciół z dzieciństwa spędza razem ze swoimi rodzinami weekend w domku nad jeziorkiem. Podczas pobytu wracają do dawnych wspomnień i pokazują pociechom, jak się kiedyś bawiono.