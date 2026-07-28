Whoopi Goldberg w nowej komedii Netfliksa. Za produkcją stoi Barack Obama

Netflix ponownie łączy siły z Barackiem i Michelle Obamami. Platforma zrealizuje komedię "Women Like Us", która powstanie we współpracy z należącą do byłej pary prezydenckiej firmą produkcyjną Higher Ground. W głównych rolach zobaczymy: Whoopi Goldberg, Jenifer Lewis, Vanessę Williams i Vivicę A. Fox.
Zdjęcia do filmu rozpoczną się jesienią w Nowym Jorku.
"Women Like Us" dla Netflixa. O czym opowie?
Bohaterką "Women Like Us" jest kobieta, która niedawno straciła męża. Choć weekendowy wyjazd do Hamptons z siostrą i przyjaciółkami miał być okazją do uczczenia 30. rocznicy ich ślubu, wycieczka szybko zamienia się w emocjonalną konfrontację z żałobą, małżeństwem i wieloletnią siostrzaną więzią. Twórcy zapowiadają historię o tym, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno.
Za reżyserię odpowiada Tasha Smith
, która pracuje na podstawie oryginalnego scenariusza Ali Kinney
, rozwiniętego przez Tracy Oliver
. Smith jest znana zarówno jako reżyserka, jak i aktorka z serialu "Imperium
".
Getty Images © Chicago Tribune
Michelle i Barack Obamowie
Netflix i Obamowie – Co wspólnie nakręcili?
"Women Like Us" ma również znaczenie biznesowe. Higher Ground przez osiem lat działało wyłącznie dla Netfliksa po podpisaniu umowy z platformą w 2018 roku. Niedawno studio Baracka i Michelle Obamów rozpoczęło działalność jako niezależna firma, co pozwala mu współpracować także z innymi wytwórniami. Nie oznacza to jednak końca relacji z Netfliksem. W 2024 roku strony podpisały nową, wieloletnią umowę typu first-look, dającą platformie pierwszeństwo w zapoznawaniu się ze wszystkimi filmowymi i serialowymi projektami Higher Ground.
Dotychczas współpraca Obamów z Netfliksem zaowocowała między innymi serialami "All the Sinners Bleed" i "The Altruists
" – które wciąż czekają na swoją premierę – oraz takimi produkcjami, jak "Zostaw świat za sobą
", "Jon Batiste: Amerykańska symfonia
", "Praca: Co robimy cały dzień
" i "Rustin
".
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