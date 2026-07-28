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Whoopi Goldberg w nowej komedii Netfliksa. Za produkcją stoi Barack Obama

The Hollywood Reporter / autor: /
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Whoopi Goldberg w nowej komedii Netfliksa. Za produkcją stoi Barack Obama
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
Netflix ponownie łączy siły z Barackiem i Michelle Obamami. Platforma zrealizuje komedię "Women Like Us", która powstanie we współpracy z należącą do byłej pary prezydenckiej firmą produkcyjną Higher Ground. W głównych rolach zobaczymy: Whoopi Goldberg, Jenifer Lewis, Vanessę Williams i Vivicę A. Fox.

Zdjęcia do filmu rozpoczną się jesienią w Nowym Jorku.

"Women Like Us" dla Netflixa. O czym opowie?



Bohaterką "Women Like Us" jest kobieta, która niedawno straciła męża. Choć weekendowy wyjazd do Hamptons z siostrą i przyjaciółkami miał być okazją do uczczenia 30. rocznicy ich ślubu, wycieczka szybko zamienia się w emocjonalną konfrontację z żałobą, małżeństwem i wieloletnią siostrzaną więzią. Twórcy zapowiadają historię o tym, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno.

Za reżyserię odpowiada Tasha Smith, która pracuje na podstawie oryginalnego scenariusza Ali Kinney, rozwiniętego przez Tracy Oliver. Smith jest znana zarówno jako reżyserka, jak i aktorka z serialu "Imperium".

GettyImages-2281634917.jpg Getty Images © Chicago Tribune
Michelle i Barack Obamowie

Netflix i Obamowie – Co wspólnie nakręcili?



"Women Like Us" ma również znaczenie biznesowe. Higher Ground przez osiem lat działało wyłącznie dla Netfliksa po podpisaniu umowy z platformą w 2018 roku. Niedawno studio Baracka i Michelle Obamów rozpoczęło działalność jako niezależna firma, co pozwala mu współpracować także z innymi wytwórniami. Nie oznacza to jednak końca relacji z Netfliksem. W 2024 roku strony podpisały nową, wieloletnią umowę typu first-look, dającą platformie pierwszeństwo w zapoznawaniu się ze wszystkimi filmowymi i serialowymi projektami Higher Ground.

Dotychczas współpraca Obamów z Netfliksem zaowocowała między innymi serialami "All the Sinners Bleed" i "The Altruists" – które wciąż czekają na swoją premierę – oraz takimi produkcjami, jak "Zostaw świat za sobą", "Jon Batiste: Amerykańska symfonia", "Praca: Co robimy cały dzień" i "Rustin".

"Rustin" – zobacz zwiastun



Mierzący się z rasizmem i homofobią aktywista Bayard Rustin zmienia bieg historii praw obywatelskich, organizując w 1963 roku Marsz na Waszyngton.







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