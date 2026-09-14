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Netflix i Sega szykują filmową adaptację gry "Crazy Taxi". W planach także inne projekty

Deadline / autor: /
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Netflix i Sega szykują filmową adaptację gry &quot;Crazy Taxi&quot;. W planach także inne projekty
Do sieci trafiła informacja, że Netflix i Sega przygotowują trzy nowe produkcje na podstawie popularnych gier japońskiego koncernu: filmowe adaptacje "Crazy Taxi" i "Stranger Than Heaven" oraz nowy animowany serial o Sonicu.

"Crazy Taxi" od scenarzystów "Nagiej broni"




Najbardziej konkretny jest na razie projekt "Crazy Taxi". Za scenariusz filmu odpowiadają Dan Gregor i Doug Mand, duet stojący za ubiegłorocznym rebootem "Nagiej broni". Producentami zostali Neal H. Moritz i Toby Ascher z Original Film oraz Toru Nakahara, którzy pracowali również przy filmowych przygodach Sonica.

"Crazy Taxi" zadebiutowało w 1999 roku (najpierw w salonach gier, z czasem także na konsolach). Gracze wcielali się w kierowcę taksówki pędzącego przez zatłoczone ulice, próbującego dotrzeć do celu na czas, omijając ruch uliczny i wykorzystując rampy oraz inne skróty. Najnowsza gra z cyklu, "Crazy Taxi World Tour", ma zadebiutować w przyszłym roku.

Netflix przygotowuje również nowy animowany serial o Sonicu. Produkcja, nad którą pracują Carlos Stevens i Toru Nakahara, ma być "dynamiczna i komediowa" i skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym. Trzecim projektem jest film na podstawie "Stranger Than Heaven". Akcja rozgrywa się w Japonii na początku XX wieku, a jej bohaterem jest cudzoziemiec, który z człowieka żyjącego w skrajnej biedzie staje się budzącym postrach członkiem yakuzy, a następnie potentatem branży rozrywkowej. Producentem ekranizacji będzie Nakahara.

Netflix i Sega mają już na koncie wspólny projekt. Ich animowany "Sonic Prime" doczekał się trzech sezonów. Nowe produkcje mają rozszerzyć coraz większą ofertę Netfliksa opartą na grach. Platforma rozwija między innymi aktorski serial "Assassin’s Creed", film "Gears of War" oraz animowane adaptacje "Minecrafta", "Magic: The Gathering" i "Clash of Clans".

"Naga broń" - zwiastun



Crazy Taxi  (2001)

 Crazy Taxi

Crazy Taxi 3: High Roller  (2002)

 Crazy Taxi 3: High Roller

Crazy Taxi 2  (2001)

 Crazy Taxi 2

Crazy Taxi: City Rush  (2014)

 Crazy Taxi: City Rush

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