Netflix i Sega szykują filmową adaptację gry "Crazy Taxi". W planach także inne projekty

Do sieci trafiła informacja, że Netflix i Sega przygotowują trzy nowe produkcje na podstawie popularnych gier japońskiego koncernu: filmowe adaptacje "Crazy Taxi" i "Stranger Than Heaven" oraz nowy animowany serial o Sonicu.
"Crazy Taxi" od scenarzystów "Nagiej broni"
Najbardziej konkretny jest na razie projekt "Crazy Taxi
". Za scenariusz filmu odpowiadają Dan Gregor
i Doug Mand
, duet stojący za ubiegłorocznym rebootem "Nagiej broni
". Producentami zostali Neal H. Moritz
i Toby Ascher
z Original Film oraz Toru Nakahara
, którzy pracowali również przy filmowych przygodach Sonica
.
"Crazy Taxi
" zadebiutowało w 1999 roku (najpierw w salonach gier, z czasem także na konsolach). Gracze wcielali się w kierowcę taksówki pędzącego przez zatłoczone ulice, próbującego dotrzeć do celu na czas, omijając ruch uliczny i wykorzystując rampy oraz inne skróty. Najnowsza gra z cyklu, "Crazy Taxi World Tour
", ma zadebiutować w przyszłym roku.
Netflix przygotowuje również nowy animowany serial o Sonicu
. Produkcja, nad którą pracują Carlos Stevens
i Toru Nakahara
, ma być "dynamiczna i komediowa" i skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym. Trzecim projektem jest film na podstawie "Stranger Than Heaven
". Akcja rozgrywa się w Japonii na początku XX wieku, a jej bohaterem jest cudzoziemiec, który z człowieka żyjącego w skrajnej biedzie staje się budzącym postrach członkiem yakuzy, a następnie potentatem branży rozrywkowej. Producentem ekranizacji będzie Nakahara
.
Netflix i Sega mają już na koncie wspólny projekt. Ich animowany "Sonic Prime
" doczekał się trzech sezonów. Nowe produkcje mają rozszerzyć coraz większą ofertę Netfliksa opartą na grach. Platforma rozwija między innymi aktorski serial "Assassin’s Creed
", film "Gears of War
" oraz animowane adaptacje "Minecrafta
", "Magic: The Gathering
" i "Clash of Clans
".
"Naga broń" - zwiastun