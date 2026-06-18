Netflix kasuje serial "The Boroughs". Nie będzie drugiego sezonu

Do sieci trafiła informacja, która może rozczarować sympatyków serialu "The Boroughs", produkowanego przez twórców "Stranger Things" - braci Dufferów. Netflix zdecydował się nie zamawiać drugiego sezonu produkcji.
To koniec "The Boroughs"
Decyzja platformy jest o tyle zaskakująca, że krążyły już doniesienia o realizacji kolejnego sezonu i wczesnych pracach nad scenariuszem. Według źródeł rozważano nawet kręcenie drugiej i trzeciej serii jednocześnie.
Tworzony przez Jeffreya Addissa
i Williama Matthewsa
serial zebrał pozytywne recenzje, jednak nie spełnił oczekiwań pod względem oglądalności. Produkcja w pierwszym weekendzie osiągnęła około 5,6 mln wyświetleń, by w kolejnym tygodniu wzrosnąć do 9,5 mln, a następnie zaliczyć spory spadek do 3,7 mln, co według branżowych analiz mogło przesądzić (wraz z wysokimi kosztami produkcji) o decyzji platformy.
"The Boroughs
" opowiada o grupie mieszkańców spokojnego osiedla dla seniorów, którzy muszą zmierzyć się z nadprzyrodzonym zagrożeniem. W obsadzie znaleźli się m.in. Alfred Molina
, Geena Davis
, Alfre Woodard
, Denis O'Hare
, Clarke Peters
oraz Bill Pullman
. Klimat serialu porównywano do wspominanego "Stranger Things
". Poniżej zwiastun: