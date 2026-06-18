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Netflix kasuje serial "The Boroughs". Nie będzie drugiego sezonu

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https://www.filmweb.pl/news/Netflix+kasuje+serial+%22The+Boroughs%22+z+Alfredem+Molin%C4%85%2C+produkowany+przez+Matta+i+Rossa+Duffer%C3%B3w-167143
Netflix kasuje serial &quot;The Boroughs&quot;. Nie będzie drugiego sezonu
Do sieci trafiła informacja, która może rozczarować sympatyków serialu "The Boroughs", produkowanego przez twórców "Stranger Things" - braci Dufferów. Netflix zdecydował się nie zamawiać drugiego sezonu produkcji. 

To koniec "The Boroughs"




Decyzja platformy jest o tyle zaskakująca, że krążyły już doniesienia o realizacji kolejnego sezonu i wczesnych pracach nad scenariuszem. Według źródeł rozważano nawet kręcenie drugiej i trzeciej serii jednocześnie.

Tworzony przez Jeffreya Addissa i Williama Matthewsa serial zebrał pozytywne recenzje, jednak nie spełnił oczekiwań pod względem oglądalności. Produkcja w pierwszym weekendzie osiągnęła około 5,6 mln wyświetleń, by w kolejnym tygodniu wzrosnąć do 9,5 mln, a następnie zaliczyć spory spadek do 3,7 mln, co według branżowych analiz mogło przesądzić (wraz z wysokimi kosztami produkcji) o decyzji platformy.

"The Boroughs" opowiada o grupie mieszkańców spokojnego osiedla dla seniorów, którzy muszą zmierzyć się z nadprzyrodzonym zagrożeniem. W obsadzie znaleźli się m.in. Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters oraz Bill Pullman. Klimat serialu porównywano do wspominanego "Stranger Things". Poniżej zwiastun:

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