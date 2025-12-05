OFICJALNIE: Netflix kupił Warner Bros., HBO Max i DC Studios. Poznaj szczegóły mega umowy

Poszło w ekspresowym tempie. Po tym, jak wczoraj Netflix rozpoczął ostateczne negocjacje w sprawie zakupu wytwórni Warner Bros., już teraz, wczesnym rankiem czasu Los Angeles), oficjalnie potwierdzono, że umowa została zawarta.
Prawie 83 miliardy dolarów za połowę Warner Bros. Discovery
Jak informowaliśmy w poprzednim newsie, Netflix nie kupił całego Warner Bros. Discovery
. Zgodnie z podpisaną umową koncern WBD zostanie podzielony na dwie części
zgodnie z wcześniejszym planem. Netflix kupi część filmową
, a zatem wszystkie studia filmowe (w tym DC Studios), stację HBO oraz HBO Max. Discovery Global, do którego będą należeć m.in. stacje telewizyjne, nie jest częścią umowy.
Łączna wartość transakcji wyniesie 82,7 miliarda dolarów
. Netflix zapłaci akcjonariuszom równowartość 27,75 dolarów za akcję. Większość tej kwoty (23,25 dol/akcję) stanowić będzie gotówka, resztę Netflix przekaże w formie zwykłych akcji spółki. Finalizacja przejęcia wytwórni Warner Bros. ma nastąpić w trzecim kwartale przyszłego roku. Na razie nie jest jasne, czy w Netflix Warner Bros. będzie miejsce dla szefa Warner Bros. Discovery Davida Zaslava.
Jest on jednak przyjacielem szefa Netfliksa, Teda Sarandosa, a zatem jest niemal pewne, że źle na tej umowie nie wyjdzie. Co też zresztą wczoraj sugerował Paramount Skydance, kiedy twierdził, że ich oferta (dająca Zaslavowi miejsce we władzach nowego koncernu) został niesprawiedliwie potraktowana, ponieważ niektórym członkom zależało na przyjęciu oferty Netfliksa.
Tak Ted Sarandos komentuje podpisaną umowę: Naszą misją zawsze było niesienie światu rozrywki. Poprzez połączenie niesamowitej biblioteki ponadczasowych klasyków jak "Casablanca" i "Obywatel Kane" z naszymi definiującymi współczesną kulturę masową tytułami jak "Stranger Things" i "Squid Game" będziemy w stanie czynić to jeszcze lepiej. Wspólnie będziemy mogli dać widzom więcej tego, co tak kochają oraz pomożemy zdefiniować czym jest opowiadanie historii przez kolejne 100 lat.
W oficjalnym komunikacie Netflix zadeklarował utrzymanie obecnej działalności Warner Bros. i wspierać kinową dystrybucję ich filmów.
Umowa kupna wymaga akceptacji przez amerykański urząd regulacyjny. Na chwilę obecną nie jest pewne, jak zachowają się ludzie Donalda Trumpa, który jest blisko związany z rodziną Ellisonów, właścicieli koncernu Paramount Skydance, którego oferta została odrzucona.