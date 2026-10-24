Netflix kusił XBOX ogromną sumą. Dlaczego nie doszło do współpracy?

Matt Belloni z portalu Puck News ujawnił, że jeszcze nie tak dawno temu Netflix zabiegał o rozpoczęcie ramowej współpracy z XBOX. Jej celem była rzecz jasna produkcja filmów i seriali na podstawie najbardziej znanych marek growego giganta. Do współpracy jednak nie doszło. Dlaczego?
Netflix rzucił grubą kasę na stół. Reakcja XBOX zaskoczyła platformę
Netflix i XBOX już ze sobą współpracują przy wybranych projektach. Jak jednak donosi Puck News, platforma była zainteresowana ramową współpracą na szeroką skalę.
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W tym celu złożono ofertę wartą 500 milionów dolarów
. Netflix uważał ją za niezwykle hojną. Jednak nowa szefowa XBOX, Asha Sharma, nie była pod wrażeniem. Podobno złożyła kontrofertę, w której domagała się aż 800 milionów dolarów
. Na taką kwotę Netflix nie był przygotowany i rozmowy przerwano.
I raczej nie dojdzie do powrotu do negocjacyjnego stołu. W Netfliksie za szeroką współpracą z XBOX opowiadała się Bela Bajaria, CCO platformy. Jednak Bajaria nie jest już związana z Netfliksem. Była jedną z osób zwolnionych w ostatniej fali masowej redukcji zatrudnienia.
XBOX pod rządami Sharmy z kolei stawia na realizowanie mniejszych umów z większą liczbą partnerów. Sprawę współpracy z Netfliksem komentuje tak:
Odnotowaliśmy rekordowe zainteresowanie naszymi własnościami intelektualnymi. Netflix jest cenionym partnerem i cieszymy się na nadchodzącą premierę wspólnie realizowanych seriali animowanych na podstawie 'Minecrafta' i 'Diablo', a także innych adaptacji.