Netflix kusił XBOX ogromną sumą. Dlaczego nie doszło do współpracy?

Netflix rzucił grubą kasę na stół. Reakcja XBOX zaskoczyła platformę

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Netflix i XBOX już ze sobą współpracują przy wybranych projektach. Jak jednak donosi Puck News, platforma była zainteresowana ramową współpracą na szeroką skalę.W tym celu złożono. Netflix uważał ją za niezwykle hojną. Jednak nowa szefowa XBOX, Asha Sharma, nie była pod wrażeniem. Podobno złożyła kontrofertę, w której domagała się aż. Na taką kwotę Netflix nie był przygotowany i rozmowy przerwano.I raczej nie dojdzie do powrotu do negocjacyjnego stołu. W Netfliksie za szeroką współpracą z XBOX opowiadała się Bela Bajaria, CCO platformy. Jednak Bajaria nie jest już związana z Netfliksem. Była jedną z osób zwolnionych w ostatniej fali masowej redukcji zatrudnienia.XBOX pod rządami Sharmy z kolei stawia na realizowanie mniejszych umów z większą liczbą partnerów. Sprawę współpracy z Netfliksem komentuje tak: