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Netflix kusił XBOX ogromną sumą. Dlaczego nie doszło do współpracy?

Puck News / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+kusi%C5%82+XBOX+ogromn%C4%85+sum%C4%85.+Dlaczego+nie+dosz%C5%82o+do+wsp%C3%B3%C5%82pracy-169298
Netflix kusił XBOX ogromną sumą. Dlaczego nie doszło do współpracy?
źródło: Getty Images
autor: SOPA Images
Matt Belloni z portalu Puck News ujawnił, że jeszcze nie tak dawno temu Netflix zabiegał o rozpoczęcie ramowej współpracy z XBOX. Jej celem była rzecz jasna produkcja filmów i seriali na podstawie najbardziej znanych marek growego giganta. Do współpracy jednak nie doszło. Dlaczego?

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Netflix i XBOX już ze sobą współpracują przy wybranych projektach. Jak jednak donosi Puck News, platforma była zainteresowana ramową współpracą na szeroką skalę.

03.jpg Getty Images © SOPA Images


W tym celu złożono ofertę wartą 500 milionów dolarów. Netflix uważał ją za niezwykle hojną. Jednak nowa szefowa XBOX, Asha Sharma, nie była pod wrażeniem. Podobno złożyła kontrofertę, w której domagała się aż 800 milionów dolarów. Na taką kwotę Netflix nie był przygotowany i rozmowy przerwano.

I raczej nie dojdzie do powrotu do negocjacyjnego stołu. W Netfliksie za szeroką współpracą z XBOX opowiadała się Bela Bajaria, CCO platformy. Jednak Bajaria nie jest już związana z Netfliksem. Była jedną z osób zwolnionych w ostatniej fali masowej redukcji zatrudnienia.

XBOX pod rządami Sharmy z kolei stawia na realizowanie mniejszych umów z większą liczbą partnerów. Sprawę współpracy z Netfliksem komentuje tak:

Odnotowaliśmy rekordowe zainteresowanie naszymi własnościami intelektualnymi. Netflix jest cenionym partnerem i cieszymy się na nadchodzącą premierę wspólnie realizowanych seriali animowanych na podstawie 'Minecrafta' i 'Diablo', a także innych adaptacji.

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