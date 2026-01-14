Newsy Filmy Netflix ma już nowy hit? "The Cage" w drodze
Netflix ma już nowy hit? "The Cage" w drodze

Netflix przygotowuje kolejny projekt, który ma potencjał, by stać się hitem. Platforma kupiła scenariusz thrillera akcji "The Cage" napisany przez Chrisa Grillota i Malcolma Badewitza, a za kamerą stanie Jaume Collet-Serra. To kolejna współpraca reżysera z Netfliksem po sukcesie "Kontroli bezpieczeństwa", który trafił do ścisłej czołówki najchętniej oglądanych filmów serwisu.

Jaume Collet-Serra

Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że "The Cage" ma być filmem policyjnym, utrzymanym w dynamicznym stylu. Produkcją zajmie się Dylan Clark, znany m.in. z pracy przy "The Batman" i serialu "Pingwin". Dla Colleta-Serry to kolejny krok w ramach jego wieloletniej umowy z Netfliksem, którą podpisał w zeszłym roku.

Jaume Collet-SerraJaume Collet-Serra – ostatnie projekty



Sukces "Kontroli bezpieczeństwa", który od grudnia 2024 roku zebrał ponad 172 mln wyświetleń, otworzył Collet-Serze drzwi do długofalowej współpracy z Netfliksem. W jej ramach reżyser szykuje thriller psychologiczny "An Innocent Girl", a na jego koncie są też "Play Dead" – survivalowy thriller porównywany do "Nie oddychaj", oraz widowisko "Black Adam".

"Kontrola bezpieczeństwa" – zobacz zwiastun



