Netflix ma już nowy hit? "The Cage" w drodze

Netflix przygotowuje kolejny projekt, który ma potencjał, by stać się hitem. Platforma kupiła scenariusz thrillera akcji "The Cage" napisany przez Chrisa Grillota i Malcolma Badewitza, a za kamerą stanie Jaume Collet-Serra. To kolejna współpraca reżysera z Netfliksem po sukcesie "Kontroli bezpieczeństwa", który trafił do ścisłej czołówki najchętniej oglądanych filmów serwisu.
Getty Images © Dia Dipasupil
Jaume Collet-Serra
"The Cage" w drodze
Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że "The Cage" ma być filmem policyjnym, utrzymanym w dynamicznym stylu. Produkcją zajmie się Dylan Clark
, znany m.in. z pracy przy "The Batman
" i serialu "Pingwin
". Dla Colleta-Serry to kolejny krok w ramach jego wieloletniej umowy z Netfliksem, którą podpisał w zeszłym roku.
Sukces "Kontroli bezpieczeństwa
", który od grudnia 2024 roku zebrał ponad 172 mln wyświetleń, otworzył Collet-Serze
drzwi do długofalowej współpracy z Netfliksem. W jej ramach reżyser szykuje thriller psychologiczny "An Innocent Girl
", a na jego koncie są też "Play Dead
" – survivalowy thriller porównywany do "Nie oddychaj
", oraz widowisko "Black Adam
".