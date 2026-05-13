Netflix ma nowy animowany hit

Wygląda na to, że platforma Netflix ma nowy hit. To animacja "W cudzej skórze".
Miliony obejrzeń "W cudzej skórze"
Animacja "W cudzej skórze
" debiutowała na platformie Netflix 1 maja. I już w pierwszy weekend zebrała pokaźną widownię. Ale wyniki z pierwszego pełnego tygodnia są już naprawdę imponujące. Według wskaźnika oglądalności stosowanego przez Netflix, film osiągnął poziom 38,7 mln obejrzeń
. Jest to nowy rekord oglądalność z jednego tygodnia dla filmu animowanego
. Poprzedni rekord wynosił 34,9 mln obejrzeń i ustanowiła go "Morska bestia
" w 2022 roku.
Oczywiście teraz przed filmem "W cudzej skórze
" stoi inne wyzwanie - utrzymanie wysokiego poziomu oglądalności przez dłuższy czas. Bez tego nie ma szans na doścignięcie "K-popowych łowczyń demonów
" (które swój rekord oglądalności - 30,1 mln - zanotowały podczas 11. tygodnia pobytu na platformie).
"W cudzej skórze
" to komedia o przyjaźni małego leśnego stworzenia z majestatycznym ptakiem. Normalnie są swoimi naturalnymi wrogami. Tu niespodziewanie zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.
W oryginalnej wersji językowej wystąpili m.in.: Michael B. Jordan
i Juno Temple
.
Zwiastun filmu "W cudzej skórze"