Netflix ma nowy animowany hit

Wygląda na to, że platforma Netflix ma nowy hit. To animacja "W cudzej skórze".

Miliony obejrzeń "W cudzej skórze"



Animacja "W cudzej skórze" debiutowała na platformie Netflix 1 maja. I już w pierwszy weekend zebrała pokaźną widownię. Ale wyniki z pierwszego pełnego tygodnia są już naprawdę imponujące. Według wskaźnika oglądalności stosowanego przez Netflix, film osiągnął poziom 38,7 mln obejrzeń.

Jest to nowy rekord oglądalność z jednego tygodnia dla filmu animowanego. Poprzedni rekord wynosił 34,9 mln obejrzeń i ustanowiła go "Morska bestia" w 2022 roku.


Oczywiście teraz przed filmem "W cudzej skórze" stoi inne wyzwanie - utrzymanie wysokiego poziomu oglądalności przez dłuższy czas. Bez tego nie ma szans na doścignięcie "K-popowych łowczyń demonów" (które swój rekord oglądalności - 30,1 mln - zanotowały podczas 11. tygodnia pobytu na platformie).

"W cudzej skórze" to komedia o przyjaźni małego leśnego stworzenia z majestatycznym ptakiem. Normalnie są swoimi naturalnymi wrogami. Tu niespodziewanie zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły, aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.

W oryginalnej wersji językowej wystąpili m.in.: Michael B. Jordan i Juno Temple.

