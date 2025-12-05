SZOK! Warner Bros. Discovery prawie sprzedany! Ruszają ostateczne negocjacje

W Hollywood doszło właśnie do prawdziwego trzęsienia ziemi. Władze Warner Bros. Discovery wybrały ofertę kupna i zgadzają się na finalną fazę negocjacji. Zwycięską ofertę przedstawił Netflix.
Co kupi Netflix?
Przypomnijmy, że jeszcze pół roku temu nikt nie mówił o kupnie Warner Bros. Discovery. Jesienią z taką propozycją wyszło Skydance, które było właśnie po finalizacji przejęcia Paramountu. Do walki o koncern dołączył Comcast i Netflix, choć władze platformy długo krygowały się i sugerowały, że nie są WBD zainteresowane.
Getty Images © Peter Dazeley
A jednak to ostatnia propozycja Netfliksa okazała się dla zarządu Warner Bros. Discovery najbardziej atrakcyjna. Netflix zaproponował bowiem cenę w okolicach 28 dolarów za akcję
, co jest niezwykle hojną ofertą. Ceny akcji WBD wczoraj, kiedy już wszyscy wiedzieli, co się święci, wzrosły do 26 dolarów i był to najlepszy wynik w ostatnich 52 tygodniach na giełdzie.
Co więcej, Natflix zadeklarował, że większość kwoty pokryje z żywej gotówki
, a nie akcji, obligacji czy innych form.
Jednak Netflix nie kupił całego Warner Bros. Discovery. Jego oferta powiązana jest z dokończeniem ogłoszonego w tym roku podziału Warner Bros. Discovery na dwa niezależne koncerny. Platforma kupi wyłącznie studio Warner Bros., wraz z całą biblioteką, platformę HBO Max oraz takie marki jak DC.
Getty Images © SOPA Images
Paramount wściekłe. Oskarża o niesprawiedliwy proces wyboru ofert
Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyboru oferty Netfliksa Paramount Skydance musiało wyczuć pismo nosem, ponieważ pół wczorajszego dnia przedstawiciele koncernu spędzili na publicznym podważaniu legalności całego procesu.
W jednym z komunikatów stwierdziło, że proces wyboru oferty nie był sprawiedliwy, że wszystko zostało ukartowane
tak przez niektórych członków władz Warner Bros. Discovery, by to oferta Netfliksa zwyciężyła.
W innym komunikacie Paramount sugeruje, że umowa kupna WBD przez Netflix zostanie zablokowana przez urzędy do walki z monopolem
. Chodzi o to, że Netflix już teraz ma dominującą pozycję na rynku streamingu, przez co przejęcie HBO Max może nie zostać zaakceptowane przez urzędy kontrolne.
Warto pamiętać, że Paramount Skydance był jedynym kupującym, który przedstawił ofertę przejęcie całego Warner Bros. Discovery.
Gildia Reżyserów zaniepokojona. Chce spotkania z Netfliksem
Na informacje o możliwości przejęcia Warner Bros. przez Netflix zareagowała już Amerykańska Gildia Reżyserów. Rzecznik prasowy DGA powiedział, że informacja ta została przyjęta przez Gildię z niepokojem. Zapowiada też spotkanie z władzami Netfliksa w celu przekazania swoich obaw oraz poznania wizji koncernu po przejęciu Warner Bros.
Największą obawą jest rzecz jasna stosunek właścicieli Netfliksa do dystrybucji kinowej. Gildia Reżyserów nie chce dopuścić do sytuacji, w której jedna z najważniejszych wytwórni filmowych w historii Hollywoodu przestaje produkować filmy do kin.
DGA jest pierwszą organizacją, która zareagowała, ale z całą pewnością nie będzie ostatnio.