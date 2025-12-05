SZOK! Warner Bros. Discovery prawie sprzedany! Ruszają ostateczne negocjacje

Co kupi Netflix?

Przypomnijmy, że jeszcze pół roku temu nikt nie mówił o kupnie Warner Bros. Discovery. Jesienią z taką propozycją wyszło Skydance, które było właśnie po finalizacji przejęcia Paramountu. Do walki o koncern dołączył Comcast i Netflix, choć władze platformy długo krygowały się i sugerowały, że nie są WBD zainteresowane.A jednak to ostatnia propozycja Netfliksa okazała się dla zarządu Warner Bros. Discovery najbardziej atrakcyjna. Netflix zaproponował bowiem cenę w okolicach, co jest niezwykle hojną ofertą. Ceny akcji WBD wczoraj, kiedy już wszyscy wiedzieli, co się święci, wzrosły do 26 dolarów i był to najlepszy wynik w ostatnich 52 tygodniach na giełdzie.Co więcej, Natflix zadeklarował, że większość kwoty pokryje z żywej, a nie akcji, obligacji czy innych form.Jednak Netflix nie kupił całego Warner Bros. Discovery. Jego oferta powiązana jest z dokończeniem ogłoszonego w tym roku podziału Warner Bros. Discovery na dwa niezależne koncerny.Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyboru oferty Netfliksa Paramount Skydance musiało wyczuć pismo nosem, ponieważ pół wczorajszego dniaW jednym z komunikatów stwierdziło, że proces wyboru oferty nie był sprawiedliwy, żetak przez niektórych członków władz Warner Bros. Discovery, by to oferta Netfliksa zwyciężyła.W innym komunikacie Paramount sugeruje, że. Chodzi o to, że Netflix już teraz ma dominującą pozycję na rynku streamingu, przez co przejęcie HBO Max może nie zostać zaakceptowane przez urzędy kontrolne.Warto pamiętać, że Paramount Skydance był jedynym kupującym, który przedstawił ofertę przejęcie całego Warner Bros. Discovery.Na informacje o możliwości przejęcia Warner Bros. przez Netflix zareagowała już Amerykańska Gildia Reżyserów.Największą obawą jest rzecz jasna stosunek właścicieli Netfliksa do dystrybucji kinowej. Gildia Reżyserów nie chce dopuścić do sytuacji, w której jedna z najważniejszych wytwórni filmowych w historii Hollywoodu przestaje produkować filmy do kin.DGA jest pierwszą organizacją, która zareagowała, ale z całą pewnością nie będzie ostatnio.