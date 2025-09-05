Lara Croft skasowana. Netflix rezygnuje z serialu

Chwilę po tym, jak Amazon oficjalnie potwierdził rozpoczęcie przygotowań do realizacji aktorskiego serialu "Tomb Raider", Netflix przekazał fanom growego cyklu własne informacje. Dotyczą one serialu animowanego "Tomb Raider: Legenda Lary Croft".
Animowana Lara Croft powróci w grudniu
Zacznijmy od dobrej informacji. Netflix ogłosił, że 2. sezon serialu "Tomb Raider: Legenda Lary Croft" zadebiutuje na platformie 11 grudnia
. Nieco ponad rok po premierze pierwszego sezonu.
Druga wiadomość fanom serialu z całą pewnością się nie spodoba. Otóż Netflix postanowił, że "Tomb Raider: Legenda Lary Croft" nie dostanie trzeciego sezonu
. Nowe odcinki będą więc ostatnim. Powód rezygnacji z kontynuowania serialu nie został podany.
W drugim sezonie Lara Croft
i jej najlepsza przyjaciółka Sam wyruszą na poszukiwania skradzionych artefaktów kultury Orisza. Przemierzą kilka kontynentów, stawiając czoła miliarderce, która pragnie zdobyć maski dla własnych niecnych celów. Po drodze odkryją mroczną historię artefaktów, które być może naprawdę posiadają boskie moce...
Za projekt odpowiada Legendary Television.
Zwiastun serialu "Tomb Raider: Legenda Lary Croft"