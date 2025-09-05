Newsy Seriale Lara Croft skasowana. Netflix rezygnuje z serialu
VOD / Seriale

Lara Croft skasowana. Netflix rezygnuje z serialu

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+og%C5%82asza+dat%C4%99+premiery+2.+sezonu+serialu+%22Tomb+Raider%3A+Legenda+Lary+Croft%22.+Trzeciego+sezonu+nie+b%C4%99dzie-162789
Lara Croft skasowana. Netflix rezygnuje z serialu
Chwilę po tym, jak Amazon oficjalnie potwierdził rozpoczęcie przygotowań do realizacji aktorskiego serialu "Tomb Raider", Netflix przekazał fanom growego cyklu własne informacje. Dotyczą one serialu animowanego "Tomb Raider: Legenda Lary Croft".

Animowana Lara Croft powróci w grudniu



Zacznijmy od dobrej informacji. Netflix ogłosił, że 2. sezon serialu "Tomb Raider: Legenda Lary Croft" zadebiutuje na platformie 11 grudnia. Nieco ponad rok po premierze pierwszego sezonu.


Druga wiadomość fanom serialu z całą pewnością się nie spodoba. Otóż Netflix postanowił, że "Tomb Raider: Legenda Lary Croft" nie dostanie trzeciego sezonu. Nowe odcinki będą więc ostatnim. Powód rezygnacji z kontynuowania serialu nie został podany.

W drugim sezonie Lara Croft i jej najlepsza przyjaciółka Sam wyruszą na poszukiwania skradzionych artefaktów kultury Orisza. Przemierzą kilka kontynentów, stawiając czoła miliarderce, która pragnie zdobyć maski dla własnych niecnych celów. Po drodze odkryją mroczną historię artefaktów, które być może naprawdę posiadają boskie moce...

Za projekt odpowiada Legendary Television.

Zwiastun serialu "Tomb Raider: Legenda Lary Croft"




Powiązane artykuły Tomb Raider: Legenda Lary Croft

Zobacz wszystkie artykuły

Tomb Raider: Legenda Lary Croft  (2024)

 Tomb Raider: Legenda Lary Croft

Lara Croft: Tomb Raider  (2001)

 Lara Croft: Tomb Raider

Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia  (2003)

 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia

Tomb Raider  (2018)

 Tomb Raider

Najnowsze Newsy

Filmy

Oszukali przeznaczenie. Teraz nakręcą survivalowe sci-fi

Filmy

"Stuffed": Jodie Comer w musicalu o wybebeszaniu ludzi

Filmy

Alan Ritchson jako bohater wojenny. Sprawdzi się w tej roli?

Filmy

Ben Stiller i gwiazda "The Bear" szykują film

Filmy Multimedia

Woronowicz w roli gadającego kalafiora. Ruszyły zdjęcia do filmu

VOD Filmy

Po kryzysie. Netflix znalazł reżysera filmu z Willem Smithem

Filmy

Oryginalny miecz Dartha Vadera sprzedany. Padł aukcyjny rekord

7 komentarzy