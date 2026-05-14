Netflix ogłasza koniec "Prawnika z Lincolna". Piąty sezon będzie ostatni

Serial Davida E. Kelley'ego "Prawnik z Lincolna" wkrótce dobiegnie końca – piąty sezon będzie zarazem ostatni. Netflix potwierdził, że produkcja, która od początku cieszy się dużą popularnością, zakończy się na nowym sezonie.
Zdjęcia do niego ruszyły już w Los Angeles – jeszcze zanim czwarta odsłona trafiła na platformę w lutym.
"Prawnik z Lincolna" – sukces na Netfliksie Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, ale czasem to my decydujemy, jak zakończyć historię
– powiedzieli showrunnerzy serialu Ted Humphrey
i Dailyn Rodriguez
. Naszym celem było nie tylko opowiedzenie historii Mickeya Hallera i jego współpracowników, ale też zapewnienie jej odpowiedniego zakończenia. To gorzko-słodkie, ale też wspaniała okazja, aby domknąć tę przygodę i otworzyć nowe możliwości dla niektórych postaci
.
"Prawnik z Lincolna
" jest drugim dużym serialem Netflixa, którego koniec ogłoszono w tym miesiącu. Wcześniej platforma zapowiedziała, że żegna się z "Nocnym agentem
", który zakończy się na 4. sezonie.
"Prawnik z Lincolna"
Fabuła finałowego sezonu bazuje na siódmej powieści Michaela Connelly’ego "Resurrection Walk" i wprowadza przyrodnią siostrę Mickeya Hallera, Emi (Cobie Smulders
), która prosi go o pomoc w uwolnieniu niesłusznie skazanej kobiety. Czwarty sezon spędził w światowej dziesiątce Netflixa aż cztery tygodnie, osiągając w USA rekordowy wynik 2,54 miliarda minut oglądania w jednym tygodniu.
W ostatnim sezonie do obsady dołączyło sześciu nowych aktorów, w tym Amy Aquino
, Angela Trimbur
, Elpidia Carillo i Keir O'Donnell
. Na ekranie powracają też: Neve Campbell
, Becki Newton
, Angus Sampson
i Jazz Raycole
.
"Prawnik z Lincolna" sezon 1. – zobacz zwiastun