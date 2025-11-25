Newsy Seriale Aktorski "One Piece". Ruszają zdjęcia do 3. sezonu. Gdzie akcja?
VOD / Seriale

Aktorski "One Piece". Ruszają zdjęcia do 3. sezonu. Gdzie akcja?

X / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+og%C5%82asza+start+zdj%C4%99%C4%87+do+3.+sezonu+serialu+%22One+Piece%22.+Pierwsze+zdj%C4%99cie+zdradza+miejsce+akcji-164080
Aktorski &quot;One Piece&quot;. Ruszają zdjęcia do 3. sezonu. Gdzie akcja?
Netflix ogłosił, że aktorski serial "One Piece" rusza z produkcją trzeciego sezonu. Towarzyszące komunikatowi zdjęcie wzbudziło masę spekulacji na temat tego, gdzie rozgrywać się będzie akcja nowych odcinków.

Ciąg dalszy "One Piece" nastąpi



Fani pierwszego sezonu serialu "One Piece" wciąż czekają na premierę kontynuacji. I niestety muszą uzbroić się w cierpliwość, bo drugi sezon zadebiutuje dopiero w marcu.

Netflix jest jednak tak pewny sukcesu, że nie czeka na wyniki oglądalności nowych odcinków i już rusza z produkcją kolejnego sezonu. Oto komunikat w tej sprawie.



Zdjęcie towarzyszące wpisowi wzbudziło wiele ekscytacji wśród fanów. Większość jest zgodna, że grafika zapowiada pojawienie się krainy znanej jako Alabasta. Dwa z trzech gadżetów są też łączone z postacią Portgasa D. Ace'a (którego w serialu ma grać Xolo Maridueña). Nie ma zaś zgody do czaszki i co ona reprezentuje.

Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

Teaser 2. sezonu serialu "One Piece"




Powiązane artykuły One Piece

Zobacz wszystkie artykuły

One Piece  (2023)

 One Piece

One Piece  (1999)

 One Piece

One Piece the Movie: Kaisokuou ni Ore wa Naru  (2000)

 One Piece the Movie: Kaisokuou ni Ore wa Naru

One Piece: Nejimaki Shima no Bōken  (2001)

 One Piece: Nejimaki Shima no Bōken

Najnowsze Newsy

Seriale Festiwale i nagrody

Stars on Stage: Gwiazdy na wyciągnięcie ręki w Kinotece!

Seriale

EKSPERYMENT: ODSIADKA: czy influencerzy przetrwają w więzieniu?

2 komentarze

Emma Heming Willis szczerze o opiece nad Bruce'em Willisem

2 komentarze
Seriale

Producentka "Manchester by the Sea" stworzy serial z "Zakochaną złośnicą"

Inne Filmy

Nie żyje aktorka Jill Freud. Była pierwowzorem bohaterki "Opowieści z Narnii"

2 komentarze
Seriale

Listomania! Rupert Grint napisał list do nowego odtwórcy Rona Weasleya

17 komentarzy
Filmy

Była Barbie, teraz przeprowadzi sekcję zwłok mordercy

1 komentarz