Aktorski "One Piece". Ruszają zdjęcia do 3. sezonu. Gdzie akcja?

Netflix ogłosił, że aktorski serial "One Piece" rusza z produkcją trzeciego sezonu. Towarzyszące komunikatowi zdjęcie wzbudziło masę spekulacji na temat tego, gdzie rozgrywać się będzie akcja nowych odcinków.
Ciąg dalszy "One Piece" nastąpi
Fani pierwszego sezonu serialu "One Piece"
wciąż czekają na premierę kontynuacji. I niestety muszą uzbroić się w cierpliwość, bo drugi sezon zadebiutuje dopiero w marcu.
Netflix jest jednak tak pewny sukcesu, że nie czeka na wyniki oglądalności nowych odcinków i już rusza z produkcją kolejnego sezonu. Oto komunikat w tej sprawie.
Zdjęcie towarzyszące wpisowi wzbudziło wiele ekscytacji wśród fanów. Większość jest zgodna, że grafika zapowiada pojawienie się krainy znanej jako Alabasta. Dwa z trzech gadżetów są też łączone z postacią Portgasa D. Ace'a (którego w serialu ma grać Xolo Maridueña
). Nie ma zaś zgody do czaszki i co ona reprezentuje. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.
Teaser 2. sezonu serialu "One Piece"