Netflix ogłosił 2. sezon "Stranger Things: Opowieści z '85"

Zaledwie pięć dni po premierze animowanego "Stranger Things: Opowieści z '85" Netflix ogłosił, że powstanie 2. sezon. Akcja serialu rozgrywa się pomiędzy 2. a 3. sezonem oryginalnego "Stranger Things". Producentami wykonawczymi są m.in. twórcy "Stranger Things" Matt i Ross Duffer oraz Shawn Levy.
Oficjalny opis serialu "Stranger Things: Opowieści z '85
" brzmi: Zima 1985 roku. Śnieg przykrywa miasteczko, a koszmary Drugiej Strony powoli zaczynają cichnąć. Nasi bohaterowie – Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max – wracają do normalnego życia pełnego sesji "D&D", bitew na śnieżki i spokojnych dni. Jednak pod lodem budzi się coś przerażającego. Czy to pochodzi z Drugiej Strony? Z głębin laboratorium w Hawkins? A może z zupełnie innego miejsca? Bohaterowie muszą jak najszybciej rozwiązać tę zagadkę i uratować Hawkins w nowej historii osadzonej w uniwersum "Stranger Things".
Żaden z aktorów oryginalnego "Stranger Things
" nie powtarza swojej roli w animacji. W obsadzie głosowej znaleźli się m.in. Brooklyn Davey Norstedt
, Luca Diaz
, Braxton Quinney
, Jolie Hoang-Rappaport
i Elisha Williams
.
Serial stworzyli Eric Robles
jako showrunner i Jennifer Muro
.
Produkcja zadebiutowała na 7. miejscu tygodniowego zestawienia Netflixa (20–26 kwietnia), osiągając 13,8 mln godzin oglądania, co przekłada się na około 2,8 mln wyświetleń.