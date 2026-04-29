Newsy Seriale Netflix ogłosił 2. sezon "Stranger Things: Opowieści z '85"
Variety
Zaledwie pięć dni po premierze animowanego "Stranger Things: Opowieści z '85" Netflix ogłosił, że powstanie 2. sezon. Akcja serialu rozgrywa się pomiędzy 2. a 3. sezonem oryginalnego "Stranger Things". Producentami wykonawczymi są m.in. twórcy "Stranger ThingsMatt i Ross Duffer oraz Shawn Levy

Zima 1985 roku. Śnieg przykrywa miasteczko, a koszmary Drugiej Strony powoli zaczynają cichnąć. Nasi bohaterowie – Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max – wracają do normalnego życia pełnego sesji "D&D", bitew na śnieżki i spokojnych dni. Jednak pod lodem budzi się coś przerażającego. Czy to pochodzi z Drugiej Strony? Z głębin laboratorium w Hawkins? A może z zupełnie innego miejsca? Bohaterowie muszą jak najszybciej rozwiązać tę zagadkę i uratować Hawkins w nowej historii osadzonej w uniwersum "Stranger Things".


Żaden z aktorów oryginalnego "Stranger Things" nie powtarza swojej roli w animacji. W obsadzie głosowej znaleźli się m.in. Brooklyn Davey NorstedtLuca DiazBraxton QuinneyJolie Hoang-Rappaport i Elisha Williams.

Serial stworzyli Eric Robles jako showrunner i Jennifer Muro.

Produkcja zadebiutowała na 7. miejscu tygodniowego zestawienia Netflixa (20–26 kwietnia), osiągając 13,8 mln godzin oglądania, co przekłada się na około 2,8 mln wyświetleń.

Powiązane artykuły Stranger Things: Opowieści z '85

Zobacz wszystkie artykuły

Stranger Things: Opowieści z '85  (2026)

 Stranger Things: Opowieści z '85

Stranger Things  (2016)

 Stranger Things

Najnowsze Newsy

Nie żyje Roger Sweet. Twórca He-Mana miał 91 lat

Filmy

Sam Neill wygrał walkę z rakiem

3 komentarze
Filmy

Znamy datę premiery nowego filmu Agnieszki Smoczyńskiej w USA

Inne Filmy

Gwiazda "American Pie" zarobiła milion na OnlyFans. W tydzień

18 komentarzy
Inne Filmy

Joanna Kos-Krauze z szeregiem oskarżeń. Reżyserka odpowiada

3 komentarze
Filmy

Pierwsze opinie o "Mortal Kombat II". Jest lepiej niż w pierwszej części?

5 komentarzy

Aktor z "Tańczącego z wilkami" skazany na dożywocie

9 komentarzy