Netflix pokazał pierwszy zwiastun "Call My Agent! The Movie". Gdzie George Clooney?

Francuski hit "Gdzie mój agent" powraca, tym razem na wielki ekran. Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun filmu "Call My Agent! The Movie", który jest kinową kontynuacją popularnego serialu o agentach reprezentujących największe gwiazdy francuskiego kina. Produkcja zadebiutuje we Francji 10 września.
"Call My Agent! The Movie" – co się wydarzy w filmie? Zobacz pierwszy zwiastun
Za kamerą kinowej wersji "Gdzie mój agent
" stanęła Emilie Noblet
, a scenariusz przygotowały Fanny Herrero
i Lison Daniel
. W centrum historii ponownie znalazła się Andréa, grana przez Camille Cottin
. Bohaterka po zakończeniu pracy jako agentka aktorów i aktorek rozpoczyna nowy etap kariery – tym razem zamierza wyreżyserować swój pierwszy film fabularny.
"Call My Agent! The Movie" – zwiastun
Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem. Tuż przed rozpoczęciem zdjęć główny aktor nagle wycofuje się z produkcji. Powodem jest propozycja zagrania – jak sam uważa – znacznie lepszej roli w filmie Wesa Andersona
. Andréa traci również porozumienie ze swoim producentem, więc sytuacja szybko wymyka się spod kontroli.
Bohaterka nie zamierza się jednak poddawać. Szuka pomocy u Noémie (Laure Calamy
), która zdążyła zrobić karierę jako producentka reality show. Wkrótce okazuje się jednak, że problemów jest znacznie więcej. Trzeba zbudować praktycznie całą obsadę od nowa, na planie dochodzi do kolejnych komplikacji, a dodatkowo Andréa zostaje uwikłana w sprawę sądową, która może zagrozić jej opiece nad córką.
"Gdzie mój agent" – serial
Kogo zobaczymy na ekranie?
W zwiastunie nie brakuje twarzy dobrze znanych fanom serialu. Do swoich ról wracają Thibault de Montalembert
, Grégory Montel
, Nicolas Maury
i Liliane Rovère
. W filmie pojawi się również Laurent Lafitte
. Wśród powracających aktorów znaleźli się także Ophélia Kolb
i Fanny Sidney
.
Obsadę uzupełniają nowe nazwiska: Laetitia Casta
, Vincent Macaigne
i Anne Marivin
.
Największą niewiadomą pozostaje jednak George Clooney
. Jego udział w filmie został zapowiedziany już w ubiegłym roku, ale aktora nie ma w zwiastunie. Netflix potwierdził jednak, że Clooney rzeczywiście pojawi się w produkcji. Jego udział będzie miał formę cameo, czyli krótkiego gościnnego występu.