Ale słodziak! Oto Scooby-Doo jako szczeniak z serialu Netfliksa

Uwaga. Ten materiał wideo oglądacie na własną odpowiedzialność. Zawiera on bowiem ekstremalną dawkę słodkości.
Nadchodzi "Scooby-Doo: Origins"
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, platforma Netflix zleciła realizację serialu aktorskiego "Scooby-Doo: Origins"
. Wczoraj do sieci trafił pierwszy materiał wideo, w którym pokazano, jak wygląda tytułowy bohater. Oto on:
Serial nie jest adaptacją żadnej z dotychczasowych historii o Scoobym
i jego przyjaciołach. Zamiast tego twórcy zamierzają opowiedzieć oryginalna historię tego, jak znana i kochana ekipa spotkała się i zaczęła wspólnie rozwiązywać zagadki kryminalne.
Dla Shaggy'ego
i Daphne
są to ostatnie wspólne wakacje na letnim obozie. Nic nie wskazywało, że te wakacje będą się różnić od pozostałych. Wszystko zmienia się, kiedy znajdują szczeniaka, który być może był świadkiem paranormalnego zabójstwa. Z pomocą miejscowej dziewczyny imieniem Velma
i dziwnym, choć przystojnym nowym dzieciakiem Fredem
, grupa rozpoczyna śledztwo, które wciągnie ich w koszmar grożący ujawnieniem wszystkich ich tajemnic...
Za serial odpowiadają showrunnerzy Josh Appelbaum
("Sojusznicy
", "Citadel
") i Scott Rosenberg
("Venom
", "Jumanji: Następny poziom
"). Pierwszy sezon będzie się składał z ośmiu odcinków.
W obsadzie znaleźli się: Tanner Hagen
jako Shaggy
(także pojawia się w teaserze), Mckenna Grace
(Daphne
), Abby Ryder Fortson
(Velma
) i Maxwell Jenkins
(Fred
).
Scooby-Doo i Shaggy w pierwszym teaserze serialu "Scooby-Doo: Origins"