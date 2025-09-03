Newsy Filmy Rian Johnson dopiął swego! "Na noże 3" nie tylko na Netfliksie, ale też w kinach
Rian Johnson dopiął swego! "Na noże 3" nie tylko na Netfliksie, ale też w kinach

Variety
Rian Johnson dopiął swego! &quot;Na noże 3&quot; nie tylko na Netfliksie, ale też w kinach
Jakiś czas temu pisaliśmy, że Rian Johnson próbuje przekonać Netflix, aby "Na noże 3" poza dystrybucją w streamingu trafiło także na ekrany kin (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJTUTAJ). Wygląda na to, że autorowi "Ostatniego Jedi" udało się osiągąć cel.

Rian Johnson dopiął swego! "Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«" w kinach


Jak podaje Variety, "Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«" trafi do wybranych kin na terenie Stanów Zjednoczonych 26 listopada, czyli na dwa tygodnie przed planowaną premierą na Netfliksie. Rianowi Johnsonowi, który napisał, wyreżyserował i współprodukował projekt, ponownie udało się zgromadzić imponującą obsadę. Poza powracającym do roli Benoita Blanca Danielem Craigiem w filmie zobaczymy m.in. Josha O’Connora, Glenn Close, Josha Brolina, Milę Kunis, Jeremy'ego Rennera, Kerry Washington, Andrew Scotta i Cailee Spaeny.

Josh O'Connor i Daniel Craig jako ksiądz Jud Duplenticy i detektyw Benoit Blanc

"Glass Onion" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Glass Onion", czyli drugiej odsłonie cyklu "Na noże": 



Skąd znamy Riana Johnsona?


Rian Johnson najlepiej znany jest jako twórca "Ostatniego Jedi" oraz filmów z serii "Na noże". W jego CV znajdziemy też kryminał "Kto ją zabił?", film przygodowy "Niesamowici bracia Bloom", czy akcyjniak "Looper – Pętla czasu". Aktualnie jego filmografię zamyka drugi sezon serialu "Poker Face" z Natashą Lyonne w roli głównej.

Zobacz teaser filmu "Żywy czy martwy"


Przypominamy teaser filmu "Żywy czy martwy". Benoit Blanc powróci w nim, by rozwiązać najbardziej niebezpieczną sprawę w swojej karierze. Premiera na Netfliksie już 12 grudnia.



