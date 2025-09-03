Rian Johnson dopiął swego! "Na noże 3" nie tylko na Netfliksie, ale też w kinach

Jakiś czas temu pisaliśmy, że Rian Johnson próbuje przekonać Netflix, aby "Na noże 3" poza dystrybucją w streamingu trafiło także na ekrany kin (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ i TUTAJ). Wygląda na to, że autorowi "Ostatniego Jedi" udało się osiągąć cel.
Rian Johnson dopiął swego! "Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«" w kinach
Jak podaje Variety, "Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«
" trafi do wybranych kin na terenie Stanów Zjednoczonych 26 listopada, czyli na dwa tygodnie przed planowaną premierą na Netfliksie. Rianowi Johnsonowi
, który napisał, wyreżyserował i współprodukował projekt, ponownie udało się zgromadzić imponującą obsadę. Poza powracającym do roli Benoita Blanca Danielem Craigiem
w filmie zobaczymy m.in. Josha O’Connora
, Glenn Close
, Josha Brolina
, Milę Kunis
, Jeremy'ego Rennera
, Kerry Washington
, Andrew Scotta
i Cailee Spaeny
.
Josh O'Connor i Daniel Craig jako ksiądz Jud Duplenticy i detektyw Benoit Blanc
Skąd znamy Riana Johnsona?Rian Johnson
najlepiej znany jest jako twórca "Ostatniego Jedi
" oraz filmów z serii "Na noże
". W jego CV znajdziemy też kryminał "Kto ją zabił?
", film przygodowy "Niesamowici bracia Bloom
", czy akcyjniak "Looper – Pętla czasu
". Aktualnie jego filmografię zamyka drugi sezon serialu "Poker Face
" z Natashą Lyonne
w roli głównej.
Zobacz teaser filmu "Żywy czy martwy"
Przypominamy teaser filmu "Żywy czy martwy". Benoit Blanc powróci w nim, by rozwiązać najbardziej niebezpieczną sprawę w swojej karierze. Premiera na Netfliksie już 12 grudnia.