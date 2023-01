Netflix prezentuje najciekawsze nowości lutego 2023. Jakie filmy i seriale zobaczymy w popularnym serwisie VOD?

Multimilioner Gunther VI żyje jak pan: podróżuje prywatnymi odrzutowcami, delektuje się stekami oprószonymi płatkami złota i otacza się pięknymi modelkami i osobistościami ze świata rozrywki. A przy tym jest owczarkiem niemieckim. Jak głosi legenda, pradziadek Gunthera należał do tajemniczej hrabiny, która zginęła śmiercią tragiczną. Wobec braku spadkobierców hrabina przepisała swój pokaźny majątek ukochanemu psu, a pieczę nad nim powierzyła bliskiemu przyjacielowi swojego zmarłego syna, Maurizio Mianowi. Ten włoski spadkobierca firmy farmaceutycznej i ambitny impresario w ciągu 30 lat zbudował w imieniu czworonożnego szefa prawdziwe imperium, kupując okazałe posiadłości, prowadząc kontrowersyjne eksperymenty społeczne i obmyślając jeden z największych przekrętów podatkowych wszech czasów. Bajka o psie bogaczu jest równie piękna, co niesamowita, a do tego roi się w niej od znaków zapytania. Producenci wykonawczy tego czteroczęściowego śledczego serialu dokumentalnego, Aurelien Leturgie i Emilie Dumay, przemierzają świat w poszukiwaniu odpowiedzi. Poprzez dostęp do niepublikowanych wcześniej materiałów archiwalnych i dogłębne, a czasem wstrząsające, wywiady z Maurizio Mianem i resztą wieloletniej świty Gunthera, autorzy pragną zrozumieć i przekazać złożoną prawdę kryjącą się w historii najbogatszego psa świata.