Netflix prezentuje najciekawsze premiery czerwca 2026
Netflix prezentuje najciekawsze premiery czerwca 2026

Czerwiec coraz bliżej, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W czerwcu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Dam ci lekcję", "Po złej stronie prawa", "Za wszelką cenę", "Oaza"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (piąty sezon "Słodkich magnolii", drugi sezon "Awatara: Ostatniego władcy wiatru"), a także nowe filmy oryginalne ("Biurowy romans", "Wiadomości dla Isabelle", "Mężowie w akcji", "Braciszek").

A to nie wszystko! Zobaczcie wybór najciekawszych premier, które już w czerwcu trafią na Netflix. Której z nich nie możecie się doczekać? Którą polecilibyście znajomym? Dajcie znać w komentarzach.

1 czerwca


I Saw the TV Glow
2024
1h 40m

Sci-Fi

Horror

Dramat

USA

Oglądany wspólnie serial o zjawiskach paranormalnych zbliża do siebie dwoje wyalienowanych nastolatków. Gdy Maddy znika, Owen musi ustalić, co jest prawdą, a co iluzją.



3 czerwca


Michael Jackson: The Verdict
2026

True crime

Dokumentalny

USA

Ten trzyczęściowy serial dokumentalny, opowiedziany przez kluczowych uczestników procesu obecnych na sali sądowej, odsłania kulisy sprawy Michaela Jacksona i przygląda się jego owianemu kontrowersjami dziedzictwu.



4 czerwca


2017
1h 43m

Dramat

Biograficzny

Komedia

USA

Początkujący aktor Greg zgadza się wystąpić w filmie realizowanym przez nietuzinkowego Tommy'ego. Z każdym dniem praca na planie staje się coraz dziwniejszym przeżyciem.



5 czerwca


Office Romance
2026

Komedia rom.

USA

Jennifer Lopez i Brett Goldstein w pikantnej komedii romantycznej o tajnym romansie biurowym i kłopotach, w jakie wpadają pracoholicy, gdy zaczynają myśleć sercem.


Chamgyoyuk
2026 -

Dramat

Akcja

Korea Południowa

Podnosząca na duchu historia Biura Ochrony Edukacji – instytucji powołanej ze śmiałą misją udzielania prawdziwych lekcji uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy odważą się przekroczyć granice. Działając czasami poza granicami prawa, ten zespół zrobi wszystko, aby przywrócić porządek w szkole.


La desconocida
2026

Argentyna

Hiszpania

Film opowiada o śledztwie prowadzonym przez detektyw Annę Ripoll (Candela Peña). W barcelońskim porcie znajduje ona związaną i zakneblowaną kobietę (Ana Rujas), która nie wie, jak się tu znalazła i kim jest. Annie pomaga detektyw Quique Zárate (Pol López) i razem ścigają się z czasem, aby poznać tożsamość ofiary i tajemnice kryjące się w jej pamięci.


10 czerwca


2026

Kryminał

Thriller

Polska

Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami.



11 czerwca


Sweet Magnolias
2020 -
50m

Dramat

USA

Serial o trzech przyjaciółkach (Maddie, Helen i Dana Sue) pochodzących z miasteczka Serenity w Karolinie Południowej, gdzie wszyscy wszystkich znają i wszystko o sobie wiedzą.


Thanai Pisat
2026

Kryminał

Thriller

Tajlandia

Młody prawnik z zasadami staje się głównym podejrzanym w sprawie morderstwa syna wysokiej rangi policjanta i jest zmuszony połączyć siły z pozbawioną skrupułów prawniczką, aby wykorzystać kruczki prawne i dowieść swojej niewinności.



12 czerwca


The Polygamist
2026 -
Jonasi Gomora zbudował bankowe imperium od podstaw. Po drodze podjął jednak szereg decyzji, które mocno skomplikowały mu życie prywatne. Teraz przychodzi mu się ze wszystkim rozliczyć i przejrzeć w lustrze, a raczej gabinecie luster trzymanych przez jego żony i kochanki.


Soy Frankelda
2025
1h 54m

Animacja

Fantasy

Czarna komedia

Meksyk

Meksyk, XIX wiek. Frankelda jest utalentowaną pisarką, której mroczne powieści są traktowane z lekceważeniem, ale ona nie poddaje się mimo licznych prób uciszenia jej głosu. Kiedy jednak trafia do swojej podświadomości, stworzone przez nią potwory ożywają. Jej przewodnikiem zostaje Herneval – udręczony książę uwięziony między snami i koszmarami. Frankelda musi przywrócić równowagę między fikcją a rzeczywistością, zanim dojdzie do upadku obu światów. W międzyczasie złowrogi pisarz Procustes i jego wspólnicy spiskują, aby przejąć kontrolę. Frankelda i Herneval stają się sobie coraz bliżsi, a ich więź z jednej strony daje im siłę, a z drugiej jest dla nich przekleństwem. Aby napisać na nowo ich los, Frankelda musi zrozumieć miłość, która podważa egzystencję, i odzyskać swoją siłę jako narratorka – zanim mrok pochłonie jej wyobraźnię i ujawnią się prawdziwe monstra.



17 czerwca


2026
1h 30m

Familijny

Polska

Waldek ma dość – w domu chaos, w sieci drama, a jego gamingowy team się sypie. W emocjach robi coś głupiego – pisze złośliwy komentarz… i nieświadomie uruchamia lawinę hejtu, która uderza w jedną z najbliższych mu osób – Delfinę. Przygnieciony ciężarem własnego błędu, Waldi nie potrafi przyznać się ani Staszkowi, ani rodzinie, że to on zapoczątkował łańcuch nienawiści. Ale kiedy sytuacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu Delfiny, chłopak wie, że musi działać i staje do walki – nie tylko z hejterami, ale i własnym strachem. Czy Waldek znajdzie odwagę, by przyznać się do winy? Czy uda mu się uratować przyjaźń? I czy naprawdę jeden komentarz w sieci może zniszczyć komuś życie?


18 czerwca


I Will Find You
2026

Kryminał

Thriller

Dramat

USA

Niewinny ojciec odsiadujący dożywocie za morderstwo własnego syna otrzymuje dowody, że jego dziecko być może nadal żyje – i musi wydostać się z więzienia, aby odkryć prawdę.



19 czerwca


2026 -

Hiszpania

Oaza to najbardziej luksusowy kurort wypoczynkowy w kraju – raj zarezerwowany dla najbogatszych rodzin, z prywatnymi plażami, strefami VIP i skuteczną ochroną. Idealne miejsce, by przeżyć najlepsze wakacje życia. Wszystko jednak rozpada się w jednej chwili, gdy policja wkracza do ośrodka, by zbadać tajemnicze zaginięcie. W tym ekskluzywnym miejscu każdy jest podejrzany – i nikt nie może go opuścić, dopóki nie zostanie znaleziony sprawca.


Voicemails for Isabelle
2026

Komedia rom.

USA

Po śmierci siostry Jill zostawia na jej poczcie głosowej serię nagrań będących kroniką jej chaotycznego życia w San Francisco. Kiedy numer zostaje przypisany do kogoś innego, pewien agent nieruchomości z Austin zaczyna otrzymywać zabawne, pełne szczerych wyznań wiadomości.


Nampyeondeul
2026
1h 47m

Komedia

Akcja

Korea Południowa

Komedia sensacyjna "Mężowie w akcji" opowiada o chaotycznej i nieprzewidywalnej misji byłego oraz obecnego męża pewnej kobiety, którzy niespodziewanie łączą siły, aby wyrwać ją z rąk porywaczy.



24 czerwca


In the Hand of Dante
2025
2h 30m

Dramat

USA

Pisarz pomaga gangsterowi ukraść oryginał "Boskiej komedii" Dantego. Równolegle toczy się opowieść o XIV-wiecznym poecie tworzącym słynne arcydzieło.



25 czerwca


Avatar: The Last Airbender
2024 -
55m

Przygodowy

Fantasy

USA

Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami – wodą, ziemią, ogniem i powietrzem – aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.



26 czerwca


Little Brother
2026

Komedia

USA

Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.



A może chcecie nadrobić zaległości? Sprawdźcie najciekawsze premiery Netfliksa z ostatnich miesięcy: maja, kwietnia i marca.

