Netflix prezentuje najciekawsze premiery czerwca 2026

1 czerwca

3 czerwca

4 czerwca

5 czerwca

Dam ci lekcję Chamgyoyuk 2026 - Dramat Akcja Korea Południowa Dramat Akcja Podnosząca na duchu historia Biura Ochrony Edukacji – instytucji powołanej ze śmiałą misją udzielania prawdziwych lekcji uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy odważą się przekroczyć granice. Działając czasami poza granicami prawa, ten zespół zrobi wszystko, aby przywrócić porządek w szkole.

10 czerwca

Kolory zła: Czerń 2026 Kryminał Thriller Adrian Panek Polska Kryminał Thriller Jakub Gierszał Marianna Zydek Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami.

11 czerwca

Po złej stronie prawa Thanai Pisat 2026 Kryminał Thriller Tajlandia Kryminał Thriller Młody prawnik z zasadami staje się głównym podejrzanym w sprawie morderstwa syna wysokiej rangi policjanta i jest zmuszony połączyć siły z pozbawioną skrupułów prawniczką, aby wykorzystać kruczki prawne i dowieść swojej niewinności.

12 czerwca

Poligamista The Polygamist 2026 - Jonasi Gomora zbudował bankowe imperium od podstaw. Po drodze podjął jednak szereg decyzji, które mocno skomplikowały mu życie prywatne. Teraz przychodzi mu się ze wszystkim rozliczyć i przejrzeć w lustrze, a raczej gabinecie luster trzymanych przez jego żony i kochanki.

I'm Frankelda Soy Frankelda 2025 1h 54m Animacja Fantasy Czarna komedia Meksyk Animacja Fantasy Czarna komedia Meksyk, XIX wiek. Frankelda jest utalentowaną pisarką, której mroczne powieści są traktowane z lekceważeniem, ale ona nie poddaje się mimo licznych prób uciszenia jej głosu. Kiedy jednak trafia do swojej podświadomości, stworzone przez nią potwory ożywają. Jej przewodnikiem zostaje Herneval – udręczony książę uwięziony między snami i koszmarami. Frankelda musi przywrócić równowagę między fikcją a rzeczywistością, zanim dojdzie do upadku obu światów. W międzyczasie złowrogi pisarz Procustes i jego wspólnicy spiskują, aby przejąć kontrolę. Frankelda i Herneval stają się sobie coraz bliżsi, a ich więź z jednej strony daje im siłę, a z drugiej jest dla nich przekleństwem. Aby napisać na nowo ich los, Frankelda musi zrozumieć miłość, która podważa egzystencję, i odzyskać swoją siłę jako narratorka – zanim mrok pochłonie jej wyobraźnię i ujawnią się prawdziwe monstra.

17 czerwca

Za duży na bajki 3 2026 1h 30m Familijny Kristoffer Rus Polska Familijny Maciej Karaś Patryk Siemek Waldek ma dość – w domu chaos, w sieci drama, a jego gamingowy team się sypie. W emocjach robi coś głupiego – pisze złośliwy komentarz… i nieświadomie uruchamia lawinę hejtu, która uderza w jedną z najbliższych mu osób – Delfinę. Przygnieciony ciężarem własnego błędu, Waldi nie potrafi przyznać się ani Staszkowi, ani rodzinie, że to on zapoczątkował łańcuch nienawiści. Ale kiedy sytuacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu Delfiny, chłopak wie, że musi działać i staje do walki – nie tylko z hejterami, ale i własnym strachem. Czy Waldek znajdzie odwagę, by przyznać się do winy? Czy uda mu się uratować przyjaźń? I czy naprawdę jeden komentarz w sieci może zniszczyć komuś życie?

18 czerwca

Za wszelką cenę I Will Find You 2026 Kryminał Thriller Dramat USA Kryminał Thriller Dramat Sam Worthington Niewinny ojciec odsiadujący dożywocie za morderstwo własnego syna otrzymuje dowody, że jego dziecko być może nadal żyje – i musi wydostać się z więzienia, aby odkryć prawdę.

19 czerwca

Oasis 2026 - Hiszpania Oaza to najbardziej luksusowy kurort wypoczynkowy w kraju – raj zarezerwowany dla najbogatszych rodzin, z prywatnymi plażami, strefami VIP i skuteczną ochroną. Idealne miejsce, by przeżyć najlepsze wakacje życia. Wszystko jednak rozpada się w jednej chwili, gdy policja wkracza do ośrodka, by zbadać tajemnicze zaginięcie. W tym ekskluzywnym miejscu każdy jest podejrzany – i nikt nie może go opuścić, dopóki nie zostanie znaleziony sprawca.

24 czerwca

25 czerwca

Awatar: Ostatni władca wiatru Avatar: The Last Airbender 2024 - 55m Przygodowy Fantasy Michael Goi Roseanne Liang USA Przygodowy Fantasy Gordon Cormier Kiawentiio Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami – wodą, ziemią, ogniem i powietrzem – aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.

26 czerwca

Braciszek Little Brother 2026 Komedia Matt Spicer USA Komedia John Cena Eric André Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.