Netflix prezentuje najciekawsze premiery kwietnia 2026
Kwiecień coraz bliżej, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W kwietniu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Życiowe błędy", "Pójdziesz do piekła", "Człowiek w ogniu"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (trzeci sezon "XO, Kitty", drugie sezony "Awantury" i "Rozgrywającej"), a także nowe filmy oryginalne ("Jedz, módl się, szczekaj", "Morderczy żywioł", "Alfa").

A to nie wszystko! Zobaczcie wybór najciekawszych premie, które już w kwietniu trafią na Netflix. Której z nich nie możecie się doczekać? Którą polecilibyście znajomym? Dajcie znać w komentarzach.

1 kwietnia


plakat filmu Podlasie

2026

Polska

"Podlasie" to ciepła komedia o miłości, rodzinie i wspólnocie. W dniu ślubu Haliny i Jana problemy finansowe seniorki stawiają uroczystość pod znakiem zapytania. Zżyta lokalna społeczność jednoczy siły, wykorzystując sprytne, choć ryzykowne pomysły, by wspomóc Halinę, zamieniając codzienne potknięcia we wspólne przygody i udowadniając, że w małej podlaskiej miejscowości największą siłą są solidarność, przyjaźń i poczucie humoru.


plakat filmu Jedz, módl się, szczekaj

Eat Pray Bark
2026

Niemcy

W tej zgiełkliwej komedii pięcioro ekscentrycznych właścicieli psów poszukuje pomocy w okiełznaniu swoich czworonożnych przyjaciół. Ich ostatnia nadzieja? Intensywny kurs w górach Tyrolu, który prowadzi charyzmatyczny i legendarny trener – Nodon. W składzie barwnej grupki znajdują się nienawidząca psów polityczka Ursula, która adoptowała upartą Brendę, aby poprawić swój wizerunek; naiwna Babs będąca panią potężnego i niesfornego Torstena; Ziggy i Helmut – kłótliwa para z rozpieszczonym Yorkshire terrierem o imieniu Gaga, a także zdystansowany Hakan, który za grosz nie ufa niestabilnej Roxy z rodziny owczarków belgijskich. Psi trener Nodon próbuje niekonwencjonalnych metod, aby podszkolić przytłoczonych problemami ludzi. Szybko okazuje się jednak, że pomocy potrzebują nie same czworonogi, lecz ich dwunożni właściciele.



2 kwietnia


plakat filmu Xo, Kitty

2023 -
29m

Romans

USA

Kitty Song Covey powraca do szkoły KISS i zaczyna ostatni rok nauki, który zaplanowała sobie w każdym calu. Ma zamiar spędzić niezapomniane chwile z przyjaciółmi, zbliżyć się do krewnych w Korei i podjąć ważne decyzje dotyczące przyszłości. No i oczywiście określić się w kwestii relacji z Min Ho. Tym razem tak naprawdę. Gdy jednak zaskakujące wieści burzą jej plany i związki, Kitty musi nauczyć się mierzyć z niespodziewanymi kolejami losu.



7 kwietnia


plakat filmu Super/Man: Historia Christophera Reeve'a

Super/Man: The Christopher Reeve Story
2024
1h 46m

USA

Jeszcze nigdy nie widziane amatorskie filmy i osobiste archiwa opowiadają tragiczną historię o odkupieniu aktora i aktywisty Christophera Reeve'a, najbardziej znanego z roli Supermana w filmach z lat 70. i 80. Po niemal śmiertelnym wypadku podczas jazdy konnej, który sparaliżował go od szyi w dół, Reeve poświęcił swoje życie prawom osób niepełnosprawnych, poznając prawdziwe znaczenie heroizmu.



8 kwietnia


plakat filmu Zaufaj mi: Fałszywy prorok

Trust Me: The False Prophet
2026

True crime

USA

Ten czteroodcinkowy serial dokumentalny prezentuje historię Samuela Batemana – samozwańczego następcy lidera Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (FLDS), Warrena Jeffsa – opowiedzianą z perspektywy pary, której udało się dostać do jego najbliższego kręgu. Badaczka sekt, Christine Marie, i jej mąż, operator kamery Tolga Katas, przeprowadzają się do Short Creek w stanie Utah, aby wesprzeć pogruchotaną społeczność członków FLDS, która może paść ofiarą nowego "proroka". Gdy małżeństwo odkrywa dowody niebywałych nieprawości, postanawia wziąć sprawy we własne ręce. Widzowie mają wyjątkową okazję, aby zobaczyć niepublikowane wcześniej materiały i relacje z pierwszej ręki, a także odkryć manipulacyjne techniki Batemana i poznać kobiety, które zdobyły się na odwagę i przerwały zmowę milczenia. 



9 kwietnia


plakat filmu Życiowe błędy

Big Mistakes
2026 -

USA

Bohaterami "Życiowych błędów" są Nicky (Dan Levy) i Morgan (Taylor Ortega), nieporadne rodzeństwo, które ładuje się w potężne tarapaty, dokonując nieprzemyślanej kradzieży dla umierającej babci. Para zostaje wciągnięta w świat zorganizowanej przestępczości i zmuszona szantażem do wykonywania coraz niebezpieczniejszych zadań. W ten sposób z każdym krokiem coraz mocniej pogrążają się w chaosie, który zdecydowanie ich przerasta.



10 kwietnia


plakat filmu Morderczy żywioł

Thrash
2026

Thriller

Australia

USA

Thriller

Kiedy wielki huragan uderza w nadmorskie miasteczko, fala sztormowa przynosi spustoszenie, chaos i coś o wiele straszniejszego – głodne rekiny.




16 kwietnia


plakat filmu Awantura

Beef
2023 -
35m

USA

Serial "Awantura" wraca na ekran z nową obsadą i nową historią. Młoda para z pokolenia Z jest świadkiem niepokojącej kłótni między swoim szefem, milenialsem, i jego żoną. Świeżo zaręczeni Ashley Miller (Cailee Spaeny) i Austin Davis (Charles Melton), pracujący na niskich stanowiskach w prestiżowym prywatnym klubie, wplątują się w trudne sprawy małżeńskie między ich szefem, Joshuą Martínem (Oscar Isaac), i jego żoną, Lindsay Crane-Martín (Carey Mulligan). Poprzez przysługi i przymusy obie pary usiłują przypodobać się zamożnej właścicielce elitarnego klubu, przewodniczącej Park (Youn Yuh-jung), która zaprzątnięta jest własnym skandalem z udziałem swojego drugiego męża, doktora Kima (Song Kang-ho).



17 kwietnia


plakat filmu David Attenborough: Opowieść o gorylach

A Gorilla Story: Told by David Attenborough
2026

Wielka Brytania

W tym kameralnym dokumencie David Attenborough opowiada niezwykłą historię swojego pierwszego spotkania z małym gorylem Pablo. Mówi też o tym, jak wyrósł na potężnego srebrnogrzbietego i jak radzą sobie dziś jego bezpośredni potomkowie. Ten pełen niezwykłych, nigdy wcześniej niesfilmowanych zachowań goryli film to historia nadziei i radości.



23 kwietnia


plakat filmu Stranger Things: Opowieści z '85

Stranger Things: Tales from '85
2026 -

Australia

USA

Gotowi na powrót do Hawkins? Gwarantuje to ekscytujący nowy serial animowany showrunnera Erica Roblesa, którego producentami wykonawczymi są bracia Dufferowie. Zimą 1985 roku śnieżna kołderka okrywa miasteczko, a wspomnienia o koszmarach Drugiej Strony powoli zaczynają blednąć. Nasi bohaterowie – Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max – cieszą się spokojnymi dniami wypełnionym partyjkami D&D, bitwami na śnieżki i słodkim lenistwem. Pod powierzchnią lodu budzi się jednak coś strasznego. Czy nowe zagrożenie pochodzi z Drugiej Strony? A może z laboratorium w Hawkins? W tej nowej historii osadzonej w świecie "Stranger Things" ekipa uwielbianych bohaterów ściga się z czasem, aby rozwikłać pogmatwaną tajemnicę i ocalić miasteczko.


plakat filmu Rozgrywająca

Running Point
2025 -
30m

USA

Isla Gordon (Kate Hudson) na stanowisku szefowej Los Angeles Waves nikogo już nie dziwi, natomiast wciąż przyciąga spojrzenia. Po zeszłorocznym skandalu firma wreszcie odbija się od dna, więc Isla chce za wszelką cenę udowodnić, że robi coś więcej, niż tylko trzyma posadę dla swojego brata, Cama (Justin Theroux). Nie jest jednak świadoma, że Cam po cichu dąży do tego, żeby odzyskać stanowisko, i zamierza wykorzystać każdy jej błąd. Pomimo nawału pracy Isla wciąż próbuje też nie zaniedbywać życia osobistego, w którym – tak jak na boisku – każda decyzja ma znaczenie. Aby przetrwać rodzinną wojnę o władzę i zadowolić zarząd, musi porzucić plany z zeszłego sezonu i opracować zupełnie nową strategię, która przyniesie drużynie sportowy sukces.



24 kwietnia


plakat filmu Alfa

Apex
2026

Australia

Islandia

Kanada

USA

Pogrążona w żalu kobieta, która sprawdza swoje granice w australijskiej dziczy, zostaje niespodziewanie wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem.



27 kwietnia


plakat filmu Pójdziesz do piekła

Jigoku ni Ochiru wa yo
2026

Japonia

Kazuko Hosoki była wróżbitką, która podbiła Japonię swoją praktyką Szóstogwiezdnej Dywinacji, wygłaszając mroczne, bezpośrednie przepowiednie i ostrzeżenia, takie jak "okres wielkiej katastrofy" czy "pójdziesz do piekła". Wyrwała się z powojennej biedy, stając się kluczową postacią tokijskiego życia nocnego  już w wieku dwudziestu kilku lat założyła odnoszące sukcesy kluby i zyskała przydomek "Królowej Ginzy". Z czasem Hosoki zdominowała telewizję i rynek wydawniczy jako wróżbitka, a jej książki trafiły do Księgi Rekordów Guinnessa. Jej spektakularną karierę przyćmiewały jednak oskarżenia o nieuczciwe praktyki biznesowe oraz plotki o powiązaniach ze światem przestępczym. Kim naprawdę była ta mroczna bohaterka? Ten serial fabularny, obejmujący 60 lat – od połowy XX wieku po początek XXI – oferuje bezkompromisowe spojrzenie na niezwykłe zmagania i nienasycone pragnienia jednej z najbardziej enigmatycznych kobiet swoich czasów.


30 kwietnia


plakat filmu Człowiek w ogniu

Man on Fire
2026 -

Powstały na podstawie cyklu powieści A.J. Quinnella "Człowiek w ogniu" opowiada historię Johna Creasy’ego. Niegdyś niezwykle skuteczny najemnik sił specjalnych, słynący z przetrwania nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach, dziś zmaga się z ciężkim zespołem stresu pourazowego. Zdeterminowany, aby pokonać własne demony, wyrusza w drogę ku odkupieniu. Zanim jednak zdąży odnaleźć się w nowym życiu, ponownie trafia w sam środek piekła i jest zmuszony walczyć zacieklej niż kiedykolwiek wcześniej.


Powiązane artykuły

Najnowsze Newsy

Nie żyje Alexander Kluge. Niemiecki reżyser miał 94 lata

Filmy

Drama wokół "Dramy". Reżyser napisał esej o romansie z nastolatką

2 komentarze
Filmy

Bad Bunny zagra z Tomem Hanksem?

3 komentarze
Filmy

Gwiazda "Hereditary" i Jim Gaffigan u twórcy "Linoleum"

Filmy

Z "Wichrowych wzgórz" do thrillera zemsty

Filmy

Vanessa Kirby gwiazdą nowego thrillera science fiction na podstawie komiksu

Filmy

Ten Avenger już potwierdził udział w "Avengers: Secret Wars"

12 komentarzy