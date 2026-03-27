Netflix prezentuje najciekawsze premiery kwietnia 2026

1 kwietnia

Podlasie 2026 Polska Anna Seniuk Artur Barciś "Podlasie" to ciepła komedia o miłości, rodzinie i wspólnocie. W dniu ślubu Haliny i Jana problemy finansowe seniorki stawiają uroczystość pod znakiem zapytania. Zżyta lokalna społeczność jednoczy siły, wykorzystując sprytne, choć ryzykowne pomysły, by wspomóc Halinę, zamieniając codzienne potknięcia we wspólne przygody i udowadniając, że w małej podlaskiej miejscowości największą siłą są solidarność, przyjaźń i poczucie humoru.

Jedz, módl się, szczekaj Eat Pray Bark 2026 Komedia Marco Petry Niemcy Komedia Alexandra Maria Lara Devid Striesow W tej zgiełkliwej komedii pięcioro ekscentrycznych właścicieli psów poszukuje pomocy w okiełznaniu swoich czworonożnych przyjaciół. Ich ostatnia nadzieja? Intensywny kurs w górach Tyrolu, który prowadzi charyzmatyczny i legendarny trener – Nodon. W składzie barwnej grupki znajdują się nienawidząca psów polityczka Ursula, która adoptowała upartą Brendę, aby poprawić swój wizerunek; naiwna Babs będąca panią potężnego i niesfornego Torstena; Ziggy i Helmut – kłótliwa para z rozpieszczonym Yorkshire terrierem o imieniu Gaga, a także zdystansowany Hakan, który za grosz nie ufa niestabilnej Roxy z rodziny owczarków belgijskich. Psi trener Nodon próbuje niekonwencjonalnych metod, aby podszkolić przytłoczonych problemami ludzi. Szybko okazuje się jednak, że pomocy potrzebują nie same czworonogi, lecz ich dwunożni właściciele.

2 kwietnia

7 kwietnia

8 kwietnia

Zaufaj mi: Fałszywy prorok Trust Me: The False Prophet 2026 Dokumentalny True crime Rachel Dretzin Elise Coker USA Dokumentalny True crime Christine Marie Tolga Katas Ten czteroodcinkowy serial dokumentalny prezentuje historię Samuela Batemana – samozwańczego następcy lidera Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (FLDS), Warrena Jeffsa – opowiedzianą z perspektywy pary, której udało się dostać do jego najbliższego kręgu. Badaczka sekt, Christine Marie, i jej mąż, operator kamery Tolga Katas, przeprowadzają się do Short Creek w stanie Utah, aby wesprzeć pogruchotaną społeczność członków FLDS, która może paść ofiarą nowego "proroka". Gdy małżeństwo odkrywa dowody niebywałych nieprawości, postanawia wziąć sprawy we własne ręce. Widzowie mają wyjątkową okazję, aby zobaczyć niepublikowane wcześniej materiały i relacje z pierwszej ręki, a także odkryć manipulacyjne techniki Batemana i poznać kobiety, które zdobyły się na odwagę i przerwały zmowę milczenia.

9 kwietnia

Życiowe błędy Big Mistakes 2026 - USA Bohaterami "Życiowych błędów" są Nicky ( Dan Levy ) i Morgan ( Taylor Ortega ), nieporadne rodzeństwo, które ładuje się w potężne tarapaty, dokonując nieprzemyślanej kradzieży dla umierającej babci. Para zostaje wciągnięta w świat zorganizowanej przestępczości i zmuszona szantażem do wykonywania coraz niebezpieczniejszych zadań. W ten sposób z każdym krokiem coraz mocniej pogrążają się w chaosie, który zdecydowanie ich przerasta.

10 kwietnia

16 kwietnia

17 kwietnia

23 kwietnia

Rozgrywająca Running Point 2025 - 30m Komedia Sportowy James Ponsoldt Michael Weaver USA Komedia Sportowy Kate Hudson Drew Tarver Isla Gordon ( sla Gordon ( Kate Hudson ) na stanowisku szefowej Los Angeles Waves nikogo już nie dziwi, natomiast wciąż przyciąga spojrzenia. Po zeszłorocznym skandalu firma wreszcie odbija się od dna, więc Isla chce za wszelką cenę udowodnić, że robi coś więcej, niż tylko trzyma posadę dla swojego brata, Cama ( Justin Theroux ). Nie jest jednak świadoma, że Cam po cichu dąży do tego, żeby odzyskać stanowisko, i zamierza wykorzystać każdy jej błąd. Pomimo nawału pracy Isla wciąż próbuje też nie zaniedbywać życia osobistego, w którym – tak jak na boisku – każda decyzja ma znaczenie. Aby przetrwać rodzinną wojnę o władzę i zadowolić zarząd, musi porzucić plany z zeszłego sezonu i opracować zupełnie nową strategię, która przyniesie drużynie sportowy sukces.

24 kwietnia

27 kwietnia

Pójdziesz do piekła Jigoku ni Ochiru wa yo 2026 Dramat Biograficzny Tomoyuki Takimoto Norichika Oba Japonia Dramat Biograficzny Erika Toda Sairi Itō Kazuko Hosoki była wróżbitką, która podbiła Japonię swoją praktyką Szóstogwiezdnej Dywinacji, wygłaszając mroczne, bezpośrednie przepowiednie i ostrzeżenia, takie jak "okres wielkiej katastrofy" czy "pójdziesz do piekła". Wyrwała się z powojennej biedy, stając się kluczową postacią tokijskiego życia nocnego już w wieku dwudziestu kilku lat założyła odnoszące sukcesy kluby i zyskała przydomek "Królowej Ginzy". Z czasem Hosoki zdominowała telewizję i rynek wydawniczy jako wróżbitka, a jej książki trafiły do Księgi Rekordów Guinnessa. Jej spektakularną karierę przyćmiewały jednak oskarżenia o nieuczciwe praktyki biznesowe oraz plotki o powiązaniach ze światem przestępczym. Kim naprawdę była ta mroczna bohaterka? Ten serial fabularny, obejmujący 60 lat – od połowy XX wieku po początek XXI – oferuje bezkompromisowe spojrzenie na niezwykłe zmagania i nienasycone pragnienia jednej z najbardziej enigmatycznych kobiet swoich czasów.

30 kwietnia

