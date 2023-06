Netflix prezentuje najciekawsze premiery lipca 2023. Jakie filmy i seriale trafią na platformę?

W 1982 roku dwóch nastoletnich przyjaciół, George Michael Andrew Ridgeley , wyruszyło na podbój świata jako duet Wham! Ten cel udało im się osiągnąć w czerwcu 1986 roku, kiedy to zagrali swój ostatni koncert na Stadionie Wembley. Teraz, po raz pierwszy w historii, prezentujemy niesamowitą opowieść wyrażoną ich własnymi słowami o tym, jak w ciągu czterech lat świat muzyki pop został zupełnie zdominowany przez ich ponadczasowe hity, przebój za przebojem – "Club Tropicana", "Wake Me Up Before You Go Go", "Freedom", "I’m Your Man" i oczywiście "Last Christmas". Czas spędzony przez nich w świetle reflektorów był pełen niesamowitych emocji – takich jak choćby pierwszy występ zachodniej grupy w Chinach. Wyrażał i symbolizował nie tylko młodość obu artystów, lecz także milionów ich fanów z całego świata. "Wham!" to pełnometrażowy film dokumentalny, który doskonale oddaje magię tych czasów. Jego reżyserem jest Chris Smith , natomiast za produkcję odpowiadają John Battsek Simon Halfon . "Wham!" opowiada historię niesamowitej podróży, jaką przeżyli George Andrew od przyjaciół ze szkolnej ławki po międzynarodową sławę, prezentując materiały z osobistych archiwów artystów, a także nieznane dotąd nagrania i nieopublikowane wcześniej wywiady.