Netflix prezentuje najciekawsze premiery lipca 2026

1 lipca

2 lipca

Człowiek para Gasu Ningen 2026 - Thriller Sci-Fi Japonia Thriller Sci-Fi Kiedy komentator pęcznieje i eksploduje na antenie, stając się ofiarą bezprecedensowej i niewyobrażalnej zbrodni, cały świat jest w szoku. Za tym makabrycznym morderstwem stoi człowiek, który pozornie rozpłynął się w powietrzu, nazywany Człowiekiem parą. Ponieważ nikt nie jest w stanie odkryć jego prawdziwej tożsamości, ta zagadkowa postać zapowiada i przeprowadza serię precyzyjnie wymierzonych zabójstw, unikając identyfikacji i schwytania, a każdym niewytłumaczalnym atakiem potęguje falę terroru w całym kraju.

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16 lipca

Hawk The Hawk 2026 - Komedia Sportowy USA Komedia Sportowy Lonnie Hawkins (w tej roli Will Ferrell ), najlepszy golfista 2004 roku, pokonuje ostatnie dołki w swojej karierze, próbując odzyskać dawną formę. Jego ciało mówi "czas na emeryturę", ale serce podpowiada, że to jeszcze nie koniec. Jego była żona i syn Lance – nowa nadzieja golfa – są przekonani, że powinien odpuścić. Tymczasem Lonnie wie, że od zdobycia Wielkiego Szlema dzieli go tylko jedno zwycięstwo i nie dopuszcza do siebie myśli, że największy powrót w historii golfa mógłby mu umknąć.

17 lipca

Heartstopper Forever 2026 Melodramat Dla młodzieży Wielka Brytania Melodramat Dla młodzieży Nick i Charlie są nierozłączni, ale gdy Nick zaczyna przygotowywać się do podjęcia studiów, a Charlie wybija się w szkole na niezależność, rzeczywistość relacji na odległość zaczyna odciskać na nich swoje piętno. Pojawiają się wątpliwości, a ich związek przechodzi najcięższą jak dotąd próbę. Tymczasem ich znajomi również mierzą się z blaskami i cieniami miłości i przyjaźni, stając przed słodko-gorzkimi wyzwaniami związanymi z dorastaniem i zaczynaniem na nowo. Czy pierwsze miłości naprawdę trwają wiecznie?

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24 lipca

72 godziny 72 Hours 2026 1h 44m Komedia USA Komedia Próbując uratować chwiejącą się karierę, czterdziestoletni dyrektor dołącza do grupy dwudziestolatków na szalonym, trzydniowym wieczorze kawalerskim. A wszystko przez to, że przypadkiem został dodany do ich czatu grupowego...