Netflix prezentuje najciekawsze premiery lipca 2026

Lipiec coraz bliżej, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W lipcu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Człowiek para", "Domek na prerii", "Hawk"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (finałowy sezon "Przetrwają puszyści", trzeci sezon "WWE: To wprost niewiarygodne", drugi sezon "Ransom Canyon"), a także nowe filmy oryginalne ("Enola Holmes 3", "Heartstopper Forever", "72 godziny").
A to nie wszystko! Zobaczcie wybór najciekawszych premier, które już w lipcu trafią na Netflix. Której z nich nie możecie się doczekać? Którą polecilibyście znajomym? Dajcie znać w komentarzach.
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A może chcecie nadrobić zaległości? Sprawdźcie najciekawsze premiery Netfliksa z ostatnich miesięcy: czerwca/url], maja
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