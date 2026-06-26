Newsy Netflix prezentuje najciekawsze premiery lipca 2026
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Netflix prezentuje najciekawsze premiery lipca 2026

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https://www.filmweb.pl/news/Netflix+prezentuje+najciekawsze+premiery+lipca+2026-167294
Netflix prezentuje najciekawsze premiery lipca 2026
źródło: materialy promocyjne
Lipiec coraz bliżej, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W lipcu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Człowiek para", "Domek na prerii", "Hawk"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (finałowy sezon "Przetrwają puszyści", trzeci sezon "WWE: To wprost niewiarygodne", drugi sezon "Ransom Canyon"), a także nowe filmy oryginalne ("Enola Holmes 3", "Heartstopper Forever", "72 godziny").

A to nie wszystko! Zobaczcie wybór najciekawszych premier, które już w lipcu trafią na Netflix. Której z nich nie możecie się doczekać? Którą polecilibyście znajomym? Dajcie znać w komentarzach.

1 lipca


plakat filmu Ciężkie czasy

Hard Times
1975
1h 33m

Dramat

Akcja

USA

Dramat

Akcja

Starzejący się bokser (Charles Bronson) jedzie do Nowego Orleanu w czasach Wielkiego Kryzysu, licząc, że tam uda mu się jakoś przetrwać.


plakat filmu Enola Holmes 3

2026

Kryminał

Przygodowy

USA

Kryminał

Przygodowy

Detektywka Enola Holmes szuka przygód na Malcie, gdzie jej ambicje zawodowe wchodzą w konflikt z marzeniami w trakcie najbardziej zawiłej i najgroźniejszej sprawy w jej karierze.



2 lipca


plakat filmu Przetrwają puszyści

Survival of the Thickest
2023 - 2026
27m

Komedia

USA

Komedia

Serial opowiada historię Mavis Beaumont (Michelle Buteau). Ta czarna singielka (nie z własnego wyboru!) w rozmiarze plus-size próbująca sił jako stylistka stara się odmienić swoje niełatwe życie. Pomogą jej w tym członkowie rodziny, którą sama wybrała, pozytywne nastawienie do swojego ciała, bluzka z głębokim dekoltem i odrobina błyszczyku. Serial komediowy oparty na popularnym zbiorze esejów autorstwa Buteau.


plakat filmu Człowiek para

Gasu Ningen
2026 -

Thriller

Sci-Fi

Japonia

Thriller

Sci-Fi

Kiedy komentator pęcznieje i eksploduje na antenie, stając się ofiarą bezprecedensowej i niewyobrażalnej zbrodni, cały świat jest w szoku. Za tym makabrycznym morderstwem stoi człowiek, który pozornie rozpłynął się w powietrzu, nazywany Człowiekiem parą. Ponieważ nikt nie jest w stanie odkryć jego prawdziwej tożsamości, ta zagadkowa postać zapowiada i przeprowadza serię precyzyjnie wymierzonych zabójstw, unikając identyfikacji i schwytania, a każdym niewytłumaczalnym atakiem potęguje falę terroru w całym kraju.



4 lipca


plakat filmu Grzesznicy

Sinners
2025
2h 17m

Horror

Australia

Kanada

USA

Horror

W 1932 roku bliźniacy wracają do rodzinnego miasta w Mississippi, aby otworzyć klub. Wkrótce przyciągają uwagę pradawnego zła.
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9 lipca


plakat filmu Domek na prerii

Little House on the Prairie
2026 -

Familijny

Przygodowy

USA

Familijny

Przygodowy

Pełen nadziei dramat rodzinny, epicka opowieść o przetrwaniu i geneza Dzikiego Zachodu w jednym. Ta nowa adaptacja kultowego, autobiograficznego cyklu książek "Domek na prerii" Laury Ingalls Wilder przedstawia zmagania i triumfy osób, które kształtowały amerykańskie pogranicze.



12 lipca


plakat filmu The Outrun

2024
1h 58m

Dramat

Psychologiczny

Niemcy

Wielka Brytania

Dramat

Psychologiczny

Przy okazji powrotu z Londynu na rodzinne Orkady Rona odnajduje ukojenie, mierząc się z rodzinnymi traumami i uzależnieniem.



16 lipca


plakat filmu Hawk

The Hawk
2026 -

Komedia

Sportowy

USA

Komedia

Sportowy

Lonnie Hawkins (w tej roli Will Ferrell), najlepszy golfista 2004 roku, pokonuje ostatnie dołki w swojej karierze, próbując odzyskać dawną formę. Jego ciało mówi "czas na emeryturę", ale serce podpowiada, że to jeszcze nie koniec. Jego była żona i syn Lance – nowa nadzieja golfa – są przekonani, że powinien odpuścić. Tymczasem Lonnie wie, że od zdobycia Wielkiego Szlema dzieli go tylko jedno zwycięstwo i nie dopuszcza do siebie myśli, że największy powrót w historii golfa mógłby mu umknąć.



17 lipca


plakat filmu Heartstopper Forever

2026

Melodramat

Dla młodzieży

Wielka Brytania

Melodramat

Dla młodzieży

Nick i Charlie są nierozłączni, ale gdy Nick zaczyna przygotowywać się do podjęcia studiów, a Charlie wybija się w szkole na niezależność, rzeczywistość relacji na odległość zaczyna odciskać na nich swoje piętno. Pojawiają się wątpliwości, a ich związek przechodzi najcięższą jak dotąd próbę. Tymczasem ich znajomi również mierzą się z blaskami i cieniami miłości i przyjaźni, stając przed słodko-gorzkimi wyzwaniami związanymi z dorastaniem i zaczynaniem na nowo. Czy pierwsze miłości naprawdę trwają wiecznie?


plakat filmu Pałac Wschodni

Donggung
2026

Fantasy

Horror

Kostiumowy

Korea Południowa

Fantasy

Horror

Kostiumowy

"Pałac Wschodni" opowiada historię Gu-cheona, mężczyzny wizytującego zaświaty, oraz Saeng-gang, skrywającej sekret dwórki, wezwanych przez króla do wykonania ważkiego zadania: odkrycia tajemnic przeklętego pałacu.



21 lipca


plakat filmu WWE: To wprost niewiarygodne!

WWE: Unreal
2025 -
56m

Dokumentalny

Sportowy

USA

Dokumentalny

Sportowy

Od "Monday Night RAW" po WrestleManię – ten serial zagląda za kulisy, gdzie gwiazdy i ekipa WWE tworzą najbardziej spektakularne widowiska w historii tej federacji.



23 lipca


plakat filmu Ransom Canyon

2025 -
47m

Melodramat

Western

USA

Melodramat

Western

Poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. "Ransom Canyon" śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. Drugi sezon rozpoczyna się sześć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii: ranczer Staten Kirkland (Josh Duhamel) walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa po odsunięciu go od zarządzania rodzinnym ranczem Double K, a muzyczka Quinn O’Grady (Minka Kelly) musi zdecydować, czy jej serce należy do małego miasteczka, przed którym kiedyś uciekała, czy do szybkiego życia w Nowym Jorku. Czy są nieszczęśliwie rozdzielonymi kochankami, czy jednak połączy ich przeznaczenie? W "Ransom Canyon" prawdziwe historie miłosne są chaotyczne, skomplikowane i pokazują, że na uczucie zawsze warto poczekać.




24 lipca


plakat filmu Podejrzliwi

Los creyentes
2026
1h 46m

Thriller

Psychologiczny

Hiszpania

Thriller

Psychologiczny

Ruth (Stéphanie Magnin), 30-letnia kobieta od lat pozostająca w konflikcie z rodziną, wraca do domu po tym, jak jej matka ginie w tajemniczych okolicznościach. Na miejscu spotyka ojca, Martína (Jose Coronado), który po przejściu na emeryturę stał się zgorzkniały oraz agresywny i obsesyjnie wierzy w pewną mroczną teorię spiskową. Ich relacja jest tak napięta, a jego zachowanie tak nieprzewidywalne, że Ruth zaczyna podejrzewać, iż to on może być odpowiedzialny za śmierć jej matki. Czy to możliwe, że mieszka pod jednym dachem z mordercą?


plakat filmu 72 godziny

72 Hours
2026
1h 44m

Komedia

USA

Komedia

Próbując uratować chwiejącą się karierę, czterdziestoletni dyrektor dołącza do grupy dwudziestolatków na szalonym, trzydniowym wieczorze kawalerskim. A wszystko przez to, że przypadkiem został dodany do ich czatu grupowego...



A może chcecie nadrobić zaległości? Sprawdźcie najciekawsze premiery Netfliksa z ostatnich miesięcy: czerwca/url], maja i kwietnia.

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