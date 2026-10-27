Netflix prezentuje najciekawsze premiery listopada 2026

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Znieczulenie 2026 - Dramat Polska Dramat Leszek Lichota Aleksandra Popławska Doktor Łazarz ( Leszek Lichota ) to wybitny neurochirurg, którego kariera w dużym szpitalu nagle dobiega końca po śmiałej, lecz nieudanej operacji. Zmuszony do opuszczenia wielkiego ośrodka, podejmuje pracę w szpitalu na prowincji. Poznając zżytą lokalną społeczność i panujące tam, nieznane mu reguły, Łazarz odkrywa, że jego gotowość do łamania zasad, by ratować pacjentów, budzi zarówno podziw, jak i kontrowersje. Jego pewność siebie i brak pokory czynią go wyjątkowym lekarzem, ale też narażają na konflikt z systemem i etyką oraz uwidaczniają ciężar odpowiedzialności, jaką ponosi za życie innych.

5 listopada

Został mi rok życia, kupię sobie mężczyznę Yomei Ichi Nen, Otoko wo Kau 2026 1h 48m Melodramat Japonia Melodramat Yui Katakura, 40-letnia singielka, żyje według prostej zasady: trzeba oszczędzać pieniądze, bo miłość i małżeństwo to złe lokaty kapitału. Jej uporządkowany świat wywraca się do góry nogami, kiedy bezpłatne badania onkologiczne przynoszą szokującą diagnozę – pozostał jej rok życia. Paradoksalnie zamiast lęku czuje nieoczekiwaną ulgę: skoro wkrótce umrze, pieniądze przestają mieć znaczenie. Wtedy pojawia się Sena, host o różowych włosach i skomplikowanej przeszłości, który zwraca się do niej z prośbą o pożyczenie pieniędzy. Yui odpowiada w sposób, którego sama by się nie spodziewała: "kupuje" go za 720 000 jenów. To pierwszy krok w stronę życia, jakiego dotąd nie znała: pełnego ekstrawagancji i spontaniczności.

Gang-over Kaeng Owoe 2026 1h 56m Komedia Przygodowy Tajlandia Komedia Przygodowy Winai, legendarny emerytowany policjant, zaczyna wracać pamięcią do czasów swojej największej chwały, a wraz z nimi niedokończone porachunki z największym wrogiem, którego przez całe życie bezskutecznie próbował schwytać. Postanawia więc ponownie założyć policyjny mundur i rozprawić się z przestępcami. Jego córka Woranuch, niespełniona aktorka, postanawia połączyć siły z grupą swoich przyjaciół z czasów dziecięcej kariery aktorskiej oraz byłym ukochanym, sierżantem Toyem, młodym policjantem z drogówki. Wspólnie przygotowują przedstawienie swojego życia, inscenizując spektakularne, fikcyjne akcje policyjne, by chronić Winai. Ich szalony plan szybko wymyka się jednak spod kontroli, gdy Sua Hao, największy wróg Winai, powraca i zaczyna popełniać prawdziwe przestępstwa. To, co miało być serią wyreżyserowanych akcji, przeradza się w pełne humoru i widowiskowej akcji starcie, w którym wszyscy muszą dać z siebie wszystko. W tle pozostaje jednak wzruszające pytanie: do czego bylibyście zdolni dla tych, których kochacie?

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Ciało The Body 2026 - Thriller Quinn Shephard USA Thriller Kristina Bogic Sara Boustany Po nieudanej inicjacji w zespole tanecznym grupa niepokornych uczennic szkoły katolickiej zaczyna doświadczać proroczych wizji, które wywołują zbiorową histerię w ich miasteczku.

Prawo Alicii La Ley de Alicia 2026 - Dramat Meksyk Dramat Alicia traci grunt pod nogami, gdy jej mąż, Aurelio, zostaje skazany za korupcję i idzie do więzienia, a jednocześnie na światło dzienne wypływają nagrania łączące go ze skandalem seksualnym. Z rodziną pod ostrzałem opinii publicznej, Alicia postanawia wrócić do praktykowania wyuczonego zawodu i odbudować swoją prawniczą karierę po 20 latach przerwy. Próbując odzyskać pozycję w branży i wspierać swoje nastoletnie dzieci w dostosowaniu się do nowych realiów, Alicia zaczyna wątpić, jakiego życia tak naprawdę pragnie. Odnowienie kontaktu z byłym partnerem i zmiany w relacjach z mężem zmuszają ją do dokonania wyboru: wrócić do znanej dynamiki sprzed lat czy zbudować nowe życie na własnych zasadach.

12 listopada

Bara till jul 2026 Komedia rom. Świąteczny Szwecja Komedia rom. Świąteczny W tej komedii romantycznej dwie siostry o skrajnie różnych osobowościach zostają zmuszone do zamiany żyć na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. W nowych realiach mierzą się ze swoimi dotychczasowymi wyborami i odnajdują miłość tam, gdzie najmniej się jej spodziewają.

13 listopada

Heartland 2026 1h 52m Kryminał Thriller USA Kryminał Thriller Misty Jones, niegdyś wielka gwiazda muzyki country, przerywa życie z dala od jupiterów, aby zbadać zaginięcie swojej siostrzenicy, wschodzącej gwiazdy country. Musi przy tym zmierzyć się z własną przeszłością i mrocznym obliczem Nashville. Jej poszukiwania ujawniają pełen tajemnic świat, w którym nikt – nawet sama Misty – nie jest tym, kim się wydaje.

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Klub polujących żon The Hunting Wives 2025 - 51m Thriller Melanie Mayron Cheryl Dunye USA Thriller Malin Akerman Brittany Snow Na początku sezonu 2. Sophie i Margo wciąż są skłócone. Wkrótce jednak dawne tajemnice i nowi wrogowie zmuszają je do ponownego połączenia sił. Podczas gdy oddają się mrocznym rozrywkom, staje się coraz mniej jasne, czy to one polują czy też ktoś poluje na nie?

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A to nie wszystko! Zobaczcie wybór najciekawszych premier, które już w listopadzie trafią na Netflix. Której z nich nie możecie się doczekać? Którą polecilibyście znajomym? Dajcie znać w komentarzach.