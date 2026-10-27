Netflix prezentuje najciekawsze premiery listopada 2026

Na ogarniętym bezprawiem steampunkowym Dzikim Zachodzie, opanowanym przez brutalnych bandytów, maszyny i nadprzyrodzone zagrożenia, ojciec zostaje zmuszony, by stać się sędzią, ławą przysięgłych i katem w jednym. Wie, że każdy akt sprawiedliwości mający chronić jego rodzinę może ostatecznie kosztować życie tych, których próbuje ocalić.
Doktor Łazarz (Leszek Lichota) to wybitny neurochirurg, którego kariera w dużym szpitalu nagle dobiega końca po śmiałej, lecz nieudanej operacji. Zmuszony do opuszczenia wielkiego ośrodka, podejmuje pracę w szpitalu na prowincji. Poznając zżytą lokalną społeczność i panujące tam, nieznane mu reguły, Łazarz odkrywa, że jego gotowość do łamania zasad, by ratować pacjentów, budzi zarówno podziw, jak i kontrowersje. Jego pewność siebie i brak pokory czynią go wyjątkowym lekarzem, ale też narażają na konflikt z systemem i etyką oraz uwidaczniają ciężar odpowiedzialności, jaką ponosi za życie innych.
Autor bestsellera "Był sobie pies" przedstawia wzruszającą opowieść o rodzinie wystawionej na próbę. Nastolatka, jej dziadek i jego wierny basset starają się ocalić rodzinne więzi w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Yui Katakura, 40-letnia singielka, żyje według prostej zasady: trzeba oszczędzać pieniądze, bo miłość i małżeństwo to złe lokaty kapitału. Jej uporządkowany świat wywraca się do góry nogami, kiedy bezpłatne badania onkologiczne przynoszą szokującą diagnozę – pozostał jej rok życia. Paradoksalnie zamiast lęku czuje nieoczekiwaną ulgę: skoro wkrótce umrze, pieniądze przestają mieć znaczenie. Wtedy pojawia się Sena, host o różowych włosach i skomplikowanej przeszłości, który zwraca się do niej z prośbą o pożyczenie pieniędzy. Yui odpowiada w sposób, którego sama by się nie spodziewała: "kupuje" go za 720 000 jenów. To pierwszy krok w stronę życia, jakiego dotąd nie znała: pełnego ekstrawagancji i spontaniczności.
Winai, legendarny emerytowany policjant, zaczyna wracać pamięcią do czasów swojej największej chwały, a wraz z nimi niedokończone porachunki z największym wrogiem, którego przez całe życie bezskutecznie próbował schwytać. Postanawia więc ponownie założyć policyjny mundur i rozprawić się z przestępcami. Jego córka Woranuch, niespełniona aktorka, postanawia połączyć siły z grupą swoich przyjaciół z czasów dziecięcej kariery aktorskiej oraz byłym ukochanym, sierżantem Toyem, młodym policjantem z drogówki. Wspólnie przygotowują przedstawienie swojego życia, inscenizując spektakularne, fikcyjne akcje policyjne, by chronić Winai. Ich szalony plan szybko wymyka się jednak spod kontroli, gdy Sua Hao, największy wróg Winai, powraca i zaczyna popełniać prawdziwe przestępstwa. To, co miało być serią wyreżyserowanych akcji, przeradza się w pełne humoru i widowiskowej akcji starcie, w którym wszyscy muszą dać z siebie wszystko. W tle pozostaje jednak wzruszające pytanie: do czego bylibyście zdolni dla tych, których kochacie?
Zima zapada nad Ice Cove, a młoda matka z plemienia Inuitów, Siaja (Anna Lambe), robi wszystko, by żyło się lepiej, zarówno jej, jak i wszystkim z jej otoczenia. W tym sezonie odkrywa, że choć życie można zrujnować w kilka chwil, to stworzyć to, czego się pragnie, wymaga nieco więcej planowania i znacznie więcej wysiłku. Kierując się zasadą Pilimmaksarniq – inuicką koncepcją opanowywania umiejętności poprzez obserwację, praktykę i wysiłek – Siaja jest gotowa włożyć w to całą swoją energię. W lokalnym centrum wspólnoty naciska na swoją szefową, Helen (Mary Lynn Rajskub), by powierzyła jej więcej obowiązków. W domu stara się dowiedzieć jak najwięcej o przyrodniej siostrze, o której istnieniu wcześniej nie wiedziała. Po rozwodzie jest otwarta na możliwość znalezienia miłości – a przynajmniej na gorącą randkę. A przy tym wychowuje swoją córkę, Bun (Keira Belle Cooper), wraz z matką, Neevee (Maika Harper), i nowo poznanym ojcem, Alistairem (Jay Ryan). Siaja zawsze wierzyła, że najlepsze dopiero przed nią. Tej zimy jest to udowodni.
Helen (Keira Knightley) wciąż zdradza tajemnice swojego kraju tajnej organizacji, której służy: Black Doves. Jednak po niefortunnych wydarzeniach podczas ostatnich świąt oraz w obliczu tego, że jej mąż Wallace (Andrew Buchan) ma wkrótce zostać premierem, Helen stąpa po bardzo cienkim lodzie. Podczas gdy jej tajemnicza opiekunka, pani Reed (Sarah Lancashire), zostaje wplątana w bezwzględny spisek mający na celu podważenie jej pozycji w Black Doves, Helen ponownie spotyka swojego najlepszego przyjaciela, Sama (Ben Whishaw). Ten niegdyś elitarny płatny zabójca teraz samotnie popija drinki w barach w Soho i wykonuje mało prestiżowe zlecenia. Gdy wspólnie próbują dotrzeć do prawdy, lojalność zmienia się w oręż, zaufanie sypie się jak domek z kart, a za próbę ochrony najbliższych oboje mogą zapłacić najwyższą cenę. Ostry humor z pierwszego sezonu towarzyszy Helen i Samowi, gdy trafiają z powrotem w objęcia starych przyjaciół i wrogów, zmagając się z mrocznymi wyborami i bolesnymi ofiarami z przeszłości, by dotrzeć do samego serca Black Doves.
Przez lata kobiety wylewały łzy razem z Bridget Jones, zakochiwały się na zabój w Hugh Grancie i śmiały się, nawet kiedy w perspektywie czterech wesel pojawiał się pogrzeb. Teraz czas na film "Listy do M.", w którym pogubieni życiowo bohaterowie odkryją, że to, co ich spotkało, to właśnie miłość! W jeden, wyjątkowy dzień w roku, pięć kobiet i pięciu mężczyzn przekona się, że przed miłością i świętami nie da się uciec.
Tego samego dnia na Netflix trafią wszystkie części cyklu.
W filmie Tylera Perry’ego zmagający się z kryzysem wiary pastor dziedziczy rodzinny kościół na trapionym licznymi problemami osiedlu w Nowym Jorku, gdzie musi oprzeć się wątpliwościom, pokusom i strasznemu wrogowi, aby odzyskać wiarę i wykorzystać siłę modlitwy do uratowania bliskich i całej społeczności – i to jeszcze przed świętami.
Alicia traci grunt pod nogami, gdy jej mąż, Aurelio, zostaje skazany za korupcję i idzie do więzienia, a jednocześnie na światło dzienne wypływają nagrania łączące go ze skandalem seksualnym. Z rodziną pod ostrzałem opinii publicznej, Alicia postanawia wrócić do praktykowania wyuczonego zawodu i odbudować swoją prawniczą karierę po 20 latach przerwy. Próbując odzyskać pozycję w branży i wspierać swoje nastoletnie dzieci w dostosowaniu się do nowych realiów, Alicia zaczyna wątpić, jakiego życia tak naprawdę pragnie. Odnowienie kontaktu z byłym partnerem i zmiany w relacjach z mężem zmuszają ją do dokonania wyboru: wrócić do znanej dynamiki sprzed lat czy zbudować nowe życie na własnych zasadach.
Po wyniszczającej wojnie sardyńskiej cesarz Franciszek Józef (Philip Froissant) wraca do kraju jako człowiek naznaczony traumą. Ciąży na nim poczucie winy związane ze śmiercią tysięcy młodych mężczyzn na polu bitwy. Elżbieta (Devrim Lingnau Islamoğlu) próbuje go wspierać – z całych sił walczy o swoje małżeństwo, a jednocześnie angażuje się w sprawy, które uważa za słuszne dla cesarstwa, jednak bezskutecznie. Gdy niewierność Franciszka Józefa jeszcze bardziej wstrząsa ich związkiem, a opór na dworze i problemy zdrowotne zmuszają Elżbietę do opuszczenia Wiednia, cesarzowa wyrusza na odległą wyspę, by odzyskać siły. Przypadek sprawia, że podczas podróży cesarzowa poznaje przywódcę węgierskiej rewolucji, hrabiego Andrássyego (Dejan Bućin). Od pierwszego spotkania łączy ich silna więź intelektualna i fizyczna fascynacja. W tym samym czasie brat Franciszka Józefa, Maksymilian (Johannes Nussbaum), wyrusza z żoną Marią (Josephine Thiesen) w wielką przygodę – ma objąć cesarski tron w odległym Meksyku.Ostatecznie Elżbieta musi dokonać wyboru: bezwarunkowo podążyć za głosem serca czy pozostać wierną cesarzową swojego ludu.
W tej komedii romantycznej dwie siostry o skrajnie różnych osobowościach zostają zmuszone do zamiany żyć na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. W nowych realiach mierzą się ze swoimi dotychczasowymi wyborami i odnajdują miłość tam, gdzie najmniej się jej spodziewają.
Misty Jones, niegdyś wielka gwiazda muzyki country, przerywa życie z dala od jupiterów, aby zbadać zaginięcie swojej siostrzenicy, wschodzącej gwiazdy country. Musi przy tym zmierzyć się z własną przeszłością i mrocznym obliczem Nashville. Jej poszukiwania ujawniają pełen tajemnic świat, w którym nikt – nawet sama Misty – nie jest tym, kim się wydaje.
Aniceto (Miguel Borines) i jego żona Irene ze spokojnej wioski Pazos uchodzą za wzorowe małżeństwo. Wszystko zmienia się pewnej nocy, gdy Irene zostaje brutalnie zaatakowana. Kiedy kobieta w szpitalu walczy o życie, sierżant Straży Obywatelskiej Elías (Tristán Ulloa), przekonany o winie Aniceto, stawia czoła systemowi, który jego zdaniem nie chce słuchać ostrzeżeń ani chronić ofiar. Aniceto wciąż jest na wolności, a stan Irene jest krytyczny. Czy prawda wyjdzie na jaw, zanim będzie za późno?
Kiedy bezkompromisowy ochroniarz zostaje przydzielony do ochrony uroczej gwiazdy filmów akcji, szybko zaczyna między nimi iskrzyć, na jaw wychodzą sekrety, a święta stają się o wiele bardziej skomplikowane.
Myślisz, że znasz prawdę o "złych" siostrach Kopciuszka? Pomyśl jeszcze raz! Lilith (Ali Wong), mająca dość życia w cieniu Kopciuszka (Amanda Seyfried), kradnie magiczną różdżkę dobrej wróżce (Bette Midler) i sabotuje wielki bal. Tymczasem jej siostra Margot (Stephanie Hsu) wywraca całą baśniową historię do góry nogami i skazuje królestwo na tyrańskie rządy wrednej Priscilli (Nikki Glaser), która podstępnie przejmuje władzę. Teraz Lilith musi połączyć siły z Kopciuszkiem, aby pokonać zmotoryzowane trolle, prześcignąć złych zbirów i uciec z przerażającego lasu. To będzie epicka misja, w której gra toczy się o przyszłość królestwa oraz – co może nawet ważniejsze – o uratowanie relacji sióstr.
Na początku sezonu 2. Sophie i Margo wciąż są skłócone. Wkrótce jednak dawne tajemnice i nowi wrogowie zmuszają je do ponownego połączenia sił. Podczas gdy oddają się mrocznym rozrywkom, staje się coraz mniej jasne, czy to one polują czy też ktoś poluje na nie?
"Chłopiec" to historia Mariaje (Belén Cuesta) i Nicasia (Karra Elejalde), matki i dziadka jednego z dzieci, które zginęły w wybuchu gazu w mieście w Kraju Basków w październiku 1980 roku. Ta tragedia wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością, ale i całą Hiszpanią, na zawsze odmieniając ich życie. Podczas emocjonalnej podróży Mariaje i Nicasio odkrywają – i odnajdują – swój niepowtarzalny sposób na pogodzenie się ze stratą.
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