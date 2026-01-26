Netflix prezentuje najciekawsze premiery lutego 2026

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

1 lutego

5 lutego

Lwice Les lionnes 2026 - Dramat Kryminał Komedia Francja Dramat Kryminał Komedia Pięć kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji, napada na bank w męskich przebraniach. Jeden zastrzyk adrenaliny i 36 280 euro później złodziejki amatorki muszą zacząć życie od nowa. Tylko że teraz po piętach depczą im politycy, policjanci i gangsterzy – nikt z nich nie podejrzewa jednak, że bandą najemników była grupa kobiet, które mówią na siebie "Lwice".

11 lutego

Ołowiane dzieci 2026 - Dramat Maciej Pieprzyca Polska Dramat Joanna Kulig Agata Kulesza Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przeniesie widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splotą się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.

W mieście strachu Salve Geral: Irmandade 2026 1h 43m Thriller Kryminał Pedro Morelli Brazylia Thriller Kryminał Naruna Costa Camilla Damião W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy.

12 lutego

Z Belfastu do nieba How to Get to Heaven from Belfast 2026 - Komedia kryminalna Michael Lennox George Kane Irlandia Komedia kryminalna Roisin Gallagher Sinéad Keenan Zdolna, ale roztrzepana scenarzystka telewizyjna Saoirse, przytłoczona życiem matka trójki dzieci Robyn oraz godna zaufania, ale wycofana opiekunka Dara od czasów szkolnych trzymają się razem. Teraz te trzy przyjaciółki, które wciąż są sobie bardzo bliskie, dobiegają czterdziestki i szykują się na najbardziej ekscytującą przygodę swojego życia. E-mail o śmierci czwartej dziewczyny z ich dziecięcej paczki, z którą dawno straciły kontakt, i seria dziwnych wydarzeń na jej stypie dają początek mrocznej, niebezpiecznej i zabawnej podróży po Irlandii i poza jej granice, w trakcie której każda z nich będzie musiała pozbierać okruchy prawdy o przeszłości. Serial o sile przyjaźni i wspomnień, a także o tym, co się dzieje, gdy życie przybiera nie do końca oczekiwany obrót.

15 lutego

19 lutego

Nocny agent The Night Agent 2023 - 49m Thriller Sensacyjny Seth Gordon Adam Arkin USA Thriller Sensacyjny Gabriel Basso Luciane Buchanan Po burzliwym finale drugiego sezonu nocny agent Peter Sutherland dostaje nowe zadanie: odnaleźć młodego agenta Departamentu Skarbu, który po zabiciu swojego szefa uciekł do Stambułu, zabierając ze sobą poufne rządowe informacje. Wkrótce Peter trafia w sam środek intrygi związanej z nielegalną siecią finansową i jest zmuszony unikać płatnych zabójców wynajętych, żeby go uciszyć. Jakby tego było mało, w drogę wchodzi mu dociekliwa dziennikarka. Podejmują jednak współpracę, dzięki czemu razem odkrywają dawne tajemnice i porachunki grożące zachwianiem rządu – tylko czy uda im się przeżyć, żeby to nagłośnić?

Szwedzki łącznik Den svenska länken 2026 1h 42m Dramat Wojenny Szwecja Dramat Wojenny Mało znana prawdziwa historia. Szwedzki urzędnik staje się nieoczekiwanym bohaterem wojennym, który ratuje życie Żydów w najmroczniejszych dniach II wojny światowej.

20 lutego

26 lutego