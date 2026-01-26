Newsy Netflix prezentuje najciekawsze premiery lutego 2026
Netflix prezentuje najciekawsze premiery lutego 2026

Netflix prezentuje najciekawsze premiery lutego 2026
Styczeń coraz bliżej, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W styczniu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Ołowiane dzieci", "Z Belfastu do nieba", "Prawo Vegas"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (czwarty sezon "Prawnika z Lincolna", trzeci sezon "Nocnego agenta"), a także nowe filmy oryginalne ("W mieście strachu", "Szwedzki łącznik", "Zatrzymać pożar").

1 lutego


plakat filmu Pewnego razu... w Hollywood

Pewnego razu... w Hollywood

Once Upon a Time ... in Hollywood
2019
2h 41m

Dramat

Kryminał

Chiny

USA

Wielka Brytania

Dramat

Kryminał

Jest 1969 rok. Aktor telewizyjny z przyjacielem dublerem u boku po latach przerwy usiłuje powrócić do Hollywood. Jego sąsiadami są zaś gwiazdy wielkiego formatu.


plakat filmu Maria Antonina

Maria Antonina

Marie Antoinette
2006
2h 3m

Biograficzny

Dramat historyczny

Francja

Japonia

USA

Biograficzny

Dramat historyczny

Niekonwencjonalny dramat kostiumowy o młodej królowej, którą do zguby doprowadziło życie w złotej klatce.


plakat filmu Kości

Kości

Bones
2005 - 2017
43m

Dramat

Kryminał

USA

Dramat

Kryminał

Antropolożka sądowa nawiązuje współpracę z agentem FBI, aby wspólnie prowadzić śledztwa w sprawach zbrodni, po których pozostały jedynie skąpe dowody: kości ofiar.



5 lutego


plakat filmu Prawnik z Lincolna

Prawnik z Lincolna

The Lincoln Lawyer
2022 -
50m

Dramat

Kryminał

USA

Dramat

Kryminał

Serial na podstawie bestsellerowych powieściach Michaela Connelly'ego. Czwarty sezon jest adaptacją szóstej książki z serii "Prawnik z Lincolna" zatytułowanej "Prawo niewinności". Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) musi zmierzyć się z najtrudniejszą sprawą w karierze. Czy uda mu się udowodnić swoją niewinność w sprawie morderstwa byłego klienta, Sama Scalesa? Aby oczyścić imię szefa, jego zespół musi rozwikłać ostatnią intrygę Sama, co zmusza ich do konfrontacji z prokuraturą okręgową, FBI i duchami z przeszłości Mickeya.


plakat filmu Lwice

Lwice

Les lionnes
2026 -

Dramat

Kryminał

Komedia

Francja

Dramat

Kryminał

Komedia

Pięć kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji, napada na bank w męskich przebraniach. Jeden zastrzyk adrenaliny i 36 280 euro później złodziejki amatorki muszą zacząć życie od nowa. Tylko że teraz po piętach depczą im politycy, policjanci i gangsterzy – nikt z nich nie podejrzewa jednak, że bandą najemników była grupa kobiet, które mówią na siebie "Lwice".



11 lutego


plakat filmu Ołowiane dzieci

Ołowiane dzieci

2026 -

Dramat

Polska

Dramat

Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przeniesie widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splotą się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.


plakat filmu W mieście strachu

W mieście strachu

Salve Geral: Irmandade
2026
1h 43m

Thriller

Kryminał

Brazylia

Thriller

Kryminał

W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy.



12 lutego


plakat filmu Z Belfastu do nieba

Z Belfastu do nieba

How to Get to Heaven from Belfast
2026 -

Komedia kryminalna

Irlandia

Komedia kryminalna

Zdolna, ale roztrzepana scenarzystka telewizyjna Saoirse, przytłoczona życiem matka trójki dzieci Robyn oraz godna zaufania, ale wycofana opiekunka Dara od czasów szkolnych trzymają się razem. Teraz te trzy przyjaciółki, które wciąż są sobie bardzo bliskie, dobiegają czterdziestki i szykują się na najbardziej ekscytującą przygodę swojego życia. E-mail o śmierci czwartej dziewczyny z ich dziecięcej paczki, z którą dawno straciły kontakt, i seria dziwnych wydarzeń na jej stypie dają początek mrocznej, niebezpiecznej i zabawnej podróży po Irlandii i poza jej granice, w trakcie której każda z nich będzie musiała pozbierać okruchy prawdy o przeszłości. Serial o sile przyjaźni i wspomnień, a także o tym, co się dzieje, gdy życie przybiera nie do końca oczekiwany obrót.



15 lutego


plakat filmu Lawrence z Arabii

Lawrence z Arabii

Lawrence of Arabia
1962
3h 36m

Dramat

Przygodowy

Wojenny

Wielka Brytania

Dramat

Przygodowy

Wojenny

Nagrodzona 7 Oscarami epicka historia brytyjskiego podróżnika T.E. Lawrence'a, który podczas I wojny światowej zjednoczył arabskie plemiona w wojnie przeciwko Turkom.



19 lutego


plakat filmu Nocny agent

Nocny agent

The Night Agent
2023 -
49m

Thriller

Sensacyjny

USA

Thriller

Sensacyjny

Po burzliwym finale drugiego sezonu nocny agent Peter Sutherland dostaje nowe zadanie: odnaleźć młodego agenta Departamentu Skarbu, który po zabiciu swojego szefa uciekł do Stambułu, zabierając ze sobą poufne rządowe informacje. Wkrótce Peter trafia w sam środek intrygi związanej z nielegalną siecią finansową i jest zmuszony unikać płatnych zabójców wynajętych, żeby go uciszyć. Jakby tego było mało, w drogę wchodzi mu dociekliwa dziennikarka. Podejmują jednak współpracę, dzięki czemu razem odkrywają dawne tajemnice i porachunki grożące zachwianiem rządu – tylko czy uda im się przeżyć, żeby to nagłośnić?


plakat filmu Szwedzki łącznik

Szwedzki łącznik

Den svenska länken
2026
1h 42m

Dramat

Wojenny

Szwecja

Dramat

Wojenny

Mało znana prawdziwa historia. Szwedzki urzędnik staje się nieoczekiwanym bohaterem wojennym, który ratuje życie Żydów w najmroczniejszych dniach II wojny światowej.



20 lutego


plakat filmu Prawo Vegas

Prawo Vegas

Strip Law
2026 -

Komedia

Animacja dla dorosłych

USA

Komedia

Animacja dla dorosłych

Wiecznie spięty adwokat Lincoln Gumb jest zbyt nudny, żeby wygrywać sprawy w Las Vegas – dopóki do jego zespołu nie dołącza lokalna magiczka/hedonistka Sheila Flambé, aby z polotem i energią bronić najgłupszych spraw w mieście.


plakat filmu Zatrzymać pożar

Zatrzymać pożar

Cortafuego
2026

Hiszpania

Po śmierci męża Mara (Belén Cuesta) wraz z córką Lide (Candela Martínez), szwagrem Luisem (Joaquín Furriel), jego żoną Eleną (Diana Gómez) i ich synem (Mika Arias) wyjeżdża do rodzinnego domku letniskowego w lesie, aby w końcu zamknąć stare rany. To, co miało być prostym pożegnaniem, szybko zamienia się w koszmar, gdy po kłótni jej córka znika bez śladu w lesie. Sytuacja pogarsza się, gdy w okolicy wybucha niekontrolowany pożar. Gdy ogień zaczyna obejmować coraz większy obszar, władze zawieszają poszukiwania i zarządzają natychmiastową ewakuację. Zdesperowana Mara nie chce ruszyć się z miejsca. Rodzina podejmuje dramatyczną decyzję, by zignorować nakaz ewakuacji i na własną rękę szukać dziewczynki w lesie.Odcięci od świata, bez oficjalnej pomocy i w  obliczu zbliżającego się pożaru są zdani tylko na Santiego (Enric Auquer), miejscowego leśniczego. Robi się coraz groźniej, a Mara zaczyna podejrzewać, że być może pożar nie jest jedynym zagrożeniem. Ktoś kłamie.



26 lutego


plakat filmu Bridgertonowie

Bridgertonowie

Bridgerton
2020 -
1h 1m

Kostiumowy

Dramat

USA

Kostiumowy

Dramat

W nowej opowieści ze świata socjety zatwardziały kawaler Benedict Bridgerton poznaje na balu maskowym fascynującą kobietę, która okazuje się… służącą.

