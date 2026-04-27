Netflix prezentuje najciekawsze premiery maja 2026

1 maja

Moja kochana panienka Mi querida señorita 2026 Melodramat Fernando González Molina Hiszpania Melodramat Elisabeth Martínez Anna Castillo Adela, samotna jedynaczka z konserwatywnej rodziny, dzieli dni między rodzinny sklep z antykami a lekcje religii, które prowadzi. Dziewczyna mocno odczuwa nadopiekuńczość matki i zmowę milczenia wokół swojej interseksualności, której nie jest świadoma, ale która kształtuje jej życie. Nieoczekiwana i piękna przyjaźń z nowo przybyłym księdzem, powrót bliskiej przyjaciółki z dzieciństwa oraz pojawienie się kobiety o imieniu Isabel wywołują reakcję łańcuchową, która sprawia, że Adela zaczyna poznawać siebie i przenosi się z Pampeluny do Madrytu, gdzie wreszcie, dzięki miłości i wsparciu innych, będzie mogła ujawnić, kim naprawdę jest.

7 maja

Kasztanowy ludzik Kastanjemanden 2021 - 55m Kryminał Thriller Mikkel Serup Kasper Barfoed Dania Kryminał Thriller Mikkel Boe Følsgaard Iben Dorner 41-letnia kobieta zostaje uznana za zaginioną, a gdy policja analizuje jej cyfrowe ślady, wychodzi na jaw, że od miesięcy była prześladowana. Niezidentyfikowany sprawca prowadził z nią makabryczną grę w kotka i myszkę – obserwował, wysyłał zdjęcia i nagrania, a także pozornie niewinną wyliczankę w stylu dziecięcej rymowanki. Kiedy kobieta zostaje odnaleziona martwa, okazuje się, że sprawa może mieć związek z podobnym niewyjaśnionym zabójstwem 17-letniej licealistki sprzed dwóch lat. Co łączy obie ofiary? I kiedy sprawca znów rozpocznie swoją "zabawę" w chowanego? Śledztwo ponownie prowadzą Mark Hess i Naia Thulin, jednak relacje między detektywami stają się coraz bardziej napięte.

8 maja

12 maja

13 maja

15 maja

Berlin Berlín 2023 - 49m Akcja Kryminał Dramat David Barrocal Geoffrey Cowper Hiszpania Akcja Kryminał Dramat Pedro Alonso Michelle Jenner Berlin i Damián znów zbierają ekipę – tym razem w Sewilli – by przeprowadzić mistrzowski skok: upozorować kradzież Damy z gronostajem. Upozorować? Dlaczego? Bo ich prawdziwym celem jest książę Malagi i jego żona – para, która próbuje szantażować Berlina. Nie przewidują jednak, że to wyzwanie obudzi w nim jego najmroczniejszą stronę… oraz pragnienie zemsty.

21 maja

The Boroughs 2026 - Dramat Fantasy Przygodowy USA Dramat Fantasy Przygodowy Geena Davis Jena Malone Na skąpanej w słońcu pustyni Nowego Meksyku leży The Boroughs, czyli malownicza społeczność emerytów, obiecująca mieszkańcom, że spędzą tu swoje najlepsze lata. Jednak dla nowo przybyłego Sama Coopera raj bardziej przypomina więzienie. Wszystko zmienia się po przerażającym nocnym spotkaniu, które ujawnia, że po zadbanych uliczkach krąży coś potwornego. Sam, zlekceważony przez władze jako kolejny zdezorientowany staruszek, znajduje nieoczekiwanych sprzymierzeńców w grupie sąsiedzkich outsiderów: bystrej byłej dziennikarki, poszukiwaczki duchowej drogi, cynicznego menedżera muzycznego oraz genialnego lekarza, któremu kończą się możliwości. Niedostrzegani i niedoceniani, ci nieprawdopodobni bohaterowie muszą połączyć siły, aby odkryć mroczną prawdę kryjącą się w sercu The Boroughs, zanim ich czas dobiegnie końca.

22 maja

26 maja

Untold UK: Vinnie Jones 2026 1h 17m Sportowy Dokumentalny Wielka Brytania Sportowy Dokumentalny Od budzącego postrach piłkarza do etatowego twardziela Hollywood – historia Vinniego Jonesa jest daleka od przeciętnej. Kiedy kontrowersyjny dokument z roku 1992 ujawnił brutalną taktykę, jaką Jones stosował w czasach "Szalonego gangu", rozpętała się medialna burza, a jego kariera zawisła na włosku w momencie, gdy Premier League wchodziła właśnie w nową erę. "Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Vinnie Jones" to mocna historia ukazująca prawdę za nagłówkami, dziedzictwo "Szalonego gangu" oraz konsekwencje kontrowersji, przez które Vinnie niemal został wymazany ze sportowego krajobrazu. Tutaj własnymi słowami mówi o swojej drodze z placów budowy w Wealdstone do zwycięstwa w finale Pucharu Anglii na Wembley i kariery aktorskiej wśród wzgórz West Hollywood. Oto prawdziwa historia pełna wzlotów, upadków i nieprawdopodobnego odbijania się od dna.

27 maja

28 maja

