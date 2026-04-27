Netflix prezentuje najciekawsze premiery maja 2026
Maj coraz bliżej, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W maju Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("The Boroughs", "Okres godowy"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (drugie sezony "Kasztanowego ludzika", "Berlina" i "Czterech pór roku"), a także nowe filmy oryginalne ("Moja kochana panienka", "Panie przodem").

1 maja


plakat filmu Moja kochana panienka

Mi querida señorita
2026

Melodramat

Hiszpania

Adela, samotna jedynaczka z konserwatywnej rodziny, dzieli dni między rodzinny sklep z antykami a lekcje religii, które prowadzi. Dziewczyna mocno odczuwa nadopiekuńczość matki i zmowę milczenia wokół swojej interseksualności, której nie jest świadoma, ale która kształtuje jej życie. Nieoczekiwana i piękna przyjaźń z nowo przybyłym księdzem, powrót bliskiej przyjaciółki z dzieciństwa oraz pojawienie się kobiety o imieniu Isabel wywołują reakcję łańcuchową, która sprawia, że Adela zaczyna poznawać siebie i przenosi się z Pampeluny do Madrytu, gdzie wreszcie, dzięki miłości i wsparciu innych, będzie mogła ujawnić, kim naprawdę jest.



7 maja


plakat filmu Kasztanowy ludzik

Kastanjemanden
2021 -
55m

Kryminał

Thriller

Dania

41-letnia kobieta zostaje uznana za zaginioną, a gdy policja analizuje jej cyfrowe ślady, wychodzi na jaw, że od miesięcy była prześladowana. Niezidentyfikowany sprawca prowadził z nią makabryczną grę w kotka i myszkę – obserwował, wysyłał zdjęcia i nagrania, a także pozornie niewinną wyliczankę w stylu dziecięcej rymowanki. Kiedy kobieta zostaje odnaleziona martwa, okazuje się, że sprawa może mieć związek z podobnym niewyjaśnionym zabójstwem 17-letniej licealistki sprzed dwóch lat. Co łączy obie ofiary? I kiedy sprawca znów rozpocznie swoją "zabawę" w chowanego? Śledztwo ponownie prowadzą Mark Hess i Naia Thulin, jednak relacje między detektywami stają się coraz bardziej napięte.



8 maja


plakat filmu Zabójcze ciało

Jennifer's Body
2009
1h 47m

Horror

Komedia

USA

Popularna nastolatka zostaje opętana i nabiera apetytu na licealistów. Jej przyjaciółka próbuje utrzymać krwiożercze zapędy dziewczyny w ryzach



12 maja


plakat filmu Gladiator II

2024
2h 28m

Dramat historyczny

Kanada

USA

Wielka Brytania

Maroko

pochodzący z legendarnej rodziny gladiator, którego napędzają walka o przetrwanie i żądza zemsty, podbija Koloseum, aby obalić zepsutych cezarów i uratować Rzym.



13 maja


plakat filmu Kraven Łowca

Kraven the Hunter
2024
2h 7m

Sci-Fi

Akcja

USA

Po doświadczeniu śmierci klinicznej syn mafijnego bossa przemienia się w zwierzęcego mściciela, który czerpie przyjemność z polowania na najgorszych złoczyńców świata.



15 maja


plakat filmu Berlin

Berlín
2023 -
49m

Akcja

Kryminał

Dramat

Hiszpania

Berlin i Damián znów zbierają ekipę – tym razem w Sewilli – by przeprowadzić mistrzowski skok: upozorować kradzież Damy z gronostajem. Upozorować? Dlaczego? Bo ich prawdziwym celem jest książę Malagi i jego żona – para, która próbuje szantażować Berlina. Nie przewidują jednak, że to wyzwanie obudzi w nim jego najmroczniejszą stronę… oraz pragnienie zemsty.



21 maja


plakat filmu Ministranci

2025
1h 50m

Dramat

Komedia

Polska

Buntowniczy ministranci postanawiają wdrożyć własny plan odnowy moralnej. Zakładają podsłuch w konfesjonale, aby poznać grzechy sąsiadów i wymierzyć im odpowiednią pokutę.


plakat filmu The Boroughs

2026 -

Dramat

Fantasy

Przygodowy

USA

Na skąpanej w słońcu pustyni Nowego Meksyku leży The Boroughs, czyli malownicza społeczność emerytów, obiecująca mieszkańcom, że spędzą tu swoje najlepsze lata. Jednak dla nowo przybyłego Sama Coopera raj bardziej przypomina więzienie. Wszystko zmienia się po przerażającym nocnym spotkaniu, które ujawnia, że po zadbanych uliczkach krąży coś potwornego. Sam, zlekceważony przez władze jako kolejny zdezorientowany staruszek, znajduje nieoczekiwanych sprzymierzeńców w grupie sąsiedzkich outsiderów: bystrej byłej dziennikarki, poszukiwaczki duchowej drogi, cynicznego menedżera muzycznego oraz genialnego lekarza, któremu kończą się możliwości. Niedostrzegani i niedoceniani, ci nieprawdopodobni bohaterowie muszą połączyć siły, aby odkryć mroczną prawdę kryjącą się w sercu The Boroughs, zanim ich czas dobiegnie końca.



22 maja


plakat filmu Okres godowy

Mating Season
2026 -

Komedia

Animacja dla dorosłych

USA

Twórcy "Big Mouth" przedstawiają "Okres godowy", animowaną komedię romantyczną dla dorosłych rozgrywającą się w świecie zwierząt o miłości, seksie, związkach i uniwersalnej potrzebie znalezienia partnera i przedłużenia gatunku. W rolach głównych: niedźwiedzie, szopy, jelenie, lisy i mnóstwo innych napalonych, uroczych leśnych stworzeń.


plakat filmu Ladies First

2026

Komedia rom.

USA

Damien Sachs (Sacha Baron Cohen) zdaje się mieć wszystko: pieniądze, władzę i niekończący się ciąg przelotnych romansów. Gdy szykuje się do objęcia stanowiska CEO w czołowej agencji reklamowej, jego życie nagle wywraca się do góry nogami – budzi się bowiem w świecie ze swojego najgorszego koszmaru: równoległej rzeczywistości rządzonej przez kobiety. Niegdyś dominował w sali zarządu, a teraz musi przełknąć dumę i stanąć do rywalizacji z bezkompromisową i pewną siebie Alex Fox (Rosamund Pike). Gdy zasady gry się zmieniają, a Alex jest u szczytu formy, między tą dwójką rozpoczyna się błyskotliwa potyczka w przewrotnej, satyrycznej komedii opowiadającej o skutkach odwrócenia założonych ról.



26 maja


plakat filmu Untold UK: Vinnie Jones

2026
1h 17m

Sportowy

Dokumentalny

Wielka Brytania

Od budzącego postrach piłkarza do etatowego twardziela Hollywood – historia Vinniego Jonesa jest daleka od przeciętnej. Kiedy kontrowersyjny dokument z roku 1992 ujawnił brutalną taktykę, jaką Jones stosował w czasach "Szalonego gangu", rozpętała się medialna burza, a jego kariera zawisła na włosku w momencie, gdy Premier League wchodziła właśnie w nową erę. "Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Vinnie Jones" to mocna historia ukazująca prawdę za nagłówkami, dziedzictwo "Szalonego gangu" oraz konsekwencje kontrowersji, przez które Vinnie niemal został wymazany ze sportowego krajobrazu. Tutaj własnymi słowami mówi o swojej drodze z placów budowy w Wealdstone do zwycięstwa w finale Pucharu Anglii na Wembley i kariery aktorskiej wśród wzgórz West Hollywood. Oto prawdziwa historia pełna wzlotów, upadków i nieprawdopodobnego odbijania się od dna.



27 maja


plakat filmu Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki

A Good Girl's Guide to Murder
2024 -
46m

Kryminał

Thriller

Wielka Brytania

Po rozwiązaniu sprawy Andie Bell Pip (Emma Myers) jest zdeterminowana, aby zażegnać jej konsekwencje – i trzymać się z dala od kolejnych śledztw. Jednak gdy zbliża się proces Maxa Hastingsa (Henry Ashton), brat Connora (Jude Morgan-Collie), Jamie (Eden H Davies), nagle znika, a Pip rozpoczyna wyścig z czasem, aby go odnaleźć.



28 maja


plakat filmu Cztery pory roku

The Four Seasons
2025 -
32m

Komedia rom.

USA

Szóstka starych znajomych wyjeżdża na w zamyśle relaksujący weekend, po czym grupą wstrząsa wiadomość, że jedna z trzech par chce się rozejść. Psuje to nastrój całej ekipie, którą tworzą Kate (Tina Fey) i Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) i Anne (Kerri Kenney-Silver) oraz Danny (Colman Domingo) i Claude (Marco Calvani). Przez jeden rok towarzyszymy przyjaciołom podczas czterech wakacyjnych wyjazdów i oglądamy, jak smutne plany jednej z par zmieniają dynamikę grupy, wybudzają dawne problemy i generują nowe.


