Netflix prezentuje najciekawsze premiery marca 2026

Marzec coraz bliżej, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W marcu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Vladimir", "Harry Hole", "Tu zdarzy się coś strasznego"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (drugi sezon "One Piece"), a także nowe filmy oryginalne ("Maszyna do zabijania", "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"). 

1 marca


plakat filmu Nie mów mamie, że niania nie żyje

Don't Tell Mom the Babysitter's Dead
2024
1h 39m

Komedia

USA

Komedia

Kiedy wiekowa opiekunka nagle umiera, nastolatka podejmuje sie opieki nad młodszym rodzeństwem i zatrudnia się w firmie modowej.



5 marca


plakat filmu Vladimir

2026 -

Dramat

Komedia

USA

Dramat

Komedia

Gdy ułożone życie zaangażowanej, lecz nierozważnej wykładowczyni zaczyna się sypać, popada ona w niebezpieczną obsesję na punkcie nowego, pociągającego adiunkta. Granica między uwodzeniem a fiksacją szybko się zaciera i kobieta ryzykuje wszystkim, by urzeczywistnić swoje najdziksze fantazje. Prowokacyjny miniserial, który wręcz kipi od zakazanych pokus, skandalicznych sekretów, ostrego jak brzytwa humoru i charyzmatycznych, nieprzewidywalnych postaci. 



6 marca


plakat filmu Maszyna do zabijania

War Machine
2026
1h 46m

Sci-Fi

Akcja

Australia

Nowa Zelandia

USA

Wielka Brytania

Sci-Fi

Akcja

Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.



10 marca


plakat filmu One Piece

2023 -
57m

Fantasy

Przygodowy

Japonia

RPA

USA

Wielka Brytania

Fantasy

Przygodowy

Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line – legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.



11 marca


plakat filmu Louis Theroux: W głębi manosfery

Louis Theroux: Inside the Manosphere
2026
1h 29m

Dokumentalny

Dokumentalny

Ceniony dokumentalista zyskuje rzadką okazję, by poznać z bliska kontrowersyjnych influencerów skupiających wokół siebie rosnącą społeczność promęskich ekstremistów.



15 marca


plakat filmu Późna noc z diabłem

Late Night with the Devil
2023
1h 32m

Horror

Australia

USA

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Horror

W Halloween 1977 roku zostaje wyemitowany na żywo odcinek talk show, którego gospodarze chcą uniknąć zdjęcia programu z anteny. Kontrolę nad studiem przejmuje jednak demon.



18 marca


plakat filmu Furie

Furies
2024 -
45m

Dramat

Akcja

Kryminał

Francja

Dramat

Akcja

Kryminał

Lyna, młoda kobieta, która całą sobą pragnie po prostu zwyczajnego życia, próbuje pomścić śmierć ojca i zostaje wplątana w sprawy Furii – kobiety dbającej o porządek w paryskim półświatku. Mimo zaciekłej determinacji, by umknąć przeznaczeniu, wkrótce dostrzega, że przeciwstawienie się losowi nie będzie wcale takie łatwe.



20 marca


plakat filmu Peaky Blinders: Nieśmiertelny

Peaky Blinders: The Immortal Man
2026

Kryminał

Dramat historyczny

Francja

USA

Wielka Brytania

Kryminał

Dramat historyczny

Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders…


plakat filmu Historia Red Hot Chili Peppers

The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel
2026
1h 33m

Muzyczny

Dokumentalny

USA

Muzyczny

Dokumentalny

Wnikliwe spojrzenie na burzliwe początki Red Hot Chili Peppers ukazujące, jak wielki wpływ na zespół miał jego pierwszy gitarzysta, Hillel Slovak. Dokument przybliża nam ewolucję muzyków, która dokonywała się w Los Angeles, oraz losy przyjaźni, jaka ich połączyła.



26 marca


plakat filmu Harry Hole

Detective Hole
2026 -

Kryminał

Thriller

Norwegia

USA

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

"Harry Hole" to serial o poszukiwaniu mordercy stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów, Jo Nesbø. Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, tytułowy Harry Hole, który wprawdzie na tropieniu zwyrodnialców zna się jak mało kto, ale poza tym życie mu się nie układa i wciąż nękają go demony przeszłości. Serial ukazuje też konflikt dwóch policjantów – i teoretycznie współpracowników – którzy tak naprawdę działają po dwóch stronach prawa. W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno.


plakat filmu Tu zdarzy się coś strasznego

Something Very Bad Is Going to Happen
2026 -

Horror

USA

Horror

"Tu zdarzy się coś strasznego" to klimatyczny serial grozy, którego osią są losy narzeczonych w tygodniu poprzedzającym ich nieszczęsny ślub. To nie żaden spoiler – po prostu przeczytaj tytuł.


