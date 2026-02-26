Netflix prezentuje najciekawsze premiery marca 2026

Gdy ułożone życie zaangażowanej, lecz nierozważnej wykładowczyni zaczyna się sypać, popada ona w niebezpieczną obsesję na punkcie nowego, pociągającego adiunkta. Granica między uwodzeniem a fiksacją szybko się zaciera i kobieta ryzykuje wszystkim, by urzeczywistnić swoje najdziksze fantazje. Prowokacyjny miniserial, który wręcz kipi od zakazanych pokus, skandalicznych sekretów, ostrego jak brzytwa humoru i charyzmatycznych, nieprzewidywalnych postaci.
Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line – legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.
Lyna, młoda kobieta, która całą sobą pragnie po prostu zwyczajnego życia, próbuje pomścić śmierć ojca i zostaje wplątana w sprawy Furii – kobiety dbającej o porządek w paryskim półświatku. Mimo zaciekłej determinacji, by umknąć przeznaczeniu, wkrótce dostrzega, że przeciwstawienie się losowi nie będzie wcale takie łatwe.
Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders…
Wnikliwe spojrzenie na burzliwe początki Red Hot Chili Peppers ukazujące, jak wielki wpływ na zespół miał jego pierwszy gitarzysta, Hillel Slovak. Dokument przybliża nam ewolucję muzyków, która dokonywała się w Los Angeles, oraz losy przyjaźni, jaka ich połączyła.
"Harry Hole" to serial o poszukiwaniu mordercy stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów, Jo Nesbø. Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, tytułowy Harry Hole, który wprawdzie na tropieniu zwyrodnialców zna się jak mało kto, ale poza tym życie mu się nie układa i wciąż nękają go demony przeszłości. Serial ukazuje też konflikt dwóch policjantów – i teoretycznie współpracowników – którzy tak naprawdę działają po dwóch stronach prawa. W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno.