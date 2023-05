Netflix prezentuje najciekawsze premiery na czerwiec 2023. Jakie filmy i seriale trafią na platformę?

1 czerwca

Piękne życie A Beautiful Life 2023 39 min. Melodramat Muzyczny Christopher Inga Ibsdotter Lilleaas Elliott, młody rybak o niezwykłym głosie, zyskuje szansę swojego życia, gdy odkrywa go znana menedżerka muzyczna Suzanne. Niedługo potem Suzanne poznaje go ze swoją wyobcowaną córką i producentką Lilly. Jednak wkrótce problemy z przeszłości Elliotta stają na przeszkodzie nie tylko jego dążeniu do sukcesu, lecz także miłości do Lilly, która zaczyna się w nim rodzić.

Dni The Days 2023 - Dramat Katastroficzny Niektórzy ich obwiniali, inni uznali za bohaterów. Bez wątpienia jednak walczący ze skutkami katastrofy elektrowni Fukushima musieli zmierzyć się z zabójczym zagrożeniem.

5 czerwca

Królowe Djursholm Barracuda Queens 2023 - 45 min. Dramat Thriller Kryminał Alva Bratt Tindra Monsen Jest rok 1995. Świat wkracza w przełomową epokę "girl power". Lollo, Klara, Frida i Mia to cztery dziewczyny z dobrych rodzin z Djursholmu, które mówią na siebie "Barracuda Queens", odkąd balowały razem na plaży Barracuda. Pewnego razu, zdesperowane brakiem pieniędzy na pokrycie monumentalnego rachunku za imprezę, wpadają na lekkomyślny pomysł obrabowania domu ich nowej sąsiadki Aminy. Choć im się to nie udaje, Amina okazuje się bardziej skora do dołączenia do gangu niż do ciągania ich po sądach. Wspólnie rozpoczynają istną kampanię włamań do domów ich nieznośnych, bogatych sąsiadów. Za dnia są ambitnymi uczennicami i córkami, a w nocy przeistaczają się w bezwzględne złodziejki szukające mocnych wrażeń, wyzwolenia i zemsty na mężczyznach, którzy zaszli im za skórę. I nie padnie na nie nawet cień podejrzenia… Prawda?

7 czerwca

Arnold 2023 Biograficzny Dokumentalny Arnold Schwarzenegger Ten trzyczęściowy serial dokumentalny prezentuje drogę Arnolda Schwarzeneggera z austriackiej prowincji na amerykański szczyt. W serii szczerych wywiadów Schwarzenegger , jego przyjaciele, przeciwnicy, współpracownicy i obserwatorzy opowiadają właściwie o wszystkim – o dniach spędzanych na siłowni, triumfach w Hollywood, rządach w Kalifornii oraz radościach i zawirowaniach w życiu rodzinnym. To niezwykła opowieść o niezwykłej postaci.

8 czerwca

Jeszcze nigdy... Never Have I Ever 2020 - 2023 27 min. Familijny Komedia Maitreyi Ramakrishnan Poorna Jagannathan "Jeszcze nigdy…" to komedia o dorastaniu i skomplikowanym życiu współczesnej nastoletniej Amerykanki o indyjskich korzeniach. W serialu występuje Maitreyi Ramakrishnan jako Devi, odnosząca sukcesy uczennica liceum, która łatwo daje się ponieść emocjom i często wplątuje się w trudne sytuacje.

Tour de France: W sercu peletonu Tour de France: Au cœur du peloton 2023 - 45 min. Dokumentalny Sportowy "Tour de France: W sercu peletonu" śledzi z bliska wszystkie zaangażowane osoby, od samych kolarzy po menedżerów drużyn, pokazując, o jak wielką stawkę toczy się ten wyścig transmitowany w 190 terytoriach, który stał się prawdziwym międzynarodowym symbolem. Zobaczymy, co dzieje się za kulisami legendarnych drużyn — od etapu przygotowania po linię mety: AG2R Citroën Team, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ cycling Team, Ineos Grenadiers, BORA-hansgrohe, Team Jumbo-Visma i Team Quick-Step Alpha Vinyl.

9 czerwca

Świat mnie nie pokona Questo mondo non mi renderà cattivo 2023 - 30 min. Komedia Animacja dla dorosłych Valerio Mastandrea Gdy pewien dawny znajomy wraca po wielu latach w rodzinne strony, z trudem rozpoznaje świat, w którym dorastał. Zerocalcare chciałby coś dla niego zrobić, ale zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie pomóc mu znów poczuć się jak w domu i odnaleźć swoje miejsce na Ziemi.

10 czerwca

Big Short The Big Short 2015 10 min. Dramat Christian Bale Steve Carell Grupa chytrych spekulantów zbija fortunę na amerykańskim kryzysie finansowym, przewidując z wyprzedzeniem rozwój wypadków i grając przeciwko bankom.

14 czerwca

Nasza planeta 2 Our Planet II 2023 Dokumentalny Przyrodniczy David Attenborough David Attenborough Na naszej planecie żyją miliardy zwierząt będące nieustannie w ruchu. Serial "Nasza planeta II" ukazuje je w widowiskowy sposób dzięki innowacyjnym zdjęciom, rozwikłując tajemnice migracji zwierząt oraz pokazując fascynujące i dramatyczne historie ze świata przyrody.

16 czerwca

Tyler Rake 2 Extraction 2 2023 2 min. Dramat Akcja Chris Hemsworth Adam Bessa Chris Hemsworth ponownie wciela się w rolę Tylera Rake’a w filmie "Tyler Rake 2", kontynuacji popularnego filmu akcji Netflix "Tyler Rake: Ocalenie". Po wydarzeniach z pierwszej części, które niemal kosztowały go życie, Rake, australijski najemnik specjalizujący się w tajnych misjach, powraca, aby wykonać nowe zadanie. Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera.

22 czerwca

Wyspa Czaszki Skull Island 2023 - Animacja Fantasy Przygodowy Grupa rozbitków spotyka na południowym Pacyfiku mnóstwo przerażających istot na czele z rządzącą wyspą ogromną małpą – Kongiem.

Puszka Pandory Schlafende Hunde 2023 - Upadły gliniarz oraz młody i ambitny prokurator – pod wpływem osobistych pobudek — otwierają zamkniętą sprawę morderstwa, powodując otwarcie istnej puszki Pandory. Wpadają w wir niebezpiecznych zdarzeń, które wiodą ich po krwawych śladach coraz głębiej ku spiskowi w kręgach policji. Czy nawet najwyższe struktury sądowe są weń wplątane? A może wszystko łączy się ze straszliwym atakiem terrorystycznym, który wstrząsnął miastem półtora roku wcześniej? Odpowiedź tkwi w upadku policjanta, lecz trzeba najpierw stawić czoła temu, co go spowodowało – odsłaniając przy tym prawdziwą zawartość puszki Pandory.

23 czerwca

Moda na miłość The Perfect Find 2023 39 min. Komedia rom. Po bolesnym publicznym rozstaniu i głośnym zwolnieniu Jenna ( Gabrielle Union ) wraca do Nowego Jorku i do branży mody. Wiedząc, że ma tylko jedną szansę na odbudowanie reputacji, przełyka dumę i przyjmuje ofertę pracy u pozbawionej skrupułów potentatki medialnej Darcy ( Gina Torres ). Jednak jej próba powrotu szybko się komplikuje, gdy zakochuje się w swoim uroczym, znacznie młodszym współpracowniku Ericu ( Keith Power s) – który niestety jest synem Darcy. Jenna, która postawiła wszystko na jedną kartę, musi zdecydować, czy zaryzykuje obiecującą karierę dla gorącego romansu. Musi też się dowiedzieć, czy mimo różnicy pokoleń może zbudować przyszłość z Erikiem.

Przez moje okno: Rozdzieleni A través del mar 2023 49 min. Dramat Clara Galle Julio Peña Gdy Ares wyjeżdża na studia do Sztokholmu, utrzymywanie związku na odległość okazuje się dla niego i Raquel o wiele trudniejsze, niż się spodziewali. Gdy w końcu nadchodzi lato i spotykają się ponownie, okazuje się, że długi czas rozłąki oraz poznane w jego trakcie osoby nadszarpnęły ich – zdawałoby się – nierozerwalną więź.

29 czerwca

Wiedźmin The Witcher 2019 - Fantasy Przygodowy Henry Cavill Anya Chalotra Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri, Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają.

30 czerwca

Nimona 2023 42 min. Animacja Przygodowy Chloë Grace Moretz Riz Ahmed Gdy pewien rycerz żyjący w futurystyczno-średniowiecznym świecie zostaje wrobiony w przestępstwo, którego nie popełnił, jedyną osobą zdolną pomóc mu odzyskać dobre imię będzie Nimona – szelmowska nastolatka, a przy okazji zmiennokształtny potwór, którego poprzysiągł zniszczyć.

Czerwiec tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W czerwcu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale (), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (czwarty sezon, szósty sezon, trzeci sezon), a także filmy oryginalne ().Zobaczcie zapowiedź. Nowe odcinki trafią na Netflix już w czerwcu! Długo oczekiwany powrót mrocznej, satyrycznej antologii Charliego Brookera , która zaskakuje każdym odcinkiem. Sezon szósty wymyka się wszelkim klasyfikacjom i jest – jak do tej pory – najbardziej nieprzewidywalny.A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w czerwcu trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.