Newsy Netflix prezentuje najciekawsze premiery października 2026
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Netflix prezentuje najciekawsze premiery października 2026

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https://www.filmweb.pl/news/Netflix+prezentuje+najciekawsze+premiery+pa%C5%BAdziernika+2026-168761
Netflix prezentuje najciekawsze premiery października 2026
źródło: materialy promocyjne
Październik coraz bliżej, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W październiku Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Na wschód od Edenu", "W głebinach", "Ten o Matthew Perrym"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (drugie sezony "Nawiedzonego biznesu" i "Cyberpunk: Edgerunners", czwarte sezony "Dyplomatki" i "Lupina"), a także nowe filmy oryginalne ("Mniej obcy", "Zwierzęta", "Nadciąga burza", "Kurs kolizyjny").

A to nie wszystko! Zobaczcie wybór najciekawszych premier, które już w październiku trafią na Netflix. Której z nich nie możecie się doczekać? Którą polecilibyście znajomym? Dajcie znać w komentarzach.

1 października


plakat filmu Na wschód od Edenu

East of Eden
2026

Dramat obyczajowy

USA

Dramat obyczajowy

Na początku XX wieku piekielnie niezależna kobieta doprowadza do kłótni braci, dając początek sadze, która kształtuje dwa pokolenia.



5 października


plakat filmu Uliczny wojownik

Street Fighter
1994
1h 42m

Sci-Fi

Akcja

Japonia

USA

Sci-Fi

Akcja

Niepokorny pułkownik Sił Zbrojnych ONZ planuje szturm na tajną fortecę zbrodniarza, by uwolnić pojmanych zakładników i powstrzymać szaleńca przed podbojem świata.



7 października


plakat filmu Mniej obcy

2026
2h

Biograficzny

Dramat

Polska

Biograficzny

Dramat

"Mniej obcy" to napędzana muzyką opowieść inspirowana życiem legendarnego polskiego rockmana Jana Borysewicza. Film śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom. Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, którego piosenki znają całe pokolenia. Sukces przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą wysoką cenę. Rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą i przekraczanie kolejnych granic zaczynają podkopywać zarówno jego osobiste relacje, jak i fundamenty zespołu. Napędzany bezkompromisową potrzebą wolności, bohater musi zmierzyć się z ceną buntu i cienką granicą między twórczą wielkością a autodestrukcją.



8 października


plakat filmu W głębinach

Below
2026

Fantasy

Thriller

Kanada

Fantasy

Thriller

Calvin Penney (Josh Hartnett) to uparty rybak o wielkim sercu z miasteczka na Nowej Fundlandii, który wciąż nie może otrząsnąć się po tajemniczej śmierci ojca przed kilkudziesięcioma laty. Kiedy niezidentyfikowane morskie stworzenie zaczyna terroryzować jego rodzinne miasto, Calvin jest zmuszony podjąć walkę, by ochronić swoją społeczność. Zdeterminowany, by zapewnić bezpieczeństwo swojemu synowi Wade’owi (Charlie Heaton) i reszcie rodziny, Calvin łączy siły z przybyłą na wyspę badaczką morską (Mackenzie Davis), by stawić czoła stworzeniu i odkryć skrywane tajemnice wyspy, zanim będzie za późno. Ten wzruszający, zabawny, ale też trzymający w napięciu sześcioodcinkowy miniserial o lokalnych legendach porusza tematykę rodziny, społeczności i zmian, które są zarówno przerażające, jak i nieuniknione.



9 października


plakat filmu Zwierzęta

Animals
2026
1h 46m

Thriller

USA

Thriller

Po porwaniu syna, kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona zostają wciągnięci w sieć kłamstw i manipulacji. Próbując w pośpiechu zebrać pieniądze na okup, muszą podejmować decyzje, które mogą rozbić ich dotychczasowy świat.


plakat filmu Nawiedzony biznes

Haunted Hotel
2025 -
25m

Czarna komedia

Animacja dla dorosłych

USA

Czarna komedia

Animacja dla dorosłych

Samotna matka prowadzi nawiedzony hotel z duchem swojego brata, dwójką dzieci, demonem uwięzionym w ciele chłopca i ciągle powiększającą się gromadą duchów, potworów i innych nadprzyrodzonych stworzeń.



13 października


plakat filmu Die Falle

2026

Thriller

Niemcy

Thriller

Odnosząca sukcesy pisarka Lisa Konrad (Friederike Becht) nie opuściła domu od niemal dziesięciu lat, odkąd była świadkiem morderstwa swojej siostry, Anny. Gdy rozpoznaje mordercę w telewizji, postanawia zastawić na niego pułapkę – i sama stać się przynętą.


plakat filmu Tyson

2026

Dokumentalny

USA

Dokumentalny

Porywający czteroczęściowy serial dokumentalny o pełnym zakrętów życiu Mike’a Tysona – jednej z najbardziej przerażających i fascynujących postaci w historii sportu. Jego twórcy przyglądają się błyskawicznej drodze boksera do tytułu najmłodszego mistrza wagi ciężkiej, śledząc koleje jego losów od niespokojnych czasów dorastania na Brooklynie aż po status światowej supergwiazdy. Widzowie będą mieli okazję przekonać się, że chociaż Mike Tyson błyszczał w świetle jupiterów, to jego historia pełna jest kontrowersji, które doprowadziły go niemal na samo dno. Teraz bokser szczerze konfrontuje się z dokonanymi wyborami, wspomina wywierane na niego naciski i zastanawia się nad ceną, jaką przyszło mu zapłacić za sławę. Ten bezkompromisowy i do bólu osobisty dokument to pełnokrwista opowieść o wielkości, upadku i odkupieniu.



15 października


plakat filmu Doktor Sen

Doctor Sleep
2019
2h 31m

Horror

Kanada

USA

Wielka Brytania

Horror

W tym sequelu "Lśnienia" już dorosły, walczący z demonami przeszłości Danny spotyka młodą dziewczynę o zdolnościach parapsychicznych, na którą poluje złowroga sekta.


plakat filmu Constantine

2005
2h 1m

Fantasy

Akcja

Horror

Niemcy

USA

Fantasy

Akcja

Horror

Uzależniony od nikotyny, znużony życiem łowca demonów pomaga policjantce w śledztwie dotyczącym śmierci jej siostry, wciągając ich w intrygę pomiędzy piekłem a niebem.


plakat filmu Nowokaina

Novocaine
2025
1h 50m

Akcja

Czarna komedia

Kanada

RPA

USA

Akcja

Czarna komedia

Gdy bandyci wdzierają się do jego pracy i porywają mu wymarzoną dziewczynę, bankier wykorzystuje swoją niewrażliwość na ból i rozpoczyna szaloną misję ratunkową.


plakat filmu Nadciąga burza

Stormen
2026
1h 41m

Dramat

Komedia

Szwecja

Dramat

Komedia

Filip kończy 45 lat i zaprasza najbliższych przyjaciół na kolację do swojej nowo kupionej, imponującej posiadłości na północy Szwecji. Goście nie mają pojęcia, że nadciąga gwałtowna burza, która uwięzi ich wszystkich pod jednym dachem. Gdy napięcie rośnie, maski opadają, a emocje wymykają się spod kontroli. W miarę jak sytuacja staje się coraz poważniejsza, przestronna farma zaczyna wydawać się zbyt ciasna, skrywane sekrety wychodzą na jaw, a między bohaterami rodzą się zaskakujące uczucia.


plakat filmu Dyplomatka

The Diplomat
2023 -
50m

Dramat

Polityczny

USA

Wielka Brytania

Dramat

Polityczny

W czwartym sezonie "Dyplomatki" dwa małżeństwa stają na skraju rozpadu. Jeden katastrofalny moment burzy zarówno kruchy pokój, który Kate Wyler wynegocjowała między USA a Wielką Brytanią, jak i rozpadające się małżeństwo, które próbuje ocalić. Gdy Kate walczy, by powstrzymać kryzys, spisek prezydent Grace Penn i wiceprezydenta Hala Wylera, mający na celu przejęcie najpotężniejszej broni Rosji, popycha Stany Zjednoczone ku wojnie. Kate i Todd, których łączy dość niekomfortowa relacja, jednoczą siły, by powstrzymać sojusz Grace i Hala przed zachwianiem równowagi sił zarówno na świecie, jak i w kraju.



20 października


plakat filmu Cyberpunk: Edgerunners

2022 -
25m

Akcja

Anime

Sci-Fi

Japonia

Polska

USA

Akcja

Anime

Sci-Fi

Wypalony edgerunner i zabójczo dobra netrunnerka w Night City... co może pójść nie tak? To anime w konwencji science fiction z 2022 roku o chłopaku z ulicy żyjącym w cyberpunkowej dystopii jest oparte na serii gier Mike'a Pondsmitha.



21 października


plakat filmu Matki pingwinów

2024 -
50m

Dramat

Polska

Dramat

Półtora roku po wydarzeniach, na których zakończyła się poprzednia historia, Kama, Ula, Tatiana i Jerzy otwierają własną szkołę, dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, jednak dla zarządu szybko staje się polem nieustannej walki z biurokracją, problemami finansowymi i emocjonalnym przeciążeniem. Podczas gdy rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, ich dzieci dorastają, konfrontując się ze zmieniającą się naturą rodzinnych relacji, przeżywając pierwsze miłości i ucząc się, jak funkcjonować w relacjach z innymi.



22 października


plakat filmu Nikt tego nie chce

Nobody Wants This
2024 -
27m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Wszystko zaczyna znów dziać się "pierwszy raz". Pod koniec poprzedniego sezonu Joanne (Kristen Bell) i Noah (Adam Brody) dali sobie kolejną szansę i teraz wprowadzają się do wspólnego domu, aby stworzyć związek, który wreszcie będzie trwały. Po drodze celebrują każdy ekscytujący "pierwszy raz" związany z układaniem sobie wspólnego życia. Sasha (Timothy Simons) i Esther (Jackie Tohn) wracają do randkowania (czy im się to podoba, czy nie) i muszą radzić sobie ze wszystkimi niezręcznościami i niespodziankami wiążącymi się z poznawaniem kogoś nowego. Morgan (Justine Lupe) wspina się na kolejny szczebel kariery, zbliżając się (niemal) do statusu medialnej sensacji. Tymczasem Sasha i Morgan zaczynają myśleć o czymś, do czego żadne z nich nie było w stanie wcześniej się przyznać.



23 października


plakat filmu Gasnący splendor

Grande de España
2026 -

Komedia

Hiszpania

Komedia

Zrujnowany finansowo markiz Don Leandro, który żyje złudzeniami i marzy o otrzymaniu tytułu granda Hiszpanii, widzi tylko jedno wyjście z finansowej zapaści: sprzedać podupadłą rodzinną rezydencję w Madrycie. Nadarza się ku temu idealna okazja: niesamowicie bogata bizneswoman Sofía Carrington ma na nią chrapkę. Jednak im dłużej negocjują (i flirtują), staje się jasne, że żadne z nich nie jest tym, za kogo się podaje.


plakat filmu Lupin

2021 -
47m

Kryminał

Francja

USA

Kryminał

Część 4. "Lupina" rozpoczyna się cztery lata po wydarzeniach z poprzedniej części. Assane wciąż przebywa w więzieniu. Dla niego Lupin już nie istnieje – chce odsiedzieć wyrok i dotrzymać obietnicy złożonej synowi, że razem odwiedzą rodzinę w Senegalu. Jego plany zostają jednak pokrzyżowane przez tajemniczy komunikat podpisany przez Lupina: w kilku muzeach ma jednocześnie dojść do kradzieży. Mimo wzmożonych środków bezpieczeństwa napady przebiegają zgodnie z planem. Assane zapewnia o swojej niewinności, ale wszystko wskazuje na jego winę. Na jednym z nagrań z kamer widać go nawet w muzeum podczas rabunku, w trakcie którego kapitan Belkacem zostaje ciężko ranny. Aby udowodnić swoją niewinność i zdemaskować naśladowcę, Assane musi uciec z więzienia i po raz kolejny wcielić się w Lupina.



27 października


plakat filmu Ten o Matthew Perrym

The One About Matthew Perry
2026

Biograficzny

Dokumentalny

Biograficzny

Dokumentalny

Ten dokument, oparty na osobistych wspomnieniach rodziny i przyjaciół, pokazuje prawdziwego Matthew Perry’ego – hojnego, zabawnego, wrażliwego i pełnego życia – oraz walkę, jaką musiał stoczyć, by stać się człowiekiem kryjącym się za ikoną. To szczery obraz życia przeżytego w pełni i szczerości, która stała się jego największym dziedzictwem



30 października


plakat filmu Kurs kolizyjny

Colisión
2026

Dramat

Thriller

Hiszpania

Dramat

Thriller

W czasach kryzysu gospodarczego grupa złodziei wkracza do madryckiego banku, uruchamiając łańcuch zaskakujących zdarzeń. To, co wyglądało na zwykły napad, zmienia się w grę iluzji i strachu, w której stawką jest przetrwanie. Liczy się każda decyzja, każdy gest ma ukryte znaczenie, a każdy z przestępców ucieka przed czymś więcej niż więzienie.

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