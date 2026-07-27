Newsy Netflix prezentuje najciekawsze premiery sierpnia 2026
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Netflix prezentuje najciekawsze premiery sierpnia 2026

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https://www.filmweb.pl/news/Netflix+prezentuje+najciekawsze+premiery+sierpnia+2026-167770
Netflix prezentuje najciekawsze premiery sierpnia 2026
źródło: materialy promocyjne
Sierpień coraz bliżej, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W sierpniu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Ricky Gervais: Kocie życie", "Moja wspaniała kariera", "Moria"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (drugi sezon "Stu lat samotności", trzecie sezony "1670" i "Mojego życia z Walterami", piąty sezon "Outer Banks"), a także nowe filmy oryginalne ("Kurczak nasz powszedni", "Ostatni dom", "Moje dziecko").

A to nie wszystko! Zobaczcie wybór najciekawszych premier, które już w sierpiu trafią na Netflix. Której z nich nie możecie się doczekać? Którą polecilibyście znajomym? Dajcie znać w komentarzach.

5 sierpnia


plakat filmu 1670

2023 -
35m

Komedia

Historyczny

Polska

Komedia

Historyczny

Akcja trzeciego sezonu "1670" rozpoczyna się niedługo po wielkich Dożynkach Królewskich w Adamczysze. Ujawniona na uroczystości gorzka prawda o pochodzeniu Jana Pawła oraz utrata wszystkich aktów szlacheckich w pożarze biblioteki sprawiły, że nad sarmatami zawisło widmo tragedii gorszej niż dżuma. Adamczychę ogarnia choroba poszlachecka. Kryzys tożsamości dotyka nie tylko głów rodów, lecz także wszystkich członków rodziny Adamczewskich: Zofia boryka się z syndromem opuszczonego gniazda i nawet głośne śpiewanie gorzkich żali nie wypełnia głuchej ciszy w dworku. Jakub próbuje podbić Warszawę, ale wielkie miasto kusi go nie tylko biznesowym potencjałem. Aniela wraca do Adamczychy i postanawia w końcu zadbać o siebie, zaraz po tym jak rozkręci szkołę dla chłopów. Tymczasem sami chłopi stają się jacyś niespokojni, mruczą pod nosem, jakby szykowali się nie do żniw, lecz do buntu… Świat, który jak dotąd wydawał się stabilny jak prawo weta, zaczyna rodzić więcej pytań niż odpowiedzi. Czy Adamczewskich czeka rodzinny rozłam? Czy chłop może na Księżyc? Czy Aniela i Maciej odnajdą do siebie drogę? Co knuje najgorsza kreatura Andrzej? I gdzie w tym wszystkim jest Bogdan?


plakat filmu Sto lat samotności

Cien años de soledad
2024 -
1h 5m

Fantasy

Dramat

Kolumbia

Fantasy

Dramat

Mimo podpisania rozejmu Macondo wciąż nie zaznało pokoju. Pomni pogróżek pułkownika Aureliana Buendíi konserwatyści obmyślają plany zamachu, który – dziwnym zrządzeniem losu – kończy się sprowadzeniem do miasteczka z Bogoty Fernandy del Carpio. Fernanda wychodzi za mąż za Aureliana Drugiego – jednego z dwójki pochodzących z nieprawego łoża bliźniąt Arcadia – i rodzi Úrsuli Iguarán pierwszych prawowitych dziedziców. Tymczasem drugi bliźniak, José Arcadio Drugi, ma spełnić szalone marzenia patriarchy rodu o połączeniu Macondo ze światem. Przybycie do miasteczka kolei toruje drogę kompanii bananowej, która przypieczętowuje jego upadek, ostatecznie wypełniając klątwę Úrsuli Iguarán, bo plemiona skazane na sto lat samotności nie mają już drugiej szansy na ziemi.


plakat filmu Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek

Big Chicken: A Fast Food Conspiracy
2026
1h 36m

Dokumentalny

Wielka Brytania

Dokumentalny

Jako samozwańczy miłośnik jedzenia Mo poddaje swoje ciało odważnemu eksperymentowi polegającemu na jedzeniu smażonego kurczaka trzy razy dziennie przez 28 dni z rzędu. W jego ramach wyruszy z południowego Londynu do Stanów Zjednoczonych, aby odkryć, skąd wzięło się to danie i jakie czynniki społeczne, gospodarcze i przemysłowe napędzają jego masową popularność. Na własne oczy przekona się też, jak sieci fast-foodowe i wielkoobszarowe rolnictwo wpływają na nasze zdrowie oraz na naszą planetę i dietę.



6 sierpnia


plakat filmu Prestiż

The Prestige
2006
2h 10m

Dramat

Thriller

USA

Wielka Brytania

Dramat

Thriller

Pragnący zdemaskować się nawzajem skłóceni iluzjo iści podejmują się coraz bardziej ryzykownych – a nawet śmiertelnie niebezpiecznych – wyczynów.


plakat filmu Moje życie z Walterami

My Life with the Walter Boys
2023 -
46m

Melodramat

USA

Wielka Brytania

Melodramat

Droga do prawdziwej miłości nigdy nie jest prosta – zwłaszcza w Silver Falls. Gdy ostatnio widzieliśmy rodzinę Walterów, Jackie i Cole w końcu wyznali sobie uczucia. Ich rozmowę usłyszał jednak Alex – chłopak Jackie i brat Cole’a. Chwilę później wszystko zeszło na dalszy plan, gdy głowa rodziny Walterów, George, trafił do szpitala. W trzecim sezonie bohaterowie próbują odnaleźć się w konsekwencjach tych wydarzeń i odkrywają, co naprawdę jest dla nich ważne. Uczą się też, że warto walczyć o to, czego się pragnie. Podczas gdy ich życie uczuciowe wciąż pozostaje pełne niepewności, Alex skupia się na nowej drużynie rodeo, a Cole przejmuje kontrolę nad swoim życiem, gdy kierowca wyścigowy dostrzega w nim talent. Jackie angażuje się w rozwój lokalnego centrum społecznościowego. Kiedy jednak z Nowego Jorku przyjeżdża jej przyjaciel z dzieciństwa, okazuje się, że pozostawione za sobą życie trudniej wymazać z pamięci, niż przypuszczała.



7 sierpnia


plakat filmu Ricky Gervais: Kocie życie

Alley Cats
2026 -

Komedia

Animacja dla dorosłych

Wielka Brytania

Komedia

Animacja dla dorosłych

Ten animowany sitcom – stworzony przez Ricky’ego Gervaisa, który udziela głosu jednemu z bohaterów – śledzi losy grupki dzikich brytyjskich kotów z różnych ścieżek życia, które szukają towarzystwa i filozofują na temat codziennej egzystencji. Po części śmieszny, po części absurdalny serial jest utrzymany w charakterystycznym stylu Gervaisa, którego humor i komentarze społeczne zdobyły mu rzeszę wiernych fanów.


plakat filmu Ostatni dom

The Last House
2026

Horror

Sci-Fi

Akcja

Francja

USA

Wielka Brytania

Horror

Sci-Fi

Akcja

Czteroosobowa rodzina zostaje nagle uwięziona we własnym domu i musi razem walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.


plakat filmu Muertos S.L.

2024 -
30m

Komedia

Hiszpania

Komedia

Czwarty sezon rozpoczyna się od fundamentalnego pytania: "Kto zajmie upragniony dyrektorski fotel?". Chemi ma idealne rozwiązanie – to on obejmie tę funkcję "na krótką chwilkę", aby zdążyć odcisnąć na firmie swoje piętno, po czym przekaże pałeczkę Dámasowi. Szalenie frustruje to sprzedawcę, który miota się między próbami upokorzenia nowego szefa a bezwstydnym lizusostwem wobec niego. Tymczasem Chemi nie spoczywa na laurach i zaczyna zaprowadzać nowe porządki, które mogłyby przynieść korzyści w innym miejscu… ale niekoniecznie w domu pogrzebowym.



9 sierpnia


plakat filmu Żołnierze kosmosu II

Starship Troopers 2: Hero of the Federation
2004
1h 28m

Sci-Fi

Akcja

USA

Sci-Fi

Akcja

Żołnierze kosmosu wracają, żeby podjąć walkę z ogromnymi owadami. Tym razem jednak muszą sobie poradzić również z zagrożeniem ze strony ludzi.



11 sierpnia


plakat filmu Totalna magia

Practical Magic
1998
1h 44m

Fantasy

Komedia rom.

USA

Fantasy

Komedia rom.

Dwie siostry czarownice wychowane przez ekscentryczne ciotki zmagają się z rodzinną klątwą oznaczającą nieszczęście dla każdego mężczyzny, który się w nich zakocha.


13 sierpnia


plakat filmu Moja wspaniała kariera

My Brilliant Career
2026 -

Melodramat

Australia

Melodramat

Sybylla to zaskakująco nowoczesna młoda kobieta z jednym płomiennym marzeniem – chce zostać pisarką, podczas gdy jej rodzina usiłuje wydać ją za mąż. Pełna energii i zamiłowania do zabawy, łamie konwenanse Australii początków XX wieku, szukając historii, która pozwoli jej osiągnąć niezależność. Dla niej wybór między przygodą a małżeństwem wydaje się prosty – do czasu, gdy się zakochuje. Czy Sybylla wybierze ślub, czy zaryzykuje wszystko, aby móc dalej tworzyć?


plakat filmu Moje dziecko

Un hijo propio
2026
1h 36m

Dokumentalny

Meksyk

Dokumentalny

Po serii poronień i towarzyszącym im społecznym ostracyzmie młoda mężatka Alejandra udaje ciążę. To, co zaczyna się jako misternie utkane kłamstwo, przeradza się w złożoną mistyfikację, która grozi zrujnowaniem jej życia i małżeństwa, a ostatecznie wywołuje medialny skandal wstrząsający całym krajem. Nominowana do Oscara dokumentalistka Maite Alberdi przygląda się tej historii w niezwykle intymny sposób, oddając głos osobom, które ją przeżyły. Analizuje przy tym przytłaczający ciężar społecznych oczekiwań, nieuchwytną naturę prawdy oraz trwałą siłę więzi rodzinnych.



14 sierpnia


plakat filmu Moria

2026 -

Biograficzny

Dramat

Argentyna

Biograficzny

Dramat

Moria Casán obchodzi 80. urodziny, przedstawiając fikcyjną wersję siebie jako lalkarki pociągającej za sznurki we własnej historii. Trzy wspaniałe aktorki – Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani i Cecilia Roth – wcielają się w nią na różnych etapach życia. Serial nie jest zwykłym portretem gwiazdy, która odniosła sukces w kinie, teatrze i telewizji. To historia kobiety, która przekształciła transgresję w sposób na przetrwanie, i zarazem hołd dla argentyńskiej popkultury.



20 sierpnia


plakat filmu Outer Banks

2020 -
50m

Dramat

Przygodowy

Dla młodzieży

USA

Dramat

Przygodowy

Dla młodzieży

W piątym sezonie Płotki osiągają absolutne dno po tragicznej stracie JJ-a w Maroku. Pogrążeni w żałobie utknęli z dala od domu bez błękitnej korony i nadal są na celowniku wrogów. Chandler Groff wciąż grasuje na wolności, Dalia i Korsarze dyszą im na karku, a Snoby knują, żeby nie mieli dokąd wracać. John B, Sarah, Kiara, Pope i Cleo muszą polegać na swoich instynktach – i niewygodnym sojuszu z Rafem – aby dalej trzymać się razem. Ich misją jest teraz desperacki wyścig o odzyskanie swojej przyszłości i zdobycie wolności, za którą gonią od samego początku. Płotki muszą stawić czoła przeciwnościom, by pomścić swojego najlepszego przyjaciela i dopiąć swojego…po raz ostatni.



27 sierpnia


plakat filmu Leanne

2025 -
20m

Komedia

USA

Komedia

Życie Leanne zmienia się o 180 stopni, gdy jej mąż, z którym była związana przez 33 lata, zostawia ją dla innej kobiety. Trudno jest zaczynać od nowa, gdy jest się babcią w trakcie menopauzy, i Leanne z pewnością nie miała tego w planach, ale z pomocą rodziny odnajdzie się w nowej sytuacji z godnością, wdziękiem i... galaretą jarzynową.



28 sierpnia


plakat filmu Cała prawda o moich kłamstwach

Toda la verdad de mis mentiras
2026

Melodramat

Hiszpania

Melodramat

Bohaterami miniserialu są od lat mieszkający ze sobą przyjaciele, Coco i Marín. Wraz z całą paczką szykują się do podróży kamperem, by uczcić wieczór panieński swojej przyjaciółki Blanki. Święto przyjaźni szybko zmienia się jednak w próbę rozbrojenia tykającej bomby, kiedy skrywane od lat tajemnice zaczynają wychodzić na jaw.



A może chcecie nadrobić zaległości? Sprawdźcie najciekawsze premiery Netfliksa z ostatnich miesięcy: lipcaczerwca i maja.

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