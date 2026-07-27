Netflix prezentuje najciekawsze premiery sierpnia 2026

5 sierpnia

1670 2023 - 35m Komedia Historyczny Maciej Buchwald Kordian Kądziela Polska Komedia Historyczny Bartłomiej Topa Katarzyna Herman Akcja trzeciego sezonu "1670" rozpoczyna się niedługo po wielkich Dożynkach Królewskich w Adamczysze. Ujawniona na uroczystości gorzka prawda o pochodzeniu Jana Pawła oraz utrata wszystkich aktów szlacheckich w pożarze biblioteki sprawiły, że nad sarmatami zawisło widmo tragedii gorszej niż dżuma. Adamczychę ogarnia choroba poszlachecka. Kryzys tożsamości dotyka nie tylko głów rodów, lecz także wszystkich członków rodziny Adamczewskich: Zofia boryka się z syndromem opuszczonego gniazda i nawet głośne śpiewanie gorzkich żali nie wypełnia głuchej ciszy w dworku. Jakub próbuje podbić Warszawę, ale wielkie miasto kusi go nie tylko biznesowym potencjałem. Aniela wraca do Adamczychy i postanawia w końcu zadbać o siebie, zaraz po tym jak rozkręci szkołę dla chłopów. Tymczasem sami chłopi stają się jacyś niespokojni, mruczą pod nosem, jakby szykowali się nie do żniw, lecz do buntu… Świat, który jak dotąd wydawał się stabilny jak prawo weta, zaczyna rodzić więcej pytań niż odpowiedzi. Czy Adamczewskich czeka rodzinny rozłam? Czy chłop może na Księżyc? Czy Aniela i Maciej odnajdą do siebie drogę? Co knuje najgorsza kreatura Andrzej? I gdzie w tym wszystkim jest Bogdan?

Sto lat samotności Cien años de soledad 2024 - 1h 5m Fantasy Dramat Alex Garcia Lopez Laura Mora Ortega Kolumbia Fantasy Dramat Claudio Cataño Marco González Mimo podpisania rozejmu Macondo wciąż nie zaznało pokoju. Pomni pogróżek pułkownika Aureliana Buendíi konserwatyści obmyślają plany zamachu, który – dziwnym zrządzeniem losu – kończy się sprowadzeniem do miasteczka z Bogoty Fernandy del Carpio. Fernanda wychodzi za mąż za Aureliana Drugiego – jednego z dwójki pochodzących z nieprawego łoża bliźniąt Arcadia – i rodzi Úrsuli Iguarán pierwszych prawowitych dziedziców. Tymczasem drugi bliźniak, José Arcadio Drugi, ma spełnić szalone marzenia patriarchy rodu o połączeniu Macondo ze światem. Przybycie do miasteczka kolei toruje drogę kompanii bananowej, która przypieczętowuje jego upadek, ostatecznie wypełniając klątwę Úrsuli Iguarán, bo plemiona skazane na sto lat samotności nie mają już drugiej szansy na ziemi.

Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek Big Chicken: A Fast Food Conspiracy 2026 1h 36m Dokumentalny Liana Stewart Wielka Brytania Dokumentalny Mo Gilligan Jako samozwańczy miłośnik jedzenia Mo poddaje swoje ciało odważnemu eksperymentowi polegającemu na jedzeniu smażonego kurczaka trzy razy dziennie przez 28 dni z rzędu. W jego ramach wyruszy z południowego Londynu do Stanów Zjednoczonych, aby odkryć, skąd wzięło się to danie i jakie czynniki społeczne, gospodarcze i przemysłowe napędzają jego masową popularność. Na własne oczy przekona się też, jak sieci fast-foodowe i wielkoobszarowe rolnictwo wpływają na nasze zdrowie oraz na naszą planetę i dietę.

6 sierpnia

Moje życie z Walterami My Life with the Walter Boys 2023 - 46m Melodramat Jerry Ciccoritti Winnifred Jong USA Wielka Brytania Melodramat Nikki Rodriguez Sarah Rafferty Droga do prawdziwej miłości nigdy nie jest prosta – zwłaszcza w Silver Falls. Gdy ostatnio widzieliśmy rodzinę Walterów, Jackie i Cole w końcu wyznali sobie uczucia. Ich rozmowę usłyszał jednak Alex – chłopak Jackie i brat Cole’a. Chwilę później wszystko zeszło na dalszy plan, gdy głowa rodziny Walterów, George, trafił do szpitala. W trzecim sezonie bohaterowie próbują odnaleźć się w konsekwencjach tych wydarzeń i odkrywają, co naprawdę jest dla nich ważne. Uczą się też, że warto walczyć o to, czego się pragnie. Podczas gdy ich życie uczuciowe wciąż pozostaje pełne niepewności, Alex skupia się na nowej drużynie rodeo, a Cole przejmuje kontrolę nad swoim życiem, gdy kierowca wyścigowy dostrzega w nim talent. Jackie angażuje się w rozwój lokalnego centrum społecznościowego. Kiedy jednak z Nowego Jorku przyjeżdża jej przyjaciel z dzieciństwa, okazuje się, że pozostawione za sobą życie trudniej wymazać z pamięci, niż przypuszczała.

7 sierpnia

Ricky Gervais: Kocie życie Alley Cats 2026 - Komedia Animacja dla dorosłych Wielka Brytania Komedia Animacja dla dorosłych Ten animowany sitcom – stworzony przez Ricky’ego Gervaisa, który udziela głosu jednemu z bohaterów – śledzi losy grupki dzikich brytyjskich kotów z różnych ścieżek życia, które szukają towarzystwa i filozofują na temat codziennej egzystencji. Po części śmieszny, po części absurdalny serial jest utrzymany w charakterystycznym stylu Gervaisa, którego humor i komentarze społeczne zdobyły mu rzeszę wiernych fanów.

Muertos S.L. 2024 - 30m Komedia Laura Caballero Alberto Monge Hiszpania Komedia Carlos Areces Ascen López Czwarty sezon rozpoczyna się od fundamentalnego pytania: "Kto zajmie upragniony dyrektorski fotel?". Chemi ma idealne rozwiązanie – to on obejmie tę funkcję "na krótką chwilkę", aby zdążyć odcisnąć na firmie swoje piętno, po czym przekaże pałeczkę Dámasowi. Szalenie frustruje to sprzedawcę, który miota się między próbami upokorzenia nowego szefa a bezwstydnym lizusostwem wobec niego. Tymczasem Chemi nie spoczywa na laurach i zaczyna zaprowadzać nowe porządki, które mogłyby przynieść korzyści w innym miejscu… ale niekoniecznie w domu pogrzebowym.

9 sierpnia

11 sierpnia





13 sierpnia

Moja wspaniała kariera My Brilliant Career 2026 - Melodramat Anne Renton Alyssa McClelland Australia Melodramat Philippa Northeast Christopher Chung Sybylla to zaskakująco nowoczesna młoda kobieta z jednym płomiennym marzeniem – chce zostać pisarką, podczas gdy jej rodzina usiłuje wydać ją za mąż. Pełna energii i zamiłowania do zabawy, łamie konwenanse Australii początków XX wieku, szukając historii, która pozwoli jej osiągnąć niezależność. Dla niej wybór między przygodą a małżeństwem wydaje się prosty – do czasu, gdy się zakochuje. Czy Sybylla wybierze ślub, czy zaryzykuje wszystko, aby móc dalej tworzyć?

Moje dziecko Un hijo propio 2026 1h 36m Dokumentalny Maite Alberdi Meksyk Dokumentalny Po serii poronień i towarzyszącym im społecznym ostracyzmie młoda mężatka Alejandra udaje ciążę. To, co zaczyna się jako misternie utkane kłamstwo, przeradza się w złożoną mistyfikację, która grozi zrujnowaniem jej życia i małżeństwa, a ostatecznie wywołuje medialny skandal wstrząsający całym krajem. Nominowana do Oscara dokumentalistka Maite Alberdi przygląda się tej historii w niezwykle intymny sposób, oddając głos osobom, które ją przeżyły. Analizuje przy tym przytłaczający ciężar społecznych oczekiwań, nieuchwytną naturę prawdy oraz trwałą siłę więzi rodzinnych.

14 sierpnia

Moria 2026 - Biograficzny Dramat Argentyna Biograficzny Dramat Moria Casán obchodzi 80. urodziny, przedstawiając fikcyjną wersję siebie jako lalkarki pociągającej za sznurki we własnej historii. Trzy wspaniałe aktorki – Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani i Cecilia Roth – wcielają się w nią na różnych etapach życia. Serial nie jest zwykłym portretem gwiazdy, która odniosła sukces w kinie, teatrze i telewizji. To historia kobiety, która przekształciła transgresję w sposób na przetrwanie, i zarazem hołd dla argentyńskiej popkultury.

20 sierpnia

Outer Banks 2020 - 50m Dramat Przygodowy Dla młodzieży Valerie Weiss Jonas Pate USA Dramat Przygodowy Dla młodzieży Charles Esten Madelyn Cline W piątym sezonie Płotki osiągają absolutne dno po tragicznej stracie JJ-a w Maroku. Pogrążeni w żałobie utknęli z dala od domu bez błękitnej korony i nadal są na celowniku wrogów. Chandler Groff wciąż grasuje na wolności, Dalia i Korsarze dyszą im na karku, a Snoby knują, żeby nie mieli dokąd wracać. John B, Sarah, Kiara, Pope i Cleo muszą polegać na swoich instynktach – i niewygodnym sojuszu z Rafem – aby dalej trzymać się razem. Ich misją jest teraz desperacki wyścig o odzyskanie swojej przyszłości i zdobycie wolności, za którą gonią od samego początku. Płotki muszą stawić czoła przeciwnościom, by pomścić swojego najlepszego przyjaciela i dopiąć swojego…po raz ostatni.

27 sierpnia

Leanne 2025 - 20m Komedia USA Komedia Leanne Morgan Kristen Johnston Życie Leanne zmienia się o 180 stopni, gdy jej mąż, z którym była związana przez 33 lata, zostawia ją dla innej kobiety. Trudno jest zaczynać od nowa, gdy jest się babcią w trakcie menopauzy, i Leanne z pewnością nie miała tego w planach, ale z pomocą rodziny odnajdzie się w nowej sytuacji z godnością, wdziękiem i... galaretą jarzynową.

28 sierpnia