Netflix prezentuje najciekawsze premiery września 2024. Jakie filmy i seriale trafią na platformę?

Terry Richmond ( Aaron Pierre ) przybywa do miasteczka Shelby Springs z prostą, lecz pilną misją – ma wpłacić kaucję za swojego kuzyna i uratować go przed grożącym mu niebezpieczeństwem. Jednak gdy oszczędności życia Terry’ego zostają niesprawiedliwie zajęte przez organy ścigania, on sam musi zmierzyć się z lokalnym komendantem policji Sandym Burnne’em ( Don Johnson ) i jego bojowo nastawionymi podwładnymi. Nieoczekiwanie sojuszniczką Terry’ego okazuje się urzędniczka sądowa Summer McBride ( AnnaSophia Robb ). Wkrótce oboje zostają uwikłani w sięgający głęboko spisek. Gdy robi się naprawdę groźnie, Terry musi wykorzystać swoje tajemnicze kontakty, aby ukrócić kontrolę policji nad społecznością, uczynić zadość sprawiedliwości wobec własnej rodziny – i cały czas chronić Summer.