Netflix prezentuje najciekawsze premiery września 2026

Mija rok, odkąd Eddie i Susie wspólnie działają w zagranicznym imperium przestępczym Bobby’ego. Kiedy jednak próbują je rozwijać, ich szef podejmuje coraz bardziej zastanawiające decyzje. Teraz Eddie i Susie muszą zdecydować, czy interweniować, czy zaryzykować utratę wszystkiego. Wszak nieokiełznane ambicje rzadko przynoszą dobre skutki…
Zanim pojawiły się złote łańcuchy, irokez i hollywoodzka sława z serialu "Drużyna A" i filmu "Rocky 3", był Laurence Tureaud. Oto niezwykła historia Mr. T., jednego z najbardziej oryginalnych i cenionych przedstawicieli świata rozrywki.
"Dang!" to opowieść o bracie i siostrze, których zabawne i chaotyczne życie w Nowym Jorku zostaje zakłócone ziszczeniem się najgorszego koszmaru – wizytą ambitnej starszej siostry, która pragnie spędzić z nimi trochę czasu.
Minęło pięć lat od zamknięcia agencji i Andréa jest wreszcie gotowa do wyreżyserowania swojego pierwszego filmu pełnometrażowego. Niestety odtwórca głównej roli odchodzi z projektu, a ona sama popada w niełaskę producenta, więc postanawia połączyć siły z Noémie – obecnie producentką programów reality – przekonana, że łatwo ją zmanipuluje. To jednak nie koniec jej problemów: całkowita zmiana obsady, katastrofy na planie zdjęciowym i batalia sądowa o opiekę nad córką zagrażają całemu przedsięwzięciu. Jeden po drugim, byli członkowie zespołu ASK dołączają do ekipy filmowej, a każdy z nich przychodzi z własną rolą, wybujałym ego i listą starych urazów – zupełnie nie podejrzewając, jak może skończyć się dla nich to spotkanie po latach.
Gdy Karen przeprowadza się z rodziną do Bergen, zostaje serdecznie przyjęta do klubu – zgranej grupy przyjaciół prowadzących wystawne i hedonistyczne życie. Wszystko zmienia się, gdy jedna z luksusowych willi staje w płomieniach, a ich przyjaciel Evert ginie w pożarze. Jego żona i dzieci cudem uchodzą z życiem. Karen szybko odkrywa, że bliskie relacje w grupie opierają się na kłamstwach. Każdy skrywa jakieś sekrety, a nic nie jest takie, jakim się wydaje. Chcąc poznać prawdę, rozpoczyna własne śledztwo, lecz nie wie jak wysoką cenę przyjdzie jej za to zapłacić.
Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej.
Gotowi na powrót do Hawkins? Gwarantuje to ekscytujący nowy serial animowany showrunnera Erica Roblesa, którego producentami wykonawczymi są bracia Dufferowie. Zimą 1985 roku śnieżna kołderka okrywa miasteczko, a wspomnienia o koszmarach Drugiej Strony powoli zaczynają blednąć. Nasi bohaterowie – Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max – cieszą się spokojnymi dniami wypełnionym partyjkami D&D, bitwami na śnieżki i słodkim lenistwem. Pod powierzchnią lodu budzi się jednak coś strasznego. Czy nowe zagrożenie pochodzi z Drugiej Strony? A może z laboratorium w Hawkins? W tej nowej historii osadzonej w świecie "Stranger Things" ekipa uwielbianych bohaterów ściga się z czasem, aby rozwikłać pogmatwaną tajemnicę i ocalić miasteczko.
Wiosną 1959 roku trzynaście osób zostaje odciętych od świata przez burzę na niewielkiej wyspie w pobliżu Majorki. Nikt nie spodziewa się, co wydarzy się w małym hotelu, w którym się zatrzymali. Elisa Mander, skryta turystka pochodzenia angielskiego, zostaje znaleziona martwa. To, co początkowo wygląda na samobójstwo, szybko zaczyna zdradzać oznaki czegoś znacznie bardziej niepokojącego – morderstwa. Basil, emerytowany aktor, który niegdyś wcielił się na ekranie w samego Sherlocka Holmesa, mimo woli staje przed zadaniem rozwikłania tajemnicy tej śmierci. W miejscu, z którego nikt nie może się wydostać i do którego nikt nie może dotrzeć, wszyscy – zarówno goście, jak i pracownicy hotelu – stają się podejrzanymi w sprawie zbrodni, która z każdą chwilą okazuje się coraz bardziej złożona i zagmatwana.
Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego (Jacob Tremblay) z genialnego 16-letniego studenta Harvardu w śmiertelnie niebezpiecznego Unabombera. Bolesna przeszłość Kaczynskiego – poddawanego kontrowersyjnym eksperymentom psychologicznym przez profesora Henry’ego Murraya (Russell Crowe) – daje o sobie znać po latach, gdy sprawa prowadzona przez agentkę FBI Joanne Miller (Shailene Woodley) ujawnia przerażające konsekwencje ambicji i izolacji.
Po zaciętej walce między sprzedawcą leków, władcą świętego miecza, a Karakasą, a następnie konflikcie z Hinezumi – dwóch poważnych wydarzeniach spowodowanych przez mononoke – wydaje się, że w końcu pokój powrócił do zamkowych komnat. Jednak sprzedawca leków wyczuwa, że coś nie zostało jeszcze zakończone… i pozostaje nieustannie czujny. Wśród tego dziwnego spokoju Yukiko, prawowita żona cesarza, zostaje obdarowana długo wyczekiwanym męskim potomkiem. Jednak jej radość nie trwa długo – dziecko umiera pomimo wznoszonych modlitw. Yukiko pragnęła, by narodziny następcy tronu odmieniły jej jałowe małżeństwo, dlatego teraz pogrąża się w rozpaczy… i zostaje wciągnięta w spisek, który zagraża istnieniu zamkowych komnat.
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