Netflix prezentuje najciekawsze premiery września 2026

1 września

3 września

5 września

8 września

Dang! 2026 - Animacja Komedia USA Animacja Komedia "Dang!" to opowieść o bracie i siostrze, których zabawne i chaotyczne życie w Nowym Jorku zostaje zakłócone ziszczeniem się najgorszego koszmaru – wizytą ambitnej starszej siostry, która pragnie spędzić z nimi trochę czasu.

10 września

Call My Agent! The Movie Dix pour cent : Le film 2026 Dramat Komedia Émilie Noblet Francja Dramat Komedia Camille Cottin Thibault de Montalembert Minęło pięć lat od zamknięcia agencji i Andréa jest wreszcie gotowa do wyreżyserowania swojego pierwszego filmu pełnometrażowego. Niestety odtwórca głównej roli odchodzi z projektu, a ona sama popada w niełaskę producenta, więc postanawia połączyć siły z Noémie – obecnie producentką programów reality – przekonana, że łatwo ją zmanipuluje. To jednak nie koniec jej problemów: całkowita zmiana obsady, katastrofy na planie zdjęciowym i batalia sądowa o opiekę nad córką zagrażają całemu przedsięwzięciu. Jeden po drugim, byli członkowie zespołu ASK dołączają do ekipy filmowej, a każdy z nich przychodzi z własną rolą, wybujałym ego i listą starych urazów – zupełnie nie podejrzewając, jak może skończyć się dla nich to spotkanie po latach.

Kłamstwo idealne De Eetclub 2026 - Thriller Dramat Dana Nechushtan Margien Rogaar Holandia Thriller Dramat Loes Haverkort Teun Luijkx Gdy Karen przeprowadza się z rodziną do Bergen, zostaje serdecznie przyjęta do klubu – zgranej grupy przyjaciół prowadzących wystawne i hedonistyczne życie. Wszystko zmienia się, gdy jedna z luksusowych willi staje w płomieniach, a ich przyjaciel Evert ginie w pożarze. Jego żona i dzieci cudem uchodzą z życiem. Karen szybko odkrywa, że bliskie relacje w grupie opierają się na kłamstwach. Każdy skrywa jakieś sekrety, a nic nie jest takie, jakim się wydaje. Chcąc poznać prawdę, rozpoczyna własne śledztwo, lecz nie wie jak wysoką cenę przyjdzie jej za to zapłacić.

16 września

Lalka 2026 Kostiumowy Obyczajowy Paweł Maślona Polska Kostiumowy Obyczajowy Sandra Drzymalska Tomasz Schuchardt Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej.

17 września

25 września

The Final Problem El problema final 2026 1h 45m Kryminał Félix Viscarret Hiszpania Kryminał José Coronado Martiño Rivas Wiosną 1959 roku trzynaście osób zostaje odciętych od świata przez burzę na niewielkiej wyspie w pobliżu Majorki. Nikt nie spodziewa się, co wydarzy się w małym hotelu, w którym się zatrzymali. Elisa Mander, skryta turystka pochodzenia angielskiego, zostaje znaleziona martwa. To, co początkowo wygląda na samobójstwo, szybko zaczyna zdradzać oznaki czegoś znacznie bardziej niepokojącego – morderstwa. Basil, emerytowany aktor, który niegdyś wcielił się na ekranie w samego Sherlocka Holmesa, mimo woli staje przed zadaniem rozwikłania tajemnicy tej śmierci. W miejscu, z którego nikt nie może się wydostać i do którego nikt nie może dotrzeć, wszyscy – zarówno goście, jak i pracownicy hotelu – stają się podejrzanymi w sprawie zbrodni, która z każdą chwilą okazuje się coraz bardziej złożona i zagmatwana.

29 września

Mononoke - film: Rozdział 3 - Klątwa węża Gekijōban Mononoke Dai-San-Shō: Hebigami 2026 1h 27m Fantasy Horror Anime Japonia Fantasy Horror Anime Po zaciętej walce między sprzedawcą leków, władcą świętego miecza, a Karakasą, a następnie konflikcie z Hinezumi – dwóch poważnych wydarzeniach spowodowanych przez mononoke – wydaje się, że w końcu pokój powrócił do zamkowych komnat. Jednak sprzedawca leków wyczuwa, że coś nie zostało jeszcze zakończone… i pozostaje nieustannie czujny. Wśród tego dziwnego spokoju Yukiko, prawowita żona cesarza, zostaje obdarowana długo wyczekiwanym męskim potomkiem. Jednak jej radość nie trwa długo – dziecko umiera pomimo wznoszonych modlitw. Yukiko pragnęła, by narodziny następcy tronu odmieniły jej jałowe małżeństwo, dlatego teraz pogrąża się w rozpaczy… i zostaje wciągnięta w spisek, który zagraża istnieniu zamkowych komnat.

A to nie wszystko! Zobaczcie wybór najciekawszych premier, które już we wrześniu trafią na Netflix. Której z nich nie możecie się doczekać? Którą polecilibyście znajomym? Dajcie znać w komentarzach.