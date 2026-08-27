Newsy Netflix prezentuje najciekawsze premiery września 2026
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Netflix prezentuje najciekawsze premiery września 2026

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Netflix prezentuje najciekawsze premiery września 2026
źródło: materialy promocyjne
Wrzesień coraz bliżej, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. We wrześniu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Dang!", "Lalka", "Ostatnia zagadka"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (drugie sezony "Dżentelmenów" i "Stranger Things: Opowieści z '85", czwarty sezon "Potworów"), a także nowe filmy oryginalne ("Gdzie jest mój agent – Film", "Unabomber", "Mononoke – Film: Rozdział 3 – Klątwa Węża").

A to nie wszystko! Zobaczcie wybór najciekawszych premier, które już we wrześniu trafią na Netflix. Której z nich nie możecie się doczekać? Którą polecilibyście znajomym? Dajcie znać w komentarzach.

1 września


plakat filmu Most na rzece Kwai

The Bridge on the River Kwai
1957
2h 41m

Dramat

Przygodowy

Wojenny

USA

Wielka Brytania

Dramat

Przygodowy

Wojenny

Czasy II wojny światowej. W japońskim obozie wojskowym brytyjscy jeńcy budują wazny most kolejowy, a aliancka grupa dywersyjna planuje jego zniszczenie.



3 września


plakat filmu Dżentelmeni

The Gentlemen
2024 -
50m

Akcja

Komedia kryminalna

USA

Wielka Brytania

Akcja

Komedia kryminalna

Mija rok, odkąd Eddie i Susie wspólnie działają w zagranicznym imperium przestępczym Bobby’ego. Kiedy jednak próbują je rozwijać, ich szef podejmuje coraz bardziej zastanawiające decyzje. Teraz Eddie i Susie muszą zdecydować, czy interweniować, czy zaryzykować utratę wszystkiego. Wszak nieokiełznane ambicje rzadko przynoszą dobre skutki…



5 września


plakat filmu Szósty zmysł

The Sixth Sense
1999
1h 47m

Thriller

USA

Thriller

Kiedy dziewięciolatek nagle zaczyna widzieć zmarłych, trafia pod opiekę psychologa dziecięcego, który za wszelką cenę chce poznać prawdę.



8 września


plakat filmu Sportowe opowieści: Mr. T - Żal mi głupców

Untold: Mr. T - I Pity the Fool
2026
46m

Biograficzny

Dokumentalny

USA

Biograficzny

Dokumentalny

Zanim pojawiły się złote łańcuchy, irokez i hollywoodzka sława z serialu "Drużyna A" i filmu "Rocky 3", był Laurence Tureaud. Oto niezwykła historia Mr. T., jednego z najbardziej oryginalnych i cenionych przedstawicieli świata rozrywki.


plakat filmu Dang!

2026 -

Animacja

Komedia

USA

Animacja

Komedia

"Dang!" to opowieść o bracie i siostrze, których zabawne i chaotyczne życie w Nowym Jorku zostaje zakłócone ziszczeniem się najgorszego koszmaru – wizytą ambitnej starszej siostry, która pragnie spędzić z nimi trochę czasu.



10 września


plakat filmu Call My Agent! The Movie

Dix pour cent : Le film
2026

Dramat

Komedia

Francja

Dramat

Komedia

Minęło pięć lat od zamknięcia agencji i Andréa jest wreszcie gotowa do wyreżyserowania swojego pierwszego filmu pełnometrażowego. Niestety odtwórca głównej roli odchodzi z projektu, a ona sama popada w niełaskę producenta, więc postanawia połączyć siły z Noémie – obecnie producentką programów reality – przekonana, że łatwo ją zmanipuluje. To jednak nie koniec jej problemów: całkowita zmiana obsady, katastrofy na planie zdjęciowym i batalia sądowa o opiekę nad córką zagrażają całemu przedsięwzięciu. Jeden po drugim, byli członkowie zespołu ASK dołączają do ekipy filmowej, a każdy z nich przychodzi z własną rolą, wybujałym ego i listą starych urazów – zupełnie nie podejrzewając, jak może skończyć się dla nich to spotkanie po latach.


plakat filmu Kłamstwo idealne

De Eetclub
2026 -

Thriller

Dramat

Holandia

Thriller

Dramat

Gdy Karen przeprowadza się z rodziną do Bergen, zostaje serdecznie przyjęta do klubu – zgranej grupy przyjaciół prowadzących wystawne i hedonistyczne życie. Wszystko zmienia się, gdy jedna z luksusowych willi staje w płomieniach, a ich przyjaciel Evert ginie w pożarze. Jego żona i dzieci cudem uchodzą z życiem. Karen szybko odkrywa, że bliskie relacje w grupie opierają się na kłamstwach. Każdy skrywa jakieś sekrety, a nic nie jest takie, jakim się wydaje. Chcąc poznać prawdę, rozpoczyna własne śledztwo, lecz nie wie jak wysoką cenę przyjdzie jej za to zapłacić.



16 września


plakat filmu Lalka

2026

Kostiumowy

Obyczajowy

Polska

Kostiumowy

Obyczajowy

Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej.



17 września


plakat filmu Stranger Things: Opowieści z '85

Stranger Things: Tales from '85
2026 -
29m

Horror

Sci-Fi

Animacja dla dorosłych

Australia

USA

Horror

Sci-Fi

Animacja dla dorosłych

Gotowi na powrót do Hawkins? Gwarantuje to ekscytujący nowy serial animowany showrunnera Erica Roblesa, którego producentami wykonawczymi są bracia Dufferowie. Zimą 1985 roku śnieżna kołderka okrywa miasteczko, a wspomnienia o koszmarach Drugiej Strony powoli zaczynają blednąć. Nasi bohaterowie – Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max – cieszą się spokojnymi dniami wypełnionym partyjkami D&D, bitwami na śnieżki i słodkim lenistwem. Pod powierzchnią lodu budzi się jednak coś strasznego. Czy nowe zagrożenie pochodzi z Drugiej Strony? A może z laboratorium w Hawkins? W tej nowej historii osadzonej w świecie "Stranger Things" ekipa uwielbianych bohaterów ściga się z czasem, aby rozwikłać pogmatwaną tajemnicę i ocalić miasteczko.


plakat filmu Potwory

Monsters
2022
53m

Dramat

Biograficzny

Kryminał

USA

Dramat

Biograficzny

Kryminał

Nagrodzona Emmy antologia Ryana Murphy’ego i Iana Brennana powróci w 2026 r. z czwartą częścią, w której po raz pierwszy główną bohaterką będzie kobieta – Lizzie Borden.



25 września


plakat filmu The Final Problem

El problema final
2026
1h 45m

Kryminał

Hiszpania

Kryminał

Wiosną 1959 roku trzynaście osób zostaje odciętych od świata przez burzę na niewielkiej wyspie w pobliżu Majorki. Nikt nie spodziewa się, co wydarzy się w małym hotelu, w którym się zatrzymali. Elisa Mander, skryta turystka pochodzenia angielskiego, zostaje znaleziona martwa. To, co początkowo wygląda na samobójstwo, szybko zaczyna zdradzać oznaki czegoś znacznie bardziej niepokojącego – morderstwa. Basil, emerytowany aktor, który niegdyś wcielił się na ekranie w samego Sherlocka Holmesa, mimo woli staje przed zadaniem rozwikłania tajemnicy tej śmierci. W miejscu, z którego nikt nie może się wydostać i do którego nikt nie może dotrzeć, wszyscy – zarówno goście, jak i pracownicy hotelu – stają się podejrzanymi w sprawie zbrodni, która z każdą chwilą okazuje się coraz bardziej złożona i zagmatwana.


plakat filmu Unabomber

2026
1h 37m

Dramat

Kryminał

Psychologiczny

USA

Dramat

Kryminał

Psychologiczny

Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego (Jacob Tremblay) z genialnego 16-letniego studenta Harvardu w śmiertelnie niebezpiecznego Unabombera. Bolesna przeszłość Kaczynskiego – poddawanego kontrowersyjnym eksperymentom psychologicznym przez profesora Henry’ego Murraya (Russell Crowe) – daje o sobie znać po latach, gdy sprawa prowadzona przez agentkę FBI Joanne Miller (Shailene Woodley) ujawnia przerażające konsekwencje ambicji i izolacji.



29 września


plakat filmu Mononoke - film: Rozdział 3 - Klątwa węża

Gekijōban Mononoke Dai-San-Shō: Hebigami
2026
1h 27m

Fantasy

Horror

Anime

Japonia

Fantasy

Horror

Anime

Po zaciętej walce między sprzedawcą leków, władcą świętego miecza, a Karakasą, a następnie konflikcie z Hinezumi – dwóch poważnych wydarzeniach spowodowanych przez mononoke – wydaje się, że w końcu pokój powrócił do zamkowych komnat. Jednak sprzedawca leków wyczuwa, że coś nie zostało jeszcze zakończone… i pozostaje nieustannie czujny. Wśród tego dziwnego spokoju Yukiko, prawowita żona cesarza, zostaje obdarowana długo wyczekiwanym męskim potomkiem. Jednak jej radość nie trwa długo – dziecko umiera pomimo wznoszonych modlitw. Yukiko pragnęła, by narodziny następcy tronu odmieniły jej jałowe małżeństwo, dlatego teraz pogrąża się w rozpaczy… i zostaje wciągnięta w spisek, który zagraża istnieniu zamkowych komnat.


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