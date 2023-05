Netflix prezentuje pełną listę nowości na czerwiec 2023. Jakie premiery trafią na platformę?

1 czerwca

Szpital New Amsterdam New Amsterdam 2018 - 2023 45 min. Dramat Ryan Eggold Janet Montgomery Na czele jednego z najstarszych szpitali w Ameryce staje niekonwencjonalny doktor Max Goodwin, którego misją jest ratowanie pacjentów i zrewolucjonizowanie placówki.

Dni The Days 2023 - Dramat Katastroficzny Niektórzy ich obwiniali, inni uznali za bohaterów. Bez wątpienia jednak walczący ze skutkami katastrofy elektrowni Fukushima musieli zmierzyć się z zabójczym zagrożeniem.

Piękne życie A Beautiful Life 2023 39 min. Melodramat Muzyczny Christopher Inga Ibsdotter Lilleaas Producentka muzyczna odkrywa młodego rybaka z ukrytym talentem. Obiecujący muzyk musi teraz podjąć decyzję, czy jest gotów otworzyć się na sławę i miłość.

2 czerwca

Turbulencje Manifest 2018 - 2023 43 min. Dramat Sci-Fi Melissa Roxburgh Josh Dallas Zaginiony podczas lotu samolot po kilku latach powraca. Jego pasażerowie muszą zmierzyć się z życiem, które toczyło się bez nich, i z nową, zaskakującą rzeczywistością.

Zabójczy temat Scoop 2023 - Biograficzny Dramat Kryminał Szokujące morderstwo dziennikarza wikła walczącą o sprawiedliwość czołową reporterkę śledczą w brudną sieć powiązań między policją, mediami i mumbajskim półświatkiem.

Valeria 2020 - 41 min. Dramat Diana Gómez Silma López Przechodząca kryzys twórczy i małżeński pisarka znajduje wsparcie u trzech najbliższych przyjaciółek. Na podstawie serii powieści Elísabet Benavent.

Odnajdźmy się Missed Connections 2023 47 min. Komedia rom. Po niezapomnianym spotkaniu niepoprawna romantyczka próbuje odnaleźć dopiero co poznanego mężczyznę za pomocą aplikacji – ale czy to naprawdę jego szuka?

Zakochany bogacz 2 Ricos de Amor 2 2023 Komedia rom. Paula opuszcza Rio de Janeiro, aby wrócić do pracy jako lekarka wolontariuszka w Amazonii, a Teto impulsywnie podąża za nią – i rozpętuje chaos.

5 czerwca

6 czerwca

7 czerwca

8 czerwca

Arnold 2023 Biograficzny Dokumentalny Arnold Schwarzenegger Serial dokumentalny o barwnym życiu i karierze Arnolda Schwarzeneggera - mistrza kulturystyki, ikony Hollywood i polityka.

Tour de France: W sercu peletonu Tour de France: Au cœur du peloton 2023 - 45 min. Dokumentalny Sportowy Wciągający, dramatyczny serial dokumentalny o siedmiu zespołach kolarzy, którzy w 2022 roku biorą udział w najbardziej wyczerpującym wyścigu rowerowym na świecie.

Jeszcze nigdy... Never Have I Ever 2020 - 2023 27 min. Familijny Komedia Maitreyi Ramakrishnan Poorna Jagannathan Po koszmarnym roku nastoletnia Amerykanka o indyjskich korzeniach chce stać się bardziej popularna – jednak przyjaciele, rodzina i uczucia wcale jej tego nie ułatwiają.

9 czerwca

Bloodhounds Sa-nyang-gae-deul 2023 - Thriller Akcja Do-hwan Woo Sang-yi Lee Troje przyjaciół łączy siły z dobrym samarytaninem, aby pokonać bezwzględnego lichwiarza, który poluje na zdesperowanych klientów.

Tex Mex Motors 2023 Motoryzacyjny Wraki zmieniają się w klejnoty w rękach tych specjalistów, którzy sprowadzają samochody z Meksyku do El Paso i przeprowadzają radykalne renowacje.

Świat mnie nie pokona Questo mondo non mi renderà cattivo 2023 - 30 min. Komedia Animacja dla dorosłych Valerio Mastandrea Gdy na osiedle wraca stary znajomy, Zerocalcare chce mu pomóc na nowo odnaleźć się w świecie. Tylko co tak naprawdę powinien zrobić?

Cudowne tygodnie Oei, ik groei! 2023 50 min. Dramat Komedia Sallie Harmsen Soy Kroon Trzy współczesne pary usiłują pogodzić życie osobiste i trudy kariery zawodowej, a przy tym wszystkim sprostać nieprzewidywalnym wyzwaniom rodzicielstwa.

W moim stylu Merve Kult 2023 39 min. Komedia rom. Ahsen Eroğlu Ozan Dolunay Merve pragnie wieść beztroskie życie, ale rzeczywistość weryfikuje jej plany. Aby ustrzec się przed eksmisją, zakłada start-up i wchodzi w pikantny układ z inwestorem.

Karciany morderca Baraja: la firma del asesino 2023 Dokumentalny True crime Serial dokumentalny o seryjnym mordercy, który terroryzował Hiszpanię w 2003 roku. Zabójstwa łączy pozostawiona na miejscu zbrodni karta do gry.

10 czerwca

Big Short The Big Short 2015 10 min. Dramat Christian Bale Steve Carell Grupa chytrych spekulantów zbija fortunę na amerykańskim kryzysie finansowym, przewidując z wyprzedzeniem rozwój wypadków i grając przeciwko bankom.

13 czerwca

Amy Schumer: Emergency Contact 2023 51 min. Stand up Amy Schumer W tym bardzo szczerym stand-upie Amy Schumer opowiada o zabiegach laserowych, seksie po porodzie, fatalnym wyborze imion dla syna oraz viagrze do żucia.

14 czerwca

Matka do wynajęcia Madre de alquiler 2023 - Dramat Niezamożna kobieta zostaje zmuszona do pełnienia funkcji surogatki i uwikłana w relację z bogatą rodziną gotową za wszelką cenę bronić swojej reputacji.

16 czerwca

Tyler Rake 2 Extraction 2 2023 2 min. Dramat Akcja Chris Hemsworth Adam Bessa Elitarny komandos Tyler Rake, który właśnie wyrwał się z objęć śmierci, znów podejmuje się niebezpiecznej misji. Ma uratować uwięzioną rodzinę bezwzględnego gangstera.

Black Clover: Sword of the Wizard King Black Clover: Mahō Tei no Ken 2023 Przygodowy Anime Gdy chłopiec o lwim sercu, który nie panuje nad mocą, staje do walki o tytuł Cesarza Magii, czterech dawno wygnanych magów powraca, aby zniszczyć Królestwo Clover.

17 czerwca

Outlander 2014 - Kostiumowy Romans Sci-Fi Dramat Caitriona Balfe Sam Heughan Epicka opowieść na podstawie popularnej serii romansów fantasy autorstwa Diany Gabaldon ukazuje historię pary kochanków z różnych czasów.

19 czerwca

Zaopiekujcie się Mayą Take Care of Maya 2023 Dokument o parze z Florydy niesłusznie oskarżonej o znęcanie się nad dzieckiem, która walczy z władzami o prawo do opieki nad swoją chorą córką.

Not Quite Narwhal 2023 - Ciekawski mały Nori od zawsze żył jak narwal – aż pewnego dnia dowiedział się, że tak naprawdę jest jednorożcem. Teraz ma więc dwa światy do odkrywania.

20 czerwca

Nikomu ani słowa Don't Tell a Soul 2020 23 min. Thriller Jack Dylan Grazer Fionn Whitehead Aby opłacić rachunki medyczne matki, dwóch braci organizuje napad rabunkowy. Jednak gdy interweniuje ochroniarz i plan nie wypala, na jaw wychodzą dzielące ich różnice.

21 czerwca

Break Point 2023 - 50 min. Dokumentalny Sportowy Félix Auger-Aliassime Matteo Berrettini Na drugą połowę sezonu najzdolniejsi tenisiści przenoszą się z Wimbledonu na US Open. Marzenia jednych sięspełniają, nadzieje innych – rozwiewają.

22 czerwca

Glamorous 2023 43 min. Dramat Kim Cattrall Miss Benny Marco dostaje wymarzoną pracę u legendarnej potentatki branży kosmetycznej i wkracza na pełną emocji drogę do samopoznania pełną wyzwań natury zawodowej i miłosnej.

Czas na rozwód Rikon Shiyou Yo 2023 - Komedia Tôri Matsuzaka Riisa Naka Aktorka i polityk chcą tylko się rozwieść. Jednak w ich małżeństwo zaangażowanych jest tylu wpływowych graczy, że aby zrealizować swój plan, muszą połączyć siły.

Wyspa Czaszki Skull Island 2023 - Animacja Fantasy Przygodowy Grupa rozbitków spotyka na południowym Pacyfiku mnóstwo przerażających istot na czele z rządzącą wyspą ogromną małpą – Kongiem.

Puszka Pandory Schlafende Hunde 2023 - Były detektyw, obecnie bezdomny, szuka prawdy po tym, jak kolejna śmierć nasuwa wątpliwości co do sprawy morderstwa uważanej za już rozwiązaną.

23 czerwca

Synchronic 2019 36 min. Horror Sci-Fi Anthony Mackie Jamie Dornan Po kilku zagadkowych zgonach powiązanych z nowym narkotykiem o niesamowitych skutkach ubocznych dwóch ratowników medycznych zaczyna kwestionować znaną im rzeczywistość.

iNumber Number: Złoto Jozi iNumber Number: Jozi Gold 2023 53 min. S'Dumo Mtshali Presley Chweneyagae Policjant, któremu zlecono śledztwo w sprawie rekordowej kradzieży złota w Johannesburgu, musi wybierać między swoim sumieniem a prawem.

Moda na miłość The Perfect Find 2023 39 min. Komedia rom. Redaktorka magazynu o modzie wraca do pracy i odkrywa, że czarujący facet, z którym całowała się na imprezie, jest jej nowym współpracownikiem oraz synem jej szefa.

Przez moje okno: Rozdzieleni A través del mar 2023 49 min. Dramat Clara Galle Julio Peña Po roku daleko od siebie Raquel i Ares udają się na gorącą wycieczkę na plażę. Czy ich miłość zdoła pokonać narastające wątpliwości i zapomnieć o flirtach na boku?

Dorwać mordercę Catching Killers 2021 - 37 min. Dokumentalny True crime Śledczy na tropie seryjnych morderców ujawniają wstrząsające szczegóły swojej pracy w tym opartym na faktach serialu kryminalnym.

King of Clones 2023 Od przełomowych badań nad klonowaniem ludzi po skandale i upadek – wciągający dokument o okrytym złą sławą słynnym koreańskim naukowcu.

25 czerwca

Titans 2018 - 2023 45 min. Akcja Sci-Fi Brenton Thwaites Teagan Croft Dick Grayson, były partner Batmana, który od niedawna działa na własną rękę, spotyka grupę zbuntowanych młodych bohaterów, którym bardzo potrzebny jest mentor.

28 czerwca

Muscles & Mayhem: An Unauthorized Story of American Gladiators 2023 Ten serial dokumentalny opowiada o tym, jak program "Amerykańscy gladiatorzy" podbił serca fanów w latach 90. – i dlaczego chciano szybko zdjąć go z anteny.

29 czerwca

Wiedźmin The Witcher 2019 - Fantasy Przygodowy Henry Cavill Anya Chalotra Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri, Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają.

Ōoku 2023 W tej alternatywnej wersji historii populacja mężczyzn została zdziesiątkowana, a wybrani służą jako nałożnicy u żeńskiego szoguna za murami pałacu Ooku.

30 czerwca

Czy to ciasto? Is It Cake? 2022 39 min. Kulinarny Talent-show Utalentowani cukiernicy tworzą zapierające dech w piersiach repliki torebek, maszyn do szycia i nie tylko w niezwykłym konkursie pieczenia inspirowanym popularnym memem.

Nimona 2023 42 min. Animacja Przygodowy Chloë Grace Moretz Riz Ahmed Rycerz wplątany w tragiczną zbrodnię łączy siły z waleczną zmiennokształtną nastolatką, aby oczyścić swoje imię. Ale co jeśli to ona jest potworem, którego ma zgładzić?

Pokémon: Podróże - Seria Pocket Monsters 2019 - 25 min. Przygodowy Anime Fantasy Młody trener Ash i jego nowy przyjaciel Goh biorą udział w badaniach profesora Cerise'a oraz podróżują po świecie, zdobywając coraz większą wiedzę na temat Pokémonów.

Czerwiec tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W czerwcu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale (), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (czwarty sezon, szósty sezon, trzeci sezon), a także filmy oryginalne ().Zobaczcie zapowiedź. Nowe odcinki trafią na Netflix już w czerwcu! Długo oczekiwany powrót mrocznej, satyrycznej antologii Charliego Brookera , która zaskakuje każdym odcinkiem. Sezon szósty wymyka się wszelkim klasyfikacjom i jest – jak do tej pory – najbardziej nieprzewidywalny.A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w czerwcu trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.Jeśli chcecie nadrobić zaległości, sprawdźcie, jakie premiery trafiły na Netflix w ostatnich miesiącach. Znajdziecie je poniżej: