Netflix prezentuje pełną listę nowości na sierpień 2024. Nowe filmy, seriale, programy

Uznany za agresywnego potężny, lecz niezwykle łagodny byk wraca na ranczo i z pomocą swoich ekscentrycznych przyjaciół robi, co może, aby uniknąć areny.

W świecie, w którym żyją ludzie i Pokémony, niesamowity superdetektyw łączy siły z synem swojego zaginionego partnera, by odkryć, co się z nim stało.

Single mają się zaręczyć, nie widząc się nawzajem. Nominowany do Emmy eksperyment sprawdzający czy miłość naprawdę jest ślepa w wersji meksykańskiej.

Love Is Blind: México

Pięć lat po zabójstwie 17-latki w sennym angielskim miasteczku pewna uczennica nie ustaje w wysiłkach, by odkryć prawdę i znaleźć prawdziwego mordercę.

A Good Girl's Guide to Murder

Wielkomiejska detektyw bada serię makabrycznych morderstw na indonezyjsko-malezyjskiej granicy, co zmuszą ją do konfrontacji z własną przeszłością.

Ponura Sawako ma duże problemy z adaptacją w nowej szkole. Kiedy jednak wyciąga do niej rękę towarzyski kolega, jej życie zmienia się na lepsze.

Saga science fiction Zacka Snydera poszerza się o hardkorową wersję reżyserską pierwszej części historii o poszukiwaniu wojowników do obrony spokojnego księżyca.

Gdy Bikini Dolne zostaje nagle wyłowione z oceanu, Sandy i SpongeBob udają się do Teksasu, aby odebrać miasto z rąk złego dyrektora generalnego.

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie

Kiedy zawodowa golfistka przypadkiem odkrywa niesamowity talent do golfa ucznia trzeciej klasy, chłopiec postanawia zostać najlepszym golfistą na świecie.

Nastoletni Youtuber jedzie na wieś, by wykonać zadanie powierzone mu przez ojca, pracownika agencji kosmicznej. Tak oto wizyta u dziadka okazuje się ciekawsza, niż przypuszczał.

Nowoczesna technologia rejestruje odgłosy natury wyraźnie jak nigdy dotąd we wciągającym serialu dokumentalnym, którego narratorem jest sir David Attenborough.

"Świat nie należy tylko do was, ludzie!" – słowa wypowiedziane przed tysiącami lat przez Shahmaran dały początek epickiej opowieści o miłości, zdradzie i poświęceniu.

Dzięki temu dokumentowi wyruszysz w fantastyczną podróż do świata psów i poznasz naukowe ciekawostki na temat emocji rządzących życiem naszych ukochanych pupili.

W swoim pierwszym występie z publicznością w Netflix Matt Rife szczerze opowiada nieprzewidywalnym widzom w Charlotte o wszystkim, co tylko przyjdzie mu do głowy.

Podczas II wojny światowej ocalały z radzieckich łagrów sierota odkrywa miłość i cel życia, wstępując do wojska i biorąc udział w brutalnej bitwie o Monte Cassino.

Wzruszający dokument o uzdrowicielskiej sile miłości, w którym cztery młode dziewczyny przygotowują się do specjalnego tańca ze swoimi ojcami osadzonymi w waszyngtońskim więzieniu.

Ohma Tokita wkracza do świata, w którym korporacyjne spory rozstrzyga się za pomocą walk gladiatorów. Pieniądze nie są ważne. Dla niego liczy się walka i wygrana.

Zwyczajny budowlaniec z New Jersey zmienia się w asa wywiadu, gdy dawno niewidziana licealna sympatia zaciąga go na misję szpiegowską.

Wojowniczki łączą siły z czarodziejkami Starlights, by powstrzymać potężną Galaxię przed zniszczeniem wszechświata.

Pierwszy tydzień liceum. Największa impreza roku. Czterech nastolatków próbuje przetrwać noc pełną szaleństw i swawoli. Co może pójść nie tak?

Ten poruszający portret niezrównanej Whitney Houston śledzi drogę piosenkarki od chóru z New Jersey do międzynarodowej sławy.

Czego potrzeba, by prosto z ulicy trafić niemal do Pałacu Elizejskiego, pomimo czyhających co krok sabotażystów? Wiernej ekipy i łutu szczęścia.