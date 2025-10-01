Newsy Filmy Multimedia Jacob Elordi jako potwór Frankensteina na nowym plakacie filmu Guillermo del Toro
Platforma Netflix zaprezentowała nowy plakat filmu "Frankenstein". Dzięki temu dostaliśmy najlepszy – jak dotąd – widok na potwora, którego gra w filmie Jacob Elordi.

"Frankenstein" już za miesiąc na Netfliksie



Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie. Jego koszmarne dzieło wygląda tak:


Przypomnijmy, że historia realizacji filmu jest bardzo długa i skomplikowana. Guillermo del Toro marzył o ekranizacji powieści Mary Shelley od wielu lat. Długo wydawało się, że uda mu się to marzenie zrealizować ze studiem Universal. Wytwórnia jednak ostatecznie przestraszyła się projektu i jego kosztów i wyrzuciła go do kosza.

Film wskrzesiła platforma Netflix. Pozwoliła ona del Toro stworzyć adaptację bliską literackiemu pierwowzorowi. W tytułowego bohatera wcielił się Oscar Isaac. Potwora zagrał Jacob Elordi. W obsadzie są także Mia Goth i Christoph Waltz.

Obraz miał swoją światową premierę na festiwalu w Wenecji.

Teaser filmu "Frankenstein"




