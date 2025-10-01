Jacob Elordi jako potwór Frankensteina na nowym plakacie filmu Guillermo del Toro

Platforma Netflix zaprezentowała nowy plakat filmu "Frankenstein". Dzięki temu dostaliśmy najlepszy – jak dotąd – widok na potwora, którego gra w filmie Jacob Elordi.
"Frankenstein" już za miesiąc na Netfliksie
Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie. Jego koszmarne dzieło wygląda tak:
Przypomnijmy, że historia realizacji filmu jest bardzo długa i skomplikowana. Guillermo del Toro
marzył o ekranizacji powieści Mary Shelley
od wielu lat. Długo wydawało się, że uda mu się to marzenie zrealizować ze studiem Universal. Wytwórnia jednak ostatecznie przestraszyła się projektu i jego kosztów i wyrzuciła go do kosza.
Film wskrzesiła platforma Netflix. Pozwoliła ona del Toro
stworzyć adaptację bliską literackiemu pierwowzorowi. W tytułowego bohatera wcielił się Oscar Isaac
. Potwora zagrał Jacob Elordi
. W obsadzie są także Mia Goth
i Christoph Waltz
.
Obraz miał swoją światową premierę na festiwalu w Wenecji.
Teaser filmu "Frankenstein"