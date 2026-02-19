Newsy Filmy Tommy Shelby powraca. Zobacz zwiastun filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"
Filmy / Wideo

Tommy Shelby powraca. Zobacz zwiastun filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+przedstawia+pe%C5%82en+zwiastun+filmu+%22Peaky+Blinders%3A+Nie%C5%9Bmiertelny%22.+Cillian+Murphy+wraca+jako+Tommy+Shelby-165276
Tommy Shelby powraca. Zobacz zwiastun filmu &quot;Peaky Blinders: Nieśmiertelny&quot;
Świetna wiadomość dla fanów serialu "Peaky Blinders". Netflix właśnie zaprezentował pełen zwiastun filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny", który stanowi kontynuację przebojowego show.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

II wojna światowa. Sprawdź, co robi w tym czasie Tommy Shelby



Za "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" odpowiedzialny jest twórca serialu Steven Knight. To on przygotował scenariusz. Za kamerą stanął Tom Harper, który ma na swoim koncie kilka odcinków serialu. W głównej roli zobaczymy oczywiście Cilliana Murphy'ego.

Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders...

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" zadebiutuje na platformie Netflix już 20 marca.

Zwiastun filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"




Powiązane artykuły Peaky Blinders: Nieśmiertelny

Zobacz wszystkie artykuły

Peaky Blinders: Nieśmiertelny  (2026)

 Peaky Blinders: Nieśmiertelny

Peaky Blinders  (2013)

 Peaky Blinders

Peaky Blinders: Mastermind  (2020)

 Peaky Blinders: Mastermind

Najnowsze Newsy

Pucio gości w domach czytelników już od 10 lat!

Seriale

John Malkovich dołącza do prestiżowego kryminału Prime Video

2 komentarze

BERLINALE 2026: "At the Sea" to zmarnowany taniec? (recenzja)

Inne Filmy

Mel Gibson ze wsparciem ekskomunikowanego arcybiskupa

19 komentarzy
Filmy Multimedia

Tak wygląda filmowy Adam Małysz! Mamy zdjęcia

35 komentarzy
Filmy

John Cena i Kate McKinnon w komedii z Jennifer Garner

Filmy

Bad Bunny z główną rolą w debiucie reżyserskim uznanego rapera

3 komentarze