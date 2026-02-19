Tommy Shelby powraca. Zobacz zwiastun filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"

Świetna wiadomość dla fanów serialu "Peaky Blinders". Netflix właśnie zaprezentował pełen zwiastun filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny", który stanowi kontynuację przebojowego show. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
II wojna światowa. Sprawdź, co robi w tym czasie Tommy Shelby
Za "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"
odpowiedzialny jest twórca serialu Steven Knight
. To on przygotował scenariusz. Za kamerą stanął Tom Harper
, który ma na swoim koncie kilka odcinków serialu. W głównej roli zobaczymy oczywiście Cilliana Murphy'ego
.
Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders... "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" zadebiutuje na platformie Netflix już 20 marca.
Zwiastun filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"