"One Piece". Marzenia się spełniają! W zwiastunie 2. sezonu

Już za miesiąc na platformie Netflix zadebiutuje drugi sezon serialu "One Piece". Z tej okazji dziś do sieci trafił pełen zwiastun serialu.
Co zobaczymy w 2. sezonie "One Piece"?
Aktorska wersja serialu Netflix "One Piece"
jest oparta na najlepiej sprzedającej się japońskiej mandze wszech czasów autorstwa Eiichiro Ody, liczącej ponad 100 tomów i sprzedanej w 500 milionach egzemplarzy na całym świecie. Epicka morska przygoda opowiada o Monkeyu D. Luffym, który wyrusza na poszukiwanie legendarnego skarbu (tytułowy "One Piece"), aby zostać królem piratów.
W drugim sezonie Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line – legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.
Za serial odpowiadają Ian Stokes
i Joe Tracz
.
Zwiastun 2. sezonu serialu "One Piece"