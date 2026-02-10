Newsy Seriale "One Piece". Marzenia się spełniają! W zwiastunie 2. sezonu
"One Piece". Marzenia się spełniają! W zwiastunie 2. sezonu

Już za miesiąc na platformie Netflix zadebiutuje drugi sezon serialu "One Piece". Z tej okazji dziś do sieci trafił pełen zwiastun serialu.


Co zobaczymy w 2. sezonie "One Piece"?



Aktorska wersja serialu Netflix "One Piece" jest oparta na najlepiej sprzedającej się japońskiej mandze wszech czasów autorstwa Eiichiro Ody, liczącej ponad 100 tomów i sprzedanej w 500 milionach egzemplarzy na całym świecie. Epicka morska przygoda opowiada o Monkeyu D. Luffym, który wyrusza na poszukiwanie legendarnego skarbu (tytułowy "One Piece"), aby zostać królem piratów.

W drugim sezonie Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line – legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.

Za serial odpowiadają Ian Stokes i Joe Tracz.

Zwiastun 2. sezonu serialu "One Piece"



