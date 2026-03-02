Newsy Seriale "One Piece" - kurs na Grand Line obrany. Finalny zwiastun 2. sezonu
"One Piece" - kurs na Grand Line obrany. Finalny zwiastun 2. sezonu

Dziś Netflix pochwalił się finalnym zwiastun drugiego sezonu serialu "One Piece". Sezon nosi podtytuł "Kurs na Grand Line".


"One Piece" powraca. Co czeka fanów?



Serial aktorski "One Piece" oparty jest na bestsellerowej mandze autorstwa Eiichiro Ody oraz animowanej adaptacji. Jego bohaterem jest Monkey D. Luffy, który wyrusza na poszukiwanie legendarnego skarbu, aby zostać królem piratów.

W drugim sezonie pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i skrajnie niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line — legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.

Premiera drugiego sezonu już 10 marca.

Zwiastun 2. sezonu seriali "One Piece"




