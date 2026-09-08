Netflix przedstawia zwiastun filmu "Mniej obcy" o liderze Lady Pank Janie Borysewiczu

Netflix udostępnił zwiastun filmu "Mniej obcy", fabularnej opowieści inspirowanej wspomnieniami Jana Borysewicza. Obraz trafi na platformę Netflix 7 października.
O filmie "Mniej obcy" "Mniej obcy"
zabiera widzów do czasów, kiedy muzyka była nie tylko rozrywką, ale też sposobem na wyrażenie siebie, przestrzenią buntu i namiastką wolności. To właśnie w tej rzeczywistości dorasta Jan Borysewicz, gitarzysta, który nigdy nie zamierzał grać według cudzych zasad (w tej roli debiutujący na wielkim ekranie Mikołaj Bukrewicz
). Z czasem muzyczne marzenia Jana prowadzą do powstania Lady Pank, jednego z najważniejszych polskich zespołów rockowych, i otwierają drogę do spektakularnej kariery. Jednak bezkompromisowe wybory, których dokonuje na swojej drodze, na zawsze zmieniają jego życie.
U boku Mikołaja Bukrewicza
, jako pozostali członkowie zespołu, pojawiają się Hubert Miłkowski
, Krzysztof Oleksyn
, Mikołaj Matczak
i Marcel Barra
. Historię grupy uzupełnia postać Andrzeja Mogielnickiego, współzałożyciela i autora tekstów, którego zagra Patryk Pietrzak
, a w młodego Jana Borysewicza wcieli się Mirosław Tomczuk
.
W filmie zobaczymy również Kingę Preis
, Ireneusza Czopa
, Macieja Musiałowskiego
oraz Konrada Kąkola
.
Zwiastun filmu "Mniej obcy"