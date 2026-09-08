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Netflix przedstawia zwiastun filmu "Mniej obcy" o liderze Lady Pank Janie Borysewiczu

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Netflix przedstawia zwiastun filmu &quot;Mniej obcy&quot; o liderze Lady Pank Janie Borysewiczu
źródło: Materiały prasowe
Netflix udostępnił zwiastun filmu "Mniej obcy", fabularnej opowieści inspirowanej wspomnieniami Jana Borysewicza. Obraz trafi na platformę Netflix 7 października.

O filmie "Mniej obcy"



"Mniej obcy" zabiera widzów do czasów, kiedy muzyka była nie tylko rozrywką, ale też sposobem na wyrażenie siebie, przestrzenią buntu i namiastką wolności. To właśnie w tej rzeczywistości dorasta Jan Borysewicz, gitarzysta, który nigdy nie zamierzał grać według cudzych zasad (w tej roli debiutujący na wielkim ekranie Mikołaj Bukrewicz). Z czasem muzyczne marzenia Jana prowadzą do powstania Lady Pank, jednego z najważniejszych polskich zespołów rockowych, i otwierają drogę do spektakularnej kariery. Jednak bezkompromisowe wybory, których dokonuje na swojej drodze, na zawsze zmieniają jego życie.


U boku Mikołaja Bukrewicza, jako pozostali członkowie zespołu, pojawiają się Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak i Marcel Barra. Historię grupy uzupełnia postać Andrzeja Mogielnickiego, współzałożyciela i autora tekstów, którego zagra Patryk Pietrzak, a w młodego Jana Borysewicza wcieli się Mirosław Tomczuk.

W filmie zobaczymy również Kingę Preis, Ireneusza Czopa, Macieja Musiałowskiego oraz Konrada Kąkola.

Zwiastun filmu "Mniej obcy"



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